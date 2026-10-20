Bir ülkede adaletin gerçek ölçüsü, güçlülerin ne kadar korunduğu değil, güçsüzlerin de hukuk karşısında yalnız bırakılmamasıdır.

Bir anne, çocuğunu sabah okuluna gönderirken yüreğinin bir köşesinde korku taşıyorsa… Bir kadın, akşam evine dönerken attığı her adımda arkasına bakma ihtiyacı hissediyorsa… Bir yaşlı, bir engelli ya da hakkını aramak isteyen bir yurttaş, karşısındaki kişinin gücünden çekindiği için sesini çıkaramıyorsa kendimize şu soruyu sormak zorundayız.

Biz güvenliği yalnızca tehlike ortaya çıktığında hatırlanan bir mesele olarak mı görüyoruz, yoksa insanın yaşam hakkının ayrılmaz bir parçası olarak mı?

Çünkü insanın en derin korkusu, her zaman başına ne geleceğini bilmemesi değildir. Bazen asıl korku, başına bir şey geldiğinde kendisini kimin koruyacağını bilememesidir.

Bir annenin gözü çocuğunun eve dönmesini beklerken kapıda kalıyorsa, bir kadın uğradığı tehdidi dile getirmekten çekiniyorsa, bir yurttaş hakkını aramadan önce karşısındaki kişinin makamını, nüfuzunu ve çevresini hesap ediyorsa mesele artık yalnızca kişisel kaygı değildir. Mesele, insanların birbirlerine ve kendilerini korumakla yükümlü kurumlara ne kadar güvenebildiğidir.

Güvenlik, insanın başına bir şey geldikten sonra hatırlanan bir sorumluluk değildir. Asıl güvenlik; tehlikeyi önceden görebilmek, riskleri azaltabilmek ve hiçbir insanı çaresizliğiyle baş başa bırakmamaktır.

Hiçbir anne, çocuğunu koruyabilmek için dünyanın bütün yükünü tek başına omuzlamak zorunda kalmamalıdır. Hiçbir kadın, hakkını savunduğu için kendisini daha büyük bir tehlikenin içinde bulmamalıdır. Hiçbir yurttaş, adalet arayışının yeni bir korkunun başlangıcı olabileceğini düşünerek susmaya mecbur bırakılmamalıdır.

Çünkü korkmadan yaşamak bir ayrıcalık değil, temel bir vatandaşlık hakkıdır.

GÜÇ DEĞİŞİR, HAK DEĞİŞMEMELİ

Toplumların en derin yaralarından biri, insanların haklı olup olmadıklarını değil, kimin yanında durduklarını hesap etmeye başlamasıdır.

Bir haksızlık karşısında ilk sorumuz “Gerçek ne, kim mağdur edildi?” olmaktan çıkıp “Bunu kim yaptı, arkasında kim var?” hâline geliyorsa adalet duygumuzun yerini güç hesabı almaya başlamış demektir.

Güçlüden yana durmak çoğu zaman kolaydır. Güç, korunma umudu, çıkar sağlayan ilişkiler ve gelecekte kendisinin de güçlü olabileceği düşüncesini beraberinde getirebilir. Haklıdan yana durmak ise her zaman kolay değildir. Bazen yalnız kalmayı, eleştirilmeyi, dışlanmayı ve bazı imkanlardan vazgeçmeyi gerektirir.

İnsanın karakteri tam da burada sınanır.

İlke sahibi olmak, yalnızca kendi çıkarlarımızla çatışmadığı sürece doğruyu savunmak değildir. Asıl mesele, doğruyu savunmanın bir bedeli olduğunda da aynı yerde durabilmektir.

Güç merkezleri değiştikçe yön değiştirenler, dün savunduklarını bugün inkâr edenler, dün yanlış bulduklarına çıkarları uğruna sessiz kalanlar olabilir. Ancak hakikat, onu kimin söylediğine göre değişmez. Haksızlık, yapanın makamına göre meşrulaşmaz. Tehdit, sahibinin nüfuzuyla haklılık kazanmaz.

İnsan, haklıdan yana durmak yerine güçlüden yana saf tuttuğunda ilkelerini güç dengelerine teslim etme tehlikesiyle karşı karşıya kalır.

Bir atasözümüz vardır: “Ağası güçlü olanın, kulu suçlu olur.”

