Bana sık sık sorarlar: “10.000 dolarım var. Ne yapmalıyım?” Cevabım hep aynıdır: “Eğer ne yapacağını bilmiyorsan, harcama. Ve sakın dünyaya ‘param var ama aklım yok’ diye bağırma.” Çünkü bu dünyada, başkalarının parasıyla hayaller kurmaya hazır milyarlarca insan var. Ama daha acısı, bu dünyada milyarlarca insan var ki, nasıl para yönetileceğini hiç öğrenememiş. Ve bu bir tesadüf değil. Bir Sistem Tasarımı: Bilmemeniz İsteniyor Bugünkü eğitim sistemi, parayı konuşmaz. Okullar matematik öğretir, edebiyat öğretir, tarih öğretir ama finansal okuryazarlık öğretmez. Neden? Çünkü sistemin CEO, yönetici, işçi ve tüketici neferlerine ihtiyacı vardır. Düşünen, sorgulayan, risk hesaplayan, yatırım yapan, kendi yolunu çizen bireylere değil; maaşını bekleyen, borç ödeyen, indirim kovalayan bir kalabalığa ihtiyaç vardır.

Finansal Okuryazarlık: Gerçek Bağımsızlık Bir finansçı bir gün bana şöyle dedi: “Neden broker diyorlar biliyor musun? Çünkü çoğu senden bile broker (parasız).” Ve şöyle bir kural işledi hep: “Bir sigortacıya gidip daha fazla sigorta lazım mı diye sorarsan, cevabı hep evet olur.” Bu döngüden çıkmanın yolu: - Kitap almak, - Seminerlere katılmak, - Paranın, ekonominin, yatırımın, girişimin, stratejinin dilini öğrenmek. Çünkü para, öğrenilmemiş bir zihinde yük; öğrenilmiş bir zihinde kaldıraçtır. Sistemin Size Öğretmeyeceği 3 Gerçek 1. Çalışmak sizi zengin etmez; öğrenmek zengin eder. 2. Yatırım riskli değildir; cehalet risklidir. 3. Maaş sizi güvende tutmaz; finansal okuryazarlık sizi özgür kılar. Bilinçli Bireyler mi, Sistem Neferleri mi? Eğitim sistemimiz, ne yazık ki milyonlarca CEO, yönetici, mühendis, teknisyen, işçi ve memur yetiştirir. Ama çok az sayıda finansal okuryazar yetiştirir.

Çünkü finansal okuryazarlık, sistemin dişlilerini sorgulatır. Final Mesaj Sen, 10.000 dolarınla küçük başlayıp büyük düşünebilirsin. Ama bu yolculuğun ilk adımı: kendine yatırım yapmak. Çünkü şunu unutma: Paranı nasıl yöneteceğini öğrenmeyen, bir gün başkasının yönettiği paranın kölesi olur. Ve asıl mesele bu: Sen özgür bir zihin mi olmak istiyorsun, yoksa bir maaş bordrosunun sonsuz neferi mi? Okuyucuya Çağrı Sen olsan, 10.000 dolarınla ne yapardın? Yorumlarda paylaş, düşüncelerini tartışalım. Çünkü gerçek devrim, önce zihinlerde başlar.