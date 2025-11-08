Cesaretin ve vakar’ın buluştuğu yer: Cumhuriyet’in kalbi Ankara.

Ankara o sabah, tarihle yeniden buluştu.

Atatürkçü Düşünce Derneği Çankaya Şubesi ile Ankara Kent Konseyi Kültür ve Sanat Meclisi’nin ortaklaşa düzenlediği

“Atatürk ve İsmet İnönü: Bir Ulusun Hafızasına Yolculuk” paneli, yalnızca bir etkinlik değil, bir duygunun, bir borcun, bir hatırlamanın ifadesiydi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının yıl dönümünde salonu saran sessizlik, yalnızca saygının değil; özlemin, minnetin ve sarsılmaz bağlılığın sessiz yankısıydı.

Kürsüye çıkan her isim, yalnızca konuşmak için değil; bir hafızayı, bir mirası, bir ulusun vicdanını yeniden diriltmek için oradaydı.

O anlarda kelimeler değil, anılar konuşuyordu.

Her cümle Cumhuriyet’in kalbinde yankılanıyor, geçmişle bugünü birbirine bağlıyordu.

Bir hafızanın yaşayan sesi;

Ayşe Gülsün Bilgehan…

Bir soyadından çok daha fazlası; bir hatıranın yaşayan sesi, bir zarafetin devamı. Yüzünde dedesi İsmet İnönü’nün vakarını, sesinde Mevhibe Hanım’ın sükunetini taşıyor. Ama o vakar da o zarafet de geçmişte kalmıyor; her kelimesinde, her bakışında yeniden hayat buluyor.

Onu dinlerken salonda bir sessizlik oluşuyor.

Sanki kelimeler değil, duygular nefes alıyor.

“Unutmak,” diyor Bilgehan, “bir ulusun en sessiz yenilgisidir.”

Ve o anda herkes anlıyor: Hatırlamak, yalnızca bir görev değil; bir vefa borcudur.