Yaklaşık 3 bin kitaptan oluşan koleksiyona sahip kütüphane; bilgi, bilim, hikâye ve macera dolu eserlerin yanı sıra bulmacalar, akıl oyunları ve çeşitli etkinliklerle çocukların gelişimine katkıda bulunuyor. Tematik okuma alanları ve akıllı tahta desteğiyle ders çalışma imkânı sunan kütüphane, miniklerin hayal dünyasını genişletirken ailelerin de çocuklarıyla birlikte kaliteli zaman geçirebilecekleri alanlar barındırıyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, çocuk kütüphanesine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Çocuklarımızın kitapla daha fazla buluşmasını, öğrenirken eğlenmesini ve aileleriyle birlikte verimli vakit geçirmesini arzu ediyoruz. Emniyetevleri Çocuk Kütüphanemiz, onların hem akademik hem de sosyal gelişimine katkı sağlayacak bir merkez olarak hizmet veriyor. Geleceğe donanımlı nesiller kazandırmak için kültürel yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz.”