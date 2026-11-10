Evet, bu 10 Kasım vesilesi ile bir kere daha iddia ediyorum ki: OLMASAYDI OLMAZDIK...

Tamam, belki bir biyolojik varlık olarak gene olurduk amma ve lakin kesinlikle vatan sahibi özgür ve eşit vatandaşlar olmazdık.

Eğer bu gün vatan sahibi özgür ve eşit vatandaşlar olduysak bunu hemen hemen tamamen Mustafa Kemal Atatürk’e ve onun yaptığı devrimlere borçluyuzdur, OLMASAYDI OLMAZDIK sözü de bize hiç unutmamamız gereken bu borcumuzu hatırlatan çok anlamlı bir sözdür.

Şimdi birileri çıkıp efendim Atatürk’ten önce vatanımız yok muydu, dedelerimiz vatandaş değil miydi diye soracaktır...

Hemen cevap vereyim: Evet, Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyetini kurmadan evvel bu topraklarda yaşayan insanların bir vatanı yoktu ve dedelerimiz de vatandaş değildi.

Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyetini kurmadan önce Osmanlı İmparatorluğu döneminde bu topraklar Osmanlı Hanedanının mülkü ve bu mülkün üzerinde yaşayan halk ise herifin birinin kulu ya da kölesiydi.

Elbette ki sadece Osmanlı İmparatorluğu döneminde de değil Bizans’tan Selçuklu’ya Roma’dan Hititler’e kadar uzanan tarih sürecinde de bu topraklar bir hanedanın mülkü, bu toprakların üzerinde yaşayan insanlar ise o hanedanın kulu ya da kölesi durumundaydı.

Bakınız: Vatandaşlık egemenlik kavramı üzerine inşa edilmiş anayasal bir haktır ve bir topluluk anayasada vatandaş olarak tanımlanmıyorsa o topluluğun vatanı da yok demektir.

Osmanlı döneminde bir iki cılız anayasa denemesi olmuş olsa da çok kısa süreler ile uygulanan bu anayasa denemelerinde egemenlik hak ve özgürlükleri gerçekten de halka devredilmiş değildi. Bunlar oldukça göstermelik anayasalardı ve zaten de uzun süre uygulamada kalamadı.

Üstelik Mustafa Kemal Atatürk bu topraklarda yaşayan insanları sadece vatan sahibi özgür ve eşit vatandaşlar yapmakla da kalmamıştır...

En az bu anayasal vatandaşlık hakkının kazanımı kadar önemli olan bir diğer süreç de bu topraklarda kul köle olarak yaşayan Orta Çağ’dan kalma bir tarım toplumunu son derecede hızlı bir şekilde çağdaş bir sanayi toplumuna dönüştürmesidir.

Bunun ne kadar zor ve acılı bir süreç olduğunu anlamak isteyen başta SSCB ve Çin olmak üzere benzer dönüşümü yaşayan diğer toplumlarda çekilen acılara, ölen milyonlarca insana ve yaşanan zorluklara bakmalıdır.

İnanılacak gibi değil ama Mustafa Kemal Atatürk arkaik feodal düzeni yıkıp yerine çağdaş ve demokratik bir düzen kurarken toplumun ödeyeceği bedeli ve çekeceği acıyı minimize etmeyi de başarmıştır.

Peki, bu iki başlık Mustafa Kemal Atatürk’ün bugün olan bizlere katkılarını tam olarak tanımlıyor mu?

Elbette hayır...

Mustafa Kemal Atatürk aynı zamanda tarihte bugüne kadar görülen en büyük devrimcidir de.

En büyük devrimcidir çünkü sadece bir halkın hukuki konumunu, siyasi ve ekonomik ilişkilerini değiştirmemiş yaptığı eşi benzeri olmayan kültür devrimi ile koskoca bir toplumu çok ama çok kısa bir süre içinde yeniden biçimlendirmiştir.

Anadolu’da yaşayan halkın konuştuğu dilden kullandığı alfabeye, giyim kuşamından düşünce yapısına kadar hemen hemen her kültür varlığını, beşeri ilişkilerini ve hatta düşünce yapısını bile bir kalemde değiştirmeyi, dönüştürmeyi ve ileri götürmeyi başaran bir devrimciden bahsediyoruz.

Sonuç olarak bu gün dönüp geriye baktığımızda bizi biz yapan hemen hemen her değeri Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat özenle inşa ettiğini görüyoruz işte tam da bu yüzden ben olmasaydı olmazdık diyorum...