Bu söz, güç karşısında adalet duygusunun nasıl yaralanabildiğini anlatır. Oysa hukukun amacı, insanları güçlü ve güçsüz diye ayırmak değil, herkesin hakkını eşit biçimde güvence altına almaktır.

Adaletin gerçek sınavı, güçlü olanın ne kadar korunabildiği değil, güçsüz olanın da aynı güvenceye sahip olup olmadığıdır.

Bir insanın arkasında kalabalıklar bulunabilir. Bir başkasının ise yalnızca haklılığına ve sesini duyurabileceğine dair umudu vardır. Hukukun değeri, kalabalıkların gücüyle değil, kimsenin yanında kimse yokken de hakkını arayabilmesiyle ölçülür.

Çünkü hak, sahibinin gücüne göre büyüyüp küçülüyorsa orada eşitlikten söz etmek mümkün değildir.

DEVLETİN GÜCÜ, İNSANI NE KADAR KORUYABİLDİĞİYLE ÖLÇÜLÜR

Bir devletin sorumluluğu, yalnızca suç işlendiğinde müdahale etmekten ibaret değildir. Öngörülebilir riskleri azaltmak, tehditleri ciddiyetle değerlendirmek, koruyucu mekanizmaları işletmek ve hak ihlalleri karşısında etkili başvuru yolları sağlamak da bu sorumluluğun ayrılmaz parçalarıdır.

Elbette hiçbir toplum bütün tehlikeleri önceden ortadan kaldıramaz. Ancak bu gerçek, önlenebilir riskleri görmezden gelmenin gerekçesi olamaz.

Bir insan yardım istediğinde başvurusu ciddiyetle değerlendirildi mi? Bir tehdit bildirildiğinde gerekli inceleme yapıldı mı? Öngörülebilir bir risk karşısında makul önlemler alındı mı?

Bir hak ihlali yaşandığında etkili bir soruşturma yürütüldü mü?

Bunlar yalnızca kurumlara yöneltilen sorular değildir. Aynı zamanda vatandaşın devlete ve adalete duyduğu güvenin temelini oluşturan sorulardır.

Güvenlik, yalnızca sokaklarda devriye görmek, suç işlendiğinde ceza vermek ya da tehlike ortaya çıktığında müdahale etmek değildir. Güvenlik; insanın yardım istediğinde duyulacağına, başvurusunun karşılıksız bırakılmayacağına ve hukuk yollarının gerektiğinde etkili biçimde işleyeceğine inanabilmesidir.

Devletin gücü, yalnızca suç işleyeni cezalandırabilmesinde değil, suçsuzu koruyabilmesinde de görülür. Ancak bu sorumluluk yerine getirilirken hukukun sınırları korunmalıdır. İnsanları güvenlik adına koruduğunu söylerken temel haklarını keyfi biçimde kısıtlamak, güvenliğin asıl amacına zarar verir.

Gerçek güvenlik, özgürlüğün karşısında değil, hukukla güvence altına alınmış özgürlüğün yanında durur.

Güvenli bir düzen için yalnızca güçlü kurumlara değil; yetkilerini hukuk çerçevesinde kullanan, denetlenebilen ve hesap verebilen kurumlara da ihtiyaç vardır.

Çünkü hukuk devleti, gücün hiç bulunmadığı bir düzen değildir. Gücün kurallara bağlı olduğu, keyfiliğin sınırlandırıldığı ve herkesin haklarının güvence altına alındığı bir düzendir.

BİR HAKKIN VAR OLMASI YETMEZ, KULLANILABİLMESİ DE GEREKİR

Bir insanın haklara sahip olduğunun söylenmesi yeterli midir, yoksa o hakları gerçekten kullanabileceği bir düzene de ihtiyacı var mıdır?

Bir hakkın hukukta tanınması kuşkusuz önemlidir. Ancak o hakka ulaşmanın yolları işlemiyorsa, kişi başvurusunun sonuçsuz kalacağından korkuyorsa veya hakkını ararken kendisini daha da çaresiz hissediyorsa kağıt üzerindeki güvence ile günlük hayat arasında büyük bir uçurum oluşur. O uçurum, insanın adalete olan inancını sarsar.

İnsan yalnızca yaşamak istemez; huzurla yaşamak ister. Yalnızca hakkı olduğunu bilmek değil, o hakkı kullanabilmek ister. Kanunların kendisini koruduğunun söylenmesiyle yetinmez; gerektiğinde bu korumayı hayatında gerçekten görmek ister.

Bu nedenle güvenlik meselesini yalnızca istatistikler üzerinden değerlendirmek yeterli değildir. Suç verileri, soruşturmalar ve kurumların çalışmaları elbette önemlidir. Ancak insanların günlük yaşamda karşılaştığı riskleri, yardım mekanizmalarına erişimini ve hak ararken yaşadığı güçlükleri de anlamak gerekir.

Bir insanın korkusunu tek bir rakamla açıklayamayız. Fakat onu dinleyebilir, başvurusunu ciddiye alabilir, karşı karşıya olduğu riski değerlendirebilir ve çözüm üretmek için gerekli adımları atabiliriz.

Çünkü rakamların arkasında hayatlar vardır. Çocuğunun yolunu gözleyen anneler, eve dönerken tedirginlik yaşayan kadınlar, yalnız kalmaktan korkan yaşlılar, haklarını kullanabilmek için aşılması güç engellerle karşılaşan insanlar…

Her birinin hikayesi farklıdır. Ancak hepsinin ortak beklentisi aynıdır. İnsan yerine konulmak, duyulmak ve gerektiğinde korunmak.

KORKU SUSKUNLUĞU, SUSKUNLUK ADALETSİZLİĞİ BESLER

Korku, insanı bazen susturur. İnsan gördüğü haksızlığa itiraz etmek ister ama kendisini veya ailesini tehlikeye atmaktan çekinir. Birinin yardıma ihtiyacı olduğunu bilir ama nasıl destek olacağını bilemez. Kimi zaman sessiz kalır; çünkü başka bir yol göremez.

Bu nedenle korkan insanı kolayca yargılamak doğru değildir. Herkesin taşıyabileceği yük, göze alabileceği risk ve direnme imkanı aynı değildir.

Asıl sorumluluğumuz, insanların haklarını savunabilmek için olağanüstü bir cesarete ihtiyaç duymadığı bir düzen kurmaktır.

Bir yurttaşın adalete ulaşabilmek için kahraman olması gerekmemelidir.

Bir kadının güvenliği yalnızca kendi dikkatine ve mücadele gücüne bırakılmamalıdır. Bir çocuğun korunması sadece ailesinin çabasına bağlı kalmamalıdır. Bir engellinin kamusal hayata katılımı, her gün başkalarından yardım istemek zorunda kalmasına indirgenmemelidir.

İnsanların hakları, başkalarının merhametine bağlı olduğu ölçüde güvence altında değildir. Hak, kişinin kim olduğundan, ne kadar güçlü olduğundan ve arkasında kimlerin bulunduğundan bağımsız olarak korunabildiğinde gerçek anlamını bulur. Haksızlık yalnızca doğrudan hedef aldığı kişiyi yaralamaz; toplumun ortak adalet duygusunu da aşındırır.

Bugün başkasının uğradığı haksızlığı görmezden gelmek, yarın aynı haksızlıkla karşılaştığımızda bizi koruyacak dayanışmayı da zayıflatabilir.

Bu nedenle mesele yalnızca başkasının acısına üzülmek değildir. Mesele, o acının yeniden yaşanmaması için sorumluluk almaktır.

Bir toplumun vicdanı, yalnızca kendi başına gelen haksızlığa verdiği tepkiyle değil, başkasının uğradığı haksızlık karşısında gösterdiği duyarlılıkla da ölçülür.

GÜVENLİ BİR MEMLEKET, KİMSENİN YALNIZ BIRAKILMADIĞI MEMLEKETTİR

Bir ülkenin gücünü yalnızca ekonomik büyüklüğüyle, yollarıyla, binalarıyla veya kurumlarının görünür otoritesiyle ölçemeyiz. O ülkede yaşayan insanların birbirlerine ve adalet mekanizmalarına ne kadar güvenebildiğine de bakmalıyız.

İnsanlar başlarına bir şey geldiğinde yalnız kalacaklarını düşünüyorsa toplumsal güven zedelenir. Haklı olmakla hakkını kabul ettirebilmek arasında büyük bir uçurum bulunduğuna inanıyorsa adalet duygusu yara alır. Gücün kurallardan daha belirleyici olduğunu düşünüyorsa ortak yaşamın temelini oluşturan eşitlik inancı aşınır.

Böyle bir ortamda herkes kendi güvenliğini tek başına sağlamaya çalışır. İnsanlar birbirlerine destek olmak yerine birbirlerinden uzaklaşır. Güvenin yerini kuşku, dayanışmanın yerini hesap, ortak sorumluluğun yerini kişisel kurtuluş çabası alır.

Oysa güçlü bir toplum, yalnızca güçlü bireylerden oluşmaz. İnsanların güçsüz düştüklerinde de korunabildiği, yardıma ihtiyaç duyduklarında yalnız bırakılmadığı ve haklarını ararken çaresiz hissetmediği bir toplumsal düzenle güçlenir.

Gerçek dayanışma, yalnızca aynı fikirde olduklarımızın yanında durmak değildir. Bazen hiç tanımadığımız, bizimle aynı düşünmeyen, aynı hayatı yaşamayan bir insanın hakkını da savunabilmektir.

Çünkü insan onuru; siyasi görüşe, toplumsal konuma, ekonomik güce veya kişisel yakınlığa göre değişmez.

Haklıdan yana olmak, kişiye göre değil, ilkeye göre davranmaktır. Bir düşünceyi güçlü birinin arkasında olduğu için değil, doğru olduğu için savunmaktır. Haksızlık kendi çıkarımıza dokunmadığında değil, kimin başına gelirse gelsin adaleti önemsemektir.

BİR MEMLEKETİN GERÇEK GÜCÜ

Bir çocuğun okuldan evine güvenle dönmesi, bir kadının sokakta yürürken kendisini tehdit altında hissetmemesi, bir yaşlının yardıma ihtiyaç duyduğunda yalnız bırakılmaması, bir engellinin kamusal yaşama eşit biçimde katılabilmesi…

Bunlar olağanüstü beklentiler değildir. Bunlar, insanların insanca yaşayabilmeleri için ihtiyaç duydukları temel güvencelerdir.

Hiçbir insan, yalnızca kendisini koruyabilecek kadar güçlü olmadığı için daha fazla korkmak zorunda kalmamalıdır. Hiçbir yurttaş, karşısındaki kişinin nüfuzunu düşünerek hakkından vazgeçmeye mecbur hissetmemelidir. Hiç kimse, adalet arayışının kendisini daha savunmasız bırakacağından endişe ederek susmak zorunda kalmamalıdır.

Her tehlikeyi önlemek mümkün olmayabilir. Ancak riskleri azaltmak, uyarıları ciddiye almak, hukuku etkili biçimde işletmek ve insanları koruyacak mekanizmaları güçlendirmek mümkündür. Önemli olan, bu sorumluluğun sözde kalmaması, insanların hayatında gerçek bir karşılık bulmasıdır.

Bir insanın kendisini güvende hissetmesi, güçlü birinin himayesine girmesine bağlı olmamalıdır. Çünkü kişilere bağlı koruma geçici olabilir; kişiler değiştiğinde sona erebilir. Kalıcı güvence, herkese eşit uygulanan hukukta, etkili kurumlarda ve hesap verebilirlikte bulunur.

Bir ülkenin gerçek gücü, vatandaşının ne kadar korktuğuyla değil, ne kadar güven içinde yaşayabildiğiyle ölçülmelidir.

Çünkü mesele yalnızca kötülüğün karşısında durmak değildir. Asıl mesele, insanı kötülük karşısında yalnız bırakmayacak bir düzen kurabilmektir.

Bir insan, kendi ülkesinde güvende yaşamak için güçlü birini tanımak zorunda mı, yoksa hukuk herkesi korumaya yeter mi?

Bu sorunun cevabı yalnızca güvenlik anlayışımızı değil, nasıl bir memlekette yaşamak istediğimizi de belirleyecektir.

Çünkü korkmadan yaşamak bir lütuf değildir. Bir insanın, bir yurttaşın, bir toplumun en temel hakkıdır.

Bir memleketin vicdanı, en güçlüsünü ne kadar yücelttiğiyle değil, en savunmasızını ne kadar koruyabildiğiyle ölçülür.