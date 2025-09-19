Mudurnu ilçesi Seyrancık Mahallesi’nde bulunan 3 katlı tarihi Keyvanlar Konağı’nda dün sabaha karşı yangın çıktı. 1850’li yıllarda inşa edilen Osmanlı'dan kalma ahşap konaktaki alevler hızla büyüyüp tüm yapıyı sardı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangın sonrası yıkılan konak, enkaza döndü. Bir dönem otel olarak da kullanılan konağın 2 yıldır konaklama faaliyetlerine son verdiği belirtildi.

İlçenin simge yapılarından biri olan tarihi konaktaki yangınla ilgili Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri detaylı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında konağın kundaklanmış olma şüphesi üzerine bölgedeki güvenlik kameraları incelendi, tanık ifadelerine başvuruldu. Yapılan incelemelerde, yangının çıktığı sırada Yılmaz Çakal ve Orçun Barut isimli kişilerin olay yerinde oldukları tespit edildi. Araştırmalar bu kişiler üzerinden yoğunlaştırıldı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin konakta bekçi olarak çalışan ve konaklayan T.T. ile husumetli oldukları ve bir battaniyeyi tutuşturup konağı yaktıkları ortaya çıktı. Yangın sırasında, bekçi T.T.’nin konakta olmadığı, şehir dışında olduğu belirtildi. Çakal ve Barut, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)