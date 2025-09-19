İngiltere Gizli İstihbarat Teşkilatı (MI6) Şefi Richard Moore, Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyarette dikkat çeken sözler sarf etti. Uzun yıllar Türkiye’de görev yaptığını hatırlatan Moore, “Bu ülkeye, mutfağına âşık oldum. Beşiktaş’a gönül verdim” dedi.

İngiltere’nin en üst düzey istihbarat yetkilisi Richard Moore, Türkiye’ye yaptığı ziyarette basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türk kültürüne duyduğu ilgiyi dile getiren Moore, “Burada bulunduğum dönemlerde hem insanları hem de kültürü çok yakından tanıma fırsatım oldu. Özellikle Türk mutfağına hayranım, yemeklerinizi özlüyorum” ifadelerini kullandı.

'Beşiktaş'a Gönül Verdim'

Futbola olan ilgisiyle bilinen Moore, Beşiktaş taraftarı olduğunu da sözlerine ekledi. “İstanbul’da yaşadığım dönemde Beşiktaş’a gönül verdim. Tribünlerde bulunmak ve bu tutkuyu yaşamak benim için unutulmaz bir deneyimdi” dedi.

Richard Moore’un bu açıklamaları, Türkiye ile İngiltere arasındaki dostane bağların kültürel yönüne de vurgu olarak değerlendirildi.