Teknofest’in 3’üncü gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın standını ziyaret eden Bakan Alparslan Bayraktar, burada gençlerle bir araya geldi. Bakan Bayraktar, Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması’nın çadırında yarışmaya katılan takımların projelerini inceledi.

'ENERJİSİNİ VERİMLİ KULLANAN BİR TÜRKİYE’YE İHTİYACIMIZ VAR'

Ziyareti sonrası açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Özellikle bu sene biliyorsunuz ki nükleer teknolojiler konusunda yarışmamız biraz daha büyüdü. Seneye inşallah daha büyüyecek. Biz çok güzel projeler izledik. Çekmece'de çok güzel bir program yaptık. Artık final programı diyelim. Özellikle ilk 4'e kalan projeleri orada dinledik. Hakikaten ülkemizin geleceğine dair çok önemli bir yarışmaydı. Bundan sonrada inşallah dediğim gibi büyüyerek devam edecek. Tabii biz bütün bu işleri ne için yapıyoruz? Nükleer de, maden de, petrol de, doğalgaz da, elektrik de, enerji de bütün işlerimiz ülkemizin enerjisine enerji katmak, ülkemizin enerji ihtiyacını karşılayabilmek. Tabii en önemlisi temiz ve kendi kaynaklarımızla kendi kendine yetebilen bir ülke haline gelebilmek. Onun için biz de TEKNOFEST çatısı altında enerjiyi çok önemli bir noktada görüyoruz. Çünkü şunu biliyoruz. Dünya büyük bir hızla, sizin yaşayacağınız dünya, önümüzdeki dünya çok daha büyük bir hızla elektrikleşen bir dünya, Artık aklınıza ne geliyorsa onun elektrik ile yapıldığı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Elektrikli araçlar, güneş panellerinden enerjiyi üreterek yenilenebilir enerjili enerji üreten projeler. Bunların hepsi bu TEKNOFEST'in çatısı altında vardı. Olmaya da devam edecek. Bu kadar elektrikleşen ve enerji ihtiyacı artan bir dünyada bizim gibi nüfusu ve ekonomisi büyüyen genç dinamik nüfusa sahip bir ülkede elbette ki bu enerjiyi bizim ithal ederek karşılamamız önemli bir kısmını ithal ederek karşılamamız bizim için bir sorun. Dolayısıyla biz bu soruna cevap arıyoruz, çözüm üretmeye çalışıyoruz. Onun için burada yapılan bütün yarışmalar özellikle nükleer teknoloji alanındaki yarışmalar diğer yarışmalar bizim için önem arz ediyor. Biz Türkiye olarak enerjide dışa bağımlılığımızı bitirdiğimiz anda çok daha farklı çok daha güçlü bir ülke olma yolunda gideceğiz. Bugün dünyada bütün çatışmalara bakın işin özünde aslında enerji, yeraltı, maden kaynaklarına erişmeyle alakalı büyük bir mücadele var. Onun için biz diyoruz ki, Türkiye enerjisini öncelikle verimli kullanacak. Her yerde, binalarımızda, okullarımızda, sınıflarımızda, evlerimizde, trafikte, tarımda, sanayide her yerde enerjimizi verimli kullanacağız. Çok kısa bir süre sonra Türkiye’de Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı İstanbul’da gerçekleşecek. Çok önemli bir organizasyon. Enerjisini verimli kullanan bir Türkiye’ye ihtiyacımız var. Mutlaka yenilenebilir enerjiyi kendi kaynaklarımızı deniz, rüzgar, güneş,jeotermal, biyokütle gibi kendi kaynaklarımızı kullanarak bu yakıtlardan elektrik üretme konusunda en üst düzeyde olmamız lazım. Ama bir şeyi unutmayalım. Biz bu enerjimizi rüzgardan imal ederken güneş panellerimizi ithal etmemeliyiz. Rüzgar tribünlerini maksimum düzeyde yerlileştirebilmemiz gerekiyor. Kendi tribünümüzü, kendi kulemizi, kendi kanatlarımızı yapabiliyor olmamız lazım. Başka bir şeye ihtiyacımız var. İşte burada görüyorsunuz. Türkiye petrolleri şirketimiz burada. Kendi petrolünü ve doğal gazını üreten bir ülke olmamız lazım. Bunu yeraltı kaynaklarımızı güçlü bir şekilde, kararlı bir şekilde arayarak bulduktan sonra üretime geçirerek sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

‘AKKUYU’DA İLK REAKTÖRÜMÜZÜN YÜZDE 90’I TAMAMLANDI’

Nükleer enerjinin öneminden bahseden Bakan Bayraktar, “Hem ülkemizde hem de yurt dışındaki farklı proje ve ortaklıklarla, ama bir diğer önemli olan Türkiye'nin 70 yıllık rüyası ve teknik en önemli buluşma noktamız nükleer teknolojiler. Türkiye dünyadaki birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi muhtaç surette sahip olmak zorunda. Çünkü biliyorsunuz bir iki saat sonra birkaç saat sonra güneşten elektrik üretme şansınız yok değil mi? Ama bizim akşam da enerjiye ihtiyacımız var. Onun için kesintili kaynakların yanında mutlaka temiz, kesintisiz, baz yüklediğimiz nükleer gibi çok önemli bir gücü koymak zorundayız. Türkiye'nin 70 yıllık rüyası diyorum. Çünkü Türkiye 1950’lerden beri nükleer enerjiyi yapmaya çalışmış. Şimdi ilk reaktörlerimiz Akkuyu’da yükseliyor. Birinci reaktörde yüzde 90’ların üzerinde tamamlanmaya erişmiş durumdayız. Biz nükleer teknoloji yarışmasında aslında birçok Akkuyu santralinde çalışan arkadaşımız o yarışmalara katıldılar. Onlar yurt dışında eğitim aldılar, geldiler ve hakikaten Türkiye'de nükleerde çok önemli bir insan kaynağı oluşmaya başladı. Ama daha çok büyümemiz gerekiyor. Çünkü nükleer dediğim gibi çok büyük bir alan, önümüzde büyük potansiyeli olan bir alan. Dolayısıyla biz enerjisi verimli kullanan, güneşi, rüzgarı yenilenebilir enerjiyi kullanan, nükleer enerjiyi kendi enerji mixi içerisine katmış, doğal gaz ve petrolünü arayan ve üreten bir ülke olursak o zaman enerjideki kendi kendine yeten, enerjide bağımsız bir ülke haline geliriz" ifadelerini kullandı.

'MADENLERİMİZİ EKONOMİMİZE KATMAYI HEDEFLİYORUZ'

Madenleri katma değerli bir biçimde ekonomiye katmayı hedeflediklerini belirten Bakan Bayraktar, "Tabii son konu madenler, nadir toprak elementleri, sanayinin ve aslında bütün ekonomik hayatın en önemli şeyi ham maddesi madenlerimiz. Bakırdan nikele, lityuma, nadir torak elementlerine, altına, gümüşe, bütün alanlarda çok önemli bir ekonomik değer aslında yer altında. Tabii biz şunu söylüyoruz. Madenleri olduğu gibi sadece yeryüzüne çıkarmak değil maharet onları işte burada birçok proje örneğini görebileceğiniz gibi nihai ürüne dönüştürebilmek. Kullandığınız bütün araç gereçlerde ,cep telefonlarımızda, laptoplarımızda, her yerde mutlaka o madenlerden var ve onlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla bizim Türkiye'ye dair hedefimiz enerjide ve madenlerde bu" şeklinde konuştu. (DHA)