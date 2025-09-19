Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi Başkanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen, '27. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi' Ankara'da sona erdi. Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen Savaş Muhabirliği Eğitimi'ni, 10'u AA'dan, 14'ü Suriye, Irak, Lübnan, Cezayir, Filistin ve Libya'dan katılan gazeteciler olmak üzere 24 kursiyer tamamladı.

Eğitimin sertifika töreni, Polis Akademisi Gölbaşı Yerleşkesi Başkanlık Konferans Salonu'nda yapıldı.

Törende konuşan, AA Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk, eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik etti. Destek veren kurumlara da teşekkür eden Öztürk, şöyle konuştu:

'AA Akademi olarak 2012'den bu yana eğitim faaliyetleri yapıyoruz ve 382 eğitim programında 16 bin 9 kişiye eğitim verdik. Bunu da artırarak devam ettireceğiz. İşbirliğimizin baki olmasını diliyorum, hem TİKA hem Polis Akademisiyle. Gazeteci meslektaşlarıma da bir dileğim var, umarım burada öğrendiklerinizi uygulamak, kullanmak zorunda kalmazsınız ama maalesef dünyanın gerçekleri çok acımasız. Savaşsız bir dünya hayal etmek belki çok uzak. Umuyorum öğrendikleriniz farkındalığınızı artırmıştır. Olası tehlikeli durumlarda hayatta kalmanızı sağlar.'

TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli de gerçek savaş ve çatışma koşullarına en yakın eğitim programının başarıyla tamamlandığını dile getirerek, 'Dileğimiz, bu öğrendiğiniz koşulları, eğitimleri meslek hayatınızda kullanmamanız. Maalesef basın emekçilerinin çalışma koşullarının bir gerçeği. Dünyada savaşlar, krizler, afetler bitmiyor ve bunların ilk kurbanlarından biri de afet ve krizleri, savaşları dünyaya paylaşıp, farkındalık yaratıp, bu savaşları engelleme fonksiyonu olan basın mensuplarımız oluyor. O yüzden bu eğitimin sizlere hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum.' ifadelerini kullandı.

- 'Zulüm karşısında eziyet görenlerin sesi daha gür çıkacak'

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal ise her programda savaşsız ve çocukların ölmediği bir dünyayı hayal ettiklerini dile getirdi.

Dünyada maalesef savaş, gözyaşı ve kan olduğunu vurgulayan İnal, şöyle konuştu:

'Bu töreni yaparken Gazze'de silahsız, korumasız, çadırların içerisinde yaşayan her gün yüzlerce çocuk, kadın ve insan sadece silahlarla, bombalarla değil, maalesef soykırıma tabi tutularak açlıkla, susuzlukla hayatlarını kaybediyor. Çocuklara ve kadınlara, masum insanlara bu zulmü reva görenleri lanetliyorum. Sizler hakkın, doğrunun sesisiniz. Kaleminiz doğruyu, hakkı yazdığı müddetçe, kameralarınız hakkı ve doğruyu gösterdiği müddetçe, bastığınız her deklanşördeki kare hakkı ve doğruyu gösterdiği müddetçe, mazlumların sesi, zulüm karşısında eziyet görenlerin sesi daha gür çıkacak. Dünya daha yaşanır bir hale gelecek. Vicdan sahibi, mesuliyet sahibi insanların sayısı artacaktır.'

Törende, kursiyerlerden Semih Erdoğdu ve Hasan Kello da teşekkür konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından eğitimi başarıyla tamamlayan 24 kursiyere sertifikaları verildi.