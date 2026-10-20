Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizin bu haftaki karnesi, futbolun iki farklı yüzünü ortaya koydu. Galatasaray, evindeki maçta Barcelona’ya 4-1’lik yenilgi alırken Fenerbahçe, de Aston Villa deplasmanından 6-0 kaybederek döndü. Beşiktaş Hoffenheim’ı Almanya’da 3-2, Trabzonspor ise KuPS’u Finlandiya’da 4-2 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Dört takımımızın sonuçları farklı olsa da hepsi için ortak bir gerçek var: Avrupa’da bir maçın ardından diğerine hazırlanırken geçmişteki skorlar değil, sahada gösterilecