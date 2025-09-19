İstanbul’da Beşiktaş-Üsküdar seferini yapan yolcu motoru, boğazdan geçen bir kargo gemisiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motorun içinde bulunan yolcular panik yaşarken, ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaza, akşam saatlerinde İstanbul Boğazı’nda meydana geldi. Beşiktaş’tan Üsküdar’a yolcu taşıyan motor, seyir halindeki kargo gemisiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motordaki yolcular büyük panik yaşadı.

İlk belirlemelere göre kazada 8 yolcu yaralandı. Olay yerine sahil güvenlik, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, motorlardan tahliye edilerek kıyıya çıkarıldı ve ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yetkililer, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.