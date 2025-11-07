Ankara Altındağ’daki Emin Antik Sanat Merkezi, 8 Kasım Cumartesi günü sanatseverleri özel bir etkinlikte buluşturuyor. “Şiir ve Resim Sanatının İlişkisi: Türk Gerçekliğini Görsel İmgelerle Şiire İşlemek” başlıklı buluşmada, şiir ve resim arasındaki bağ sanatçılar tarafından ele alınacak.

Etkinliğe Prof. Dr. İlham Enveroğlu, Prof. Dr. Ruhi Konak ve yazar-sanat eleştirmeni Ümit Yaşar Gözüm konuşmacı olarak katılacak. Program kapsamında Enveroğlu’nun “Ömrüm Bir Nağme ki...” adlı şiir kitabının imza etkinliği de gerçekleştirilecek.

Edebiyat ve görsel sanatların kesişim noktasını ele alacak söyleşide, Türk sanatında imgelerin şiire yansıması ve sanatın farklı disiplinlerinin ortak dili konuşulacak.

Etkinlik 8 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’te Kale Mahallesi Atpazarı Sokak No:24, Altındağ/Ankara adresindeki Emin Antik Sanat Merkezi’nde yapılacak. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik, sanatseverler için şiir ve resim dolu bir cumartesi vaat ediyor.