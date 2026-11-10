10 Kasım… Bir milletin sustuğu, fakat hafızasının konuştuğu gün.

İnsanlar bazen yaşadıkları çağın sınırlarını aşar, ömürleri sona erse de düşünceleri, mücadeleleri ve bıraktıkları eserlerle yaşamaya devam ederler. Onları yalnızca tarihin sayfalarında aramak yetmez. Bazen bir milletin yürüyüşünde, bazen dalgalanan bayrağında, bazen de hiç tanımadığı bir insanın gözlerinde biriken yaşta bulursunuz.

Mustafa Kemal Atatürk, işte böyle bir tarihi şahsiyettir.

10 Kasım, yalnızca bir ölüm yıl dönümü değildir. Bir milletin bağımsızlığını, özgürlüğünü ve geleceğini emanet aldığı günü yeniden hatırlamasıdır. Saat dokuzu beş geçe duran saatler, aslında zamanı durdurmaz; insanın içindeki özlemi, minneti ve sorumluluğu bir kez daha görünür kılar.

Her yıl aynı gün, aynı sessizlik… Fakat her defasında aynı soruyla karşı karşıyayız.

Biz, bize bırakılan emanete ne kadar sahip çıkabiliyoruz?

Anıtkabir’e uzaktan baktığınızda görkemli bir anıt görürsünüz. Sütunları, taşları, simetrisi ve heybetli mimarisiyle insanı başka bir çağın içine götüren bir yapı… İlk bakışta antik bir anıt mezarı andırır. Ancak biraz yaklaşıp ayrıntılara dikkat ettiğinizde, karşınıza yalnızca bir mimari eser değil, Anadolu’nun, Türk tarihinin, Cumhuriyet’in ve Milli Mücadele’nin izlerini taşıyan büyük bir hafıza çıkar.

Çünkü Anıtkabir’in her bölümünde anlatılan başka bir hikaye, her taşında saklı başka bir anlam vardır.

BİR MİLLETİN HUZURUNA ÇIKARKEN…

Anıtkabir’e çıkan 26 basamak, Büyük Taarruz’un başladığı 26 Ağustos tarihini hatırlatır. Ardından sizi 262,20 metre uzunluğundaki Aslanlı Yol karşılar.

Bu yolun iki yanında, karşılıklı ve ikişerli gruplar hâlinde sıralanmış 24 aslan heykeli bulunur. Hitit sanat üslubuyla yapılmış bu aslanlar, kuvveti ve sükûneti temsil eder. Sayılarının 24 Oğuz boyuna gönderme yaptığı yorumu da yaygındır. Bu bağlantıyı kesinleşmiş bir tarihi bilgi olarak değil, Türk tarihine ve ortak kimliğine ilişkin sembolik bir yorum olarak değerlendirmek gerekir.

Fakat insan, bu aslanların karşısında yalnızca bir sanat eserine bakmaz. Birlikte durmanın, birbirine omuz vermenin ve ortak bir kaderi paylaşmanın anlamını düşünür.

Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

Bir milletin gücü de tam olarak burada başlar. Ayrı ayrı insanların aynı bağımsızlık ülküsünde buluşmasında…

Aslanlı Yol’un taşları arasında bırakılan aralıklar hakkında da ziyaretçilerin başlarını öne eğerek yürümelerini sağlamak amacıyla böyle döşendiğine ilişkin yaygın bir anlatım vardır. Bununla birlikte, bu açıklamayı kesinleşmiş bir tasarım gerekçesi olarak sunmak doğru değildir. Zemin ve yapı tekniğine ilişkin değerlendirmeler de dikkate alınmalıdır.

O yolda yürürken insanın adımları ve zaman yavaşlar. Gözleri taşlara takılır, düşünceleri geçmişe gider. Bir anda kendinizi sıradan bir ziyaretin içinde değil, tarihin karşısında hissedersiniz.

Belki de bazı yolların uzunluğu metreyle değil, insana düşündürdükleriyle ölçülür.

ALTI HEYKEL, BİR MİLLETİN HİKAYESİ…

Aslanlı Yol’un başlangıcındaki Hürriyet ve İstiklal kulelerinin önünde, karşılıklı duran üç erkek ve üç kadın heykeli vardır. Heykeltıraş Hüseyin Anka Özkan’ın eserleri olan bu gruplar, yalnızca Atatürk’ün ardından duyulan acıyı değil, Türk milletinin toplumsal yapısını, vakarını ve iradesini de anlatır.

Erkek heykel grubuna baktığınızda üç ayrı yüz, üç ayrı hayat ve Cumhuriyet’in dayandığı üç temel unsurla karşılaşırsınız.

Miğferli asker, Türk ordusunu ve bağımsızlığın savunulmasını temsil eder. Elinde kitap taşıyan genç, aydınlığı, eğitimi ve geleceği hatırlatır. Yerel kıyafetleri içindeki köylü ise Anadolu’nun emeğini, üretimini ve halkın gücünü simgeler.

Askerin yüzündeki ciddiyet, gencin elindeki kitap ve köylünün ağırbaşlı duruşu…

Hepsi bir araya geldiğinde insanın zihninde tek bir düşünce belirir. Cumhuriyet, yalnızca cephede kazanılmış bir zaferin değil; askerin, aydının, köylünün, kadının, erkeğin ve bütün bir milletin ortak mücadelesinin eseridir.

Peki ya kadınlar?

İnsan o üçlü kompozisyonun karşısında biraz daha uzun durmak istiyor.

Ulusal giysileri içindeki kadınlardan ikisi, başak demetlerinden oluşan büyük bir çelenk taşır. Bu başaklar bereketli vatan toprağını, üretimi ve Anadolu’nun yaşam kaynağını temsil eder. Kadınlardan biri elindeki kabı ileri uzatarak Atatürk’e Tanrı’dan rahmet diler. Ortadaki kadın ise elleriyle yüzünü kapatmış, derin bir acının içine çekilmiştir.

Burada yalnızca bir yas tablosu yoktur.

Bir tarafta kaybın ağırlığı, diğer tarafta toprağın bereketi ve hayatın devam etme iradesi vardır.

İnsanın içini en çok acıtan da bu… Bir millet, en büyük kayıplarından birini yaşarken bile yaşamaya, üretmeye ve geleceğe yürümeye devam etmek zorundadır.

Başaklar bize toprağın yeniden ürün vereceğini, kap geleceğe dair umudu, yüzünü kapatan kadın ise hiçbir zaferin insanın yüreğindeki kaybı bütünüyle silemeyeceğini hatırlatır.

Bu heykellerin karşısında insan ister istemez düşünür. Bir milletin tarihinde kadınların emeği, fedakarlığı ve mücadelesi olmasaydı, o Cumhuriyet nasıl kurulurdu?

BİRLİK, YALNIZCA YAN YANA DURMAK DEĞİLDİR.

Aslanlı Yol’dan tören meydanına ilerlediğinizde Anıtkabir’in başka bir anlatım diliyle karşılaşırsınız. On kule, Milli Mücadele’nin ve Cumhuriyet’in temel kavramlarını isimlerinde yaşatır. Hürriyet, İstiklal, Mehmetçik, Zafer, Müdafaa-i Hukuk, Cumhuriyet, Barış, 23 Nisan, Misak-ı Milli ve İnkılap…

Bunlar yalnızca kule isimleri değildir. Bir milletin hangi değerler uğruna mücadele ettiğinin tarihi hatırlatıcılarıdır.

Tören Meydanı’na ulaştığınızda, siyah, kırmızı, sarı ve beyaz traverten taşlarla oluşturulmuş 373 halı ve kilim kompozisyonu dikkatinizi çeker. Yaklaşık 15 bin kişilik bu meydanın zemini bile Anadolu’nun kültürel hafızasına açılan bir kapı gibidir.

Türk kültüründe halı ve kilim yalnızca bir dokuma değildir. Her motifin, her rengin, her desenin bir hikayesi vardır. Emek vardır, sabır vardır, kuşaktan kuşağa aktarılan bir hafıza vardır.

Anıtkabir’in mimarisinde de bu kültürel izleri görmek mümkündür. Dış görünüşündeki anıtsal ve evrensel mimari anlayışın yanında, iç mekânında ve süslemelerinde Türk sanatının geleneksel unsurları yaşatılır.

Burası, bir milletin geçmişini geleceğe anlatma biçimidir.

TAŞIN İÇİNDE SAKLANAN MİLLETİN HAFIZASI…

Anıtkabir’in mimarları Emin Onat ve Orhan Arda’dır. Yapının görkemli cephesi, insanı tarihin farklı dönemleri arasında bir yolculuğa çıkarır. İçeri girdiğinizde ise Şeref Holü’nün yüksekliği, taşın ağırlığı ve mekanın sessizliği sizi karşılar.

Tavanındaki cam mozaik süslemeler, geleneksel halı ve kilim desenlerini hatırlatan motifleriyle dikkat çeker. Burada geçmişin sanat anlayışı, çağdaş mimarinin diliyle buluşur.

Dışarıdan bakıldığında evrensel bir anıt mimarisi; içeride ise Türk milletinin kültürel hafızası…

Belki de Anıtkabir’in en etkileyici tarafı bu iki dünyayı aynı yapının içinde buluşturabilmesidir.

Ve sonra gözünüz lahde takılır.

Kırmızı mermerden yapılmış, yaklaşık 40 ton ağırlığındaki sembolik lahit…

İnsan o taşın karşısında durduğunda, bir insan ömrünün ne kadar kısa, bir insanın bıraktığı tarihi mirasın ise ne kadar büyük olabileceğini düşünür.

Atatürk’ün naaşı 10 Kasım 1953’te Anıtkabir’e nakledilmiştir. Sembolik lahit ile gerçek mezar odası birbirinden farklıdır. Asıl mezar, lahit bölümünün altında bulunan ve sekizgen planlı mezar odasındadır.

Fakat insanın aklına takılan başka bir şey vardır.

Bir insanı ölümsüz yapan şey nedir?

Mermerden yapılmış bir lahit mi, arkasında bıraktığı eserler mi, yoksa yıllar geçmesine rağmen bir milletin kalbinde yaşamaya devam etmesi mi?

Bence cevap, bu soruların hepsinden daha büyüktür.

Çünkü bazı insanların mezarı toprakta değil, milletin hafızasındadır.

10 KASIM BİR DAKİKALIK SESSİZLİĞE SIĞMAYAN MİRAS

10 Kasım sabahı saat dokuzu beş geçe hayat bir anlığına susar.

Sokaklarda, meydanlarda, okullarda, iş yerlerinde, evlerde…

İnsanlar durur. Başlarını öne eğer. Kimi gözlerini kapatır, kimi uzaklara dalar. Kimi çocukluğundan hatırladığı bir 10 Kasım’ı düşünür, kimi hiç görmediği bir insanın ardından neden bu kadar derin bir özlem duyduğunu anlamaya çalışır.

Çünkü Atatürk’ü hiç görmemiş nesiller bile onun açtığı yolda yürümektedir.

Bir çocuğun okulda öğrendiği ilk Cumhuriyet bilgisi, bir gencin geleceğe dair kurduğu hayal, bir kadının eşit yurttaşlık hakkı, bir milletin kendi kaderini tayin etme iradesi…

Bütün bunlar, yalnızca geçmişte yaşanmış olayların hatırası değildir. Bugün de anlamını koruyan değerlerdir.

Atatürk’ün mirası, yalnızca kazanılmış bir savaş veya kurulmuş bir devlet değildir. Bağımsızlık düşüncesi, milli egemenlik, eğitim, çağdaşlaşma ve aklın rehberliğinde ilerleme iradesidir.

Bu nedenle Atatürk’ü anmakla anlamak arasında büyük bir fark vardır.

Anmak, bir gün çiçek bırakmak; anlamak, yılın her günü o çiçeğin temsil ettiği değerlere sahip çıkmaktır.

Vefa, yalnızca geçmişe teşekkür etmek değildir. Vefa, bize emanet edilen geleceğin sorumluluğunu üstlenmektir.

Bir milletin büyüklüğü, yalnızca geçmişte kazandığı zaferlerle değil, o zaferlerin uğruna kazanıldığı değerleri bugün ne kadar yaşatabildiğiyle ölçülür.

10 Kasım’da Anıtkabir’e baktığımızda yalnızca bir lideri kaybetmiş olmanın hüznünü değil, bir milletin hangi şartlarda ayağa kalkabildiğini de hatırlamalıyız.

Yokluk içinde umut kurmayı, işgal altında bağımsızlığı savunmayı, umutsuzluğun ortasında bir gelecek tasarlamayı…

Çünkü tarih bize şunu öğretir. Bir milletin kaderi, şartların ağırlığına teslim olduğu gün değil, o şartları değiştirmeye karar verdiği gün değişir.

Mustafa Kemal Atatürk, bir milletin kendi kaderini eline alabileceğini gösteren tarihi iradenin adıdır.

Ve şimdi geriye dönüp Anıtkabir’e bir kez daha bakalım.

Aslanlı Yol’daki aslanlar birlik ve kuvveti, kadın ve erkek heykelleri ortak mücadeleyi, kuleler bağımsızlık ve Cumhuriyet’i, tören meydanındaki motifler kültürel hafızayı, Şeref Holü ve lahit ise bir milletin minnetini anlatıyor.

Her biri başka bir hikaye…

Ama hepsi aynı gerçeğe çıkıyor…

Bir millet, kendisine bağımsızlığını kazandıran insanı yalnızca anarak değil, onun uğruna mücadele ettiği değerleri yaşatarak ölümsüzleştirir.

Paşa’nın kabri taşın içinde olabilir; ama hatırası bu milletin kalbindedir.

Zaman geçer, nesiller değişir, taşlar aşınır. Fakat bir milletin özgür yaşama iradesi ve Cumhuriyet’e duyduğu inanç yaşadığı sürece, o büyük mücadelenin izleri silinmez.

Bu yüzden 10 Kasım, yalnızca bir vedanın tarihi değildir.

Bir milletin kendisine, geçmişine ve geleceğine verdiği sözü yeniden hatırladığı gündür.

Saat dokuzu beş geçe başımızı eğiyoruz. Fakat bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve Cumhuriyetimizin önünde başımızı eğmeden durabilmenin ne demek olduğunu da unutmuyoruz.

Çünkü bazı insanlar toprağa emanet edilir; bazıları ise bir milletin vicdanına…

Mustafa Kemal Atatürk, saygıyla, özlemle ve minnetle…

Ruhun şad olsun.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!