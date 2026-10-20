Malum Lenin ve yoldaşları tarafından işçi sınıfı diktatörlüğü ilkesi üzerine inşa edilen SSCB 90’larda çöktü, darmadağın oldu ve başarısız bir model olarak tarihe geçti. Mustafa Kemal Atatürk tarafından milli egemenlik ilkesi üzerine inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti ise hala ayakta ve bölgenin en başarılı devlet modeli olarak devam ediyor.

Oysa hem SSCB’nin sahip olduğu doğal kaynaklar ile insan gücü daha fazlaydı ve hemde sahip olduğu teknoloji çok daha ilerideydi. Üstelik savunduğu “sosyalizm” ya da “komünizm” olarak bilinen toplum modeli son derecede etkileyiciydi de.

Peki, ne oldu, neden oldu da SSCB hem devlet ve hem de model olarak çöktü de Türkiye Cumhuriyeti ile Atatürk’ün devlet ve toplum modeli hala dimdik ayakta?

Bunu anlayabilmek için iki model arasındaki temel farklara bakmanın faydalı olacağını düşünüyorum.

Atatürk’ün demokratik cumhuriyet modeli ile Lenin’in proletarya diktatörlüğü modeli arasındaki temel farklar şöyledir:

Bu iki model egemenliğin kaynağı, din-devlet ilişkisi, siyasi meşruiyet ve uzun vadeli istikrar açısından net şekilde ayrılır. Her iki model de I. Dünya Savaşı sonrasında imparatorlukların çöküşü ile doğdu; ancak hedefleri, araçları ve sonuçları farklıydı.

1. Egemenliğin Kaynağı

· Atatürk modeli: Egemenlik “bilâ kayd ü şart millete” aittir (1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu). Meşruiyet, millî iradeye ve seçilmiş TBMM’ye dayanır. Amaç, Türk milletinin bağımsız, modern bir ulus-devlet kurmasıdır. Sınıf temelli bir ayrıcalık yoktur; ulusal birlik esastır. Bu modelde iktidar gücü her daim anayasa, yasalar ve Meclis denetiminde olmuştur.

· Lenin modeli: Egemenlik proletarya (işçi sınıfı) diktatörlüğündedir. Pratikte bu, Komünist Parti’nin sınırsız otoritesine dönüşmüştür. Lenin’e göre diktatörlük, “yasalarla sınırlanmayan, doğrudan kuvvete dayanan” bir iktidardır. Burjuvazi ve muhalefet bastırılır; meşruiyet sınıf teorisinden gelir.

2. Laiklik ve Devlet Ateizmi

· Atatürk’ün laik cumhuriyeti: Din ve devlet işleri ayrılır (laiklik). Saltanat (1922) ve hilafet (1924) kaldırılır, şeriat hukukunun yerini Medeni Kanun alır, eğitim laikleştirilir, kadın hakları tanınır. Amaç, dinin siyasi ve hukuki alanda egemen olmasını engellemek ve modernleşmeyi sağlamaktır. Din tamamen yasaklanmaz; bireysel inanç alanı korunur, ancak devlet kontrolü (Diyanet) ile yönetilir.

· Lenin’in Devlet Ateizmi: Marksist-Leninist ideoloji resmen ateisttir. Din “halkın afyonu” olarak görülür ve kilise/camii gibi kurumlar üzerinde baskı uygulanır. Hedef, dinin toplumsal etkisini ortadan kaldırarak sınıfsız topluma ulaşmaktır. Bu, militan bir anti-dinsel politikanın temelini oluşturur (sonradan Stalin döneminde daha da sertleşir).

3. Siyasi Sistem ve Çoğulculuk

· Atatürk modeli: Cumhuriyet formundadır. Kurucu dönemde tek parti (CHP) hakimiyeti olsa da, temel ilke halk egemenliğidir. Bu ilke, 1945-1950’de çok partili hayata geçişi ve 1950’de iktidarın seçimle el değiştirmesini mümkün kılmıştır. Sistem, reform ve adaptasyona açıktır.

· Lenin modeli: Tek parti diktatörlüğüdür. Muhalefet yasaklanır, parti içi fraksiyonlar bile 1921’den itibaren engellenir. “Proletarya demokrasisi” iddiası pratikte parti tekelini meşrulaştırır. Sistem, kendi içinde çoğulculuğa izin vermez; totaliter eğilimler taşır.

4. Milliyetçilik ve Uluslararasıcılık

· Atatürk: Türk milliyetçiliği ve modernleşme odaklıdır. Anti-emperyalisttir ancak sınıf mücadelesi yerine ulusal bağımsızlığı ve milli burjuvazi yaratmayı hedefler. Batı modeline dayalı laik bir ulus-devlet kurulur.

· Lenin: Uluslararası proletarya devrimini ve dünya sosyalizmini amaçlar. Ulusal farklılıklar “geçici” görülür; asıl çelişki sınıflar arasındadır. Bu yaklaşım, çok uluslu SSCB’de milliyetçi gerilimlerin bastırılmasına ama çözülmemesine yol açmıştır.

5. Ekonomi ve Sonuçlar

· Atatürk: Devletçilik ile özel teşebbüsü destekleyen karma bir model uygulanır; milli sermaye oluşturulması hedeflenir. Bugün Çin tarafından da uygulanan bu model ekonomik başarıyı getirmiştir.

· Lenin: Merkezi planlama, kolektivizasyon ve üretim araçlarının devletleştirilmesi esastır. Bu model ekonomik ve sosyal çöküşü getirmiş arkasından sahip olunan onca askeri güce rağmen siyasi birlik dağılmıştır.

Bu farklar, uzun vadeli sonuçları belirlemiştir. Atatürk’ün modeli, laik-milli bir çerçeve içinde evrilebilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti varlığını sürdürmüştür. Lenin’in diktatörlük modeli ise ekonomik verimsizlik, ideolojik katılık ve milliyetçi patlamalarla 1991’de SSCB’nin dağılması ile sona ermiştir.

Bugün Türkiye’de çok büyük bir çoğunluk Mustafa kemal Atatürk’ü sevgi ve saygı ile anar modeline bağlılığını sürdürürken Lenin kendi ülkesinde bile saygı görmemekte, görüşleri ve modeli eleştirilmektedir.