Olay, Gaziosmanpaşa Mahallesi Nenehatun Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Restoranın mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Polis ve İtfaiye Olay Yerinde

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden itfaiye, yangını büyümeden söndürdü.

İş Yerinde Hasar Oluştu

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, restoranda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.