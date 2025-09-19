Hafta sonunda gerçekleştirilecek seçimli genel kurula katılmayacağını belirten Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:,

“Eylül ayında bir kongre yapılmasının kulübün yararına olmayacağı ve bundan vazgeçilmesi gerektiği düşüncemle paralel olarak, özü itibariyle Fenerbahçe’nin yararına olmadığını düşündüğüm bu kongreye katılmayı düşünmüyorum. Bununla birlikte, halihazırdaki 2 başkan adayından herhangi birinin yanında da değilim. Tutumumun bu yönde olduğunu camiamızın bilgisine sunuyor, adımın adaylar lehine speküle edilmemesini herkesten rica ediyorum.”

11, 12 ve 13’üncü Maddelere Veto Çağrısı

Yıldırım, kongrede oylanacak gündem maddeleri arasında özellikle 11, 12 ve 13’üncü maddelere dikkat çekerek veto edilmesi gerektiğini vurguladı:

“Asıl vurgulamak istediğim konu, açıklanan genel kurul gündem maddeleri arasında yer alan ve yeni yönetim kuruluna olması gerekenin üzerinde yetki tanıyan; 11, 12 ve 13’üncü maddelerin veto edilmesini önemle tavsiye ediyorum. Bu maddeler, genel kurul üyelerimizin kulübün sahip olduğu varlıklar üzerindeki söz haklarını tümüyle yönetim kuruluna devretmekte ve üyelerin karar mekanizmasındaki etkinliğini sıfıra indirmektedir. Bu konu bir sonraki olağan genel kurulda tüm ayrıntılarıyla ele alınmalı, sınırları ve tanımları netleştirilmelidir. Sonuç olarak bu maddelerin genel kurul üyelerimiz tarafından bu haliyle veto edilmesi elzemdir.”

“Camiamızın Takdirine Sunuyorum”

Açıklamasının sonunda kongrenin hayırlı olması temennisinde bulunan Aziz Yıldırım, “Bu hususları genel kurul üyelerimizin takdirlerine sunuyor, yapılacak olan genel kurulun camiamıza hayırlı olmasını ve başarı getirmesini gönülden diliyorum” ifadelerini kullandı.