İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “ahmak” davasında aldığı hapis ve siyasi yasak cezasının istinaf mahkemesi tarafından onanması sonrası sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, “İnsanların oyuyla oyuna girenler, yine insanların oyuyla çıkmayı sindirecek. Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar. Milletin iradesi kazanacak” ifadelerini kullandı.

'Bu Ülkede Özgürlük Var'

mamoğlu, açıklamasında Türkiye’de demokrasinin temel direğinin seçim sandığı olduğunu belirterek, herkesin bu değere sahip çıkması gerektiğini söyledi. “Öyle ‘ailemden birini arayayım, o gelsin, bu gitsin!’ Böyle bir şey yok. Pırlanta gibi 86 milyon insanımız ve onların evlatları var. Bu ülkede eşitlik ilkesi var, özgürlük var. Demokrasiyi ve seçim sandığını korumak hepimizin görevi” sözleriyle mesajını pekiştirdi.