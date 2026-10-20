Ankara’da gayrimenkul yatırımı denildiğinde uzun yıllar boyunca ilk akla gelen seçenek, tamamlanmış bir konut satın almak oldu. Ancak şehirlerin büyüme biçimi değiştikçe yatırımcıların bakış açısı da değişiyor. Bugün yalnızca mevcut yapıların değerine değil, gelecekte yeni yaşam alanlarının nerede oluşabileceğine de dikkat ediliyor. Bu nedenle arsa yatırımı, özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcılar için önemli bir alternatif hâline geliyor.

Ankara’nın son yirmi yıldaki gelişimine baktığımızda bu değişimi açıkça görebiliyoruz. Bir zamanlar şehir merkezine uzak kabul edilen Çayyolu, Ümitköy, Yaşamkent ve Bağlıca, zaman içerisinde modern konut projeleri, ticari alanlar ve sosyal yaşam imkânlarıyla başkentin önemli yerleşim bölgelerine dönüştü. Bugün ise yatırımcıların aklındaki soru şu: Ankara’nın gelecekteki yeni yaşam merkezleri nerede şekillenecek?

Bu sorunun yanıtını ararken dikkat çeken bölgelerden biri de Şehitali. Ankara’nın batı aksında, Yaşamkent ve Bağlıca çevresindeki gelişimle birlikte değerlendirilen Şehitali, özellikle arsa yatırımı düşünenlerin ilgisini çekiyor. Bölgenin mevcut yerleşim alanlarına yakınlığı, ulaşım bağlantıları ve yapılaşma potansiyeli, uzun vadeli yatırım değerlendirmelerinde öne çıkan unsurlar arasında bulunuyor.

Ancak burada önemli bir noktayı vurgulamak gerekiyor: Arsa yatırımında konum kadar imar durumu da önemlidir. Bir taşınmazın gelişmekte olan bir bölgede bulunması, tek başına doğru yatırım olduğu anlamına gelmez. Emsal oranı, kat sınırı, altyapı olanakları, tapu niteliği ve çevredeki yapılaşma koşulları birlikte değerlendirilmelidir.

Şehitali’de bazı yatırım seçenekleri, 1 emsal ve 6 kat imar koşullarıyla öne çıkıyor. Altyapısı hazır alanlarda sunulan arsa payları da yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bununla birlikte imar koşullarının taşınmaz özelinde değişebileceği unutulmamalı ve resmi belgeler mutlaka incelenmelidir.

Son dönemde ilgi gören modellerden biri de gelecekte konut edinimi hedefiyle sunulan arsa payları. Örneğin Şehitali’de 1+1 daire getirili olan 100 metrekarelik arsa payı seçenekleri bulunuyor. Bu modelde yatırımcı, bugün tamamlanmış bir konut değil, belirli bir taşınmaz üzerindeki arsa hissesini satın alıyor. . Bölgenin bugünkü koşullarını, gelecekteki yapılaşma ihtimallerini ve yatırım modellerini doğru analiz etmek, daha bilinçli kararlar verilmesini sağlayacaktır.

Unutulmamalıdır ki gayrimenkulde asıl fırsat, yalnızca bugünün fiyatını görmekte değil, geleceğin potansiyelini doğru bilgiyle değerlendirebilmektedir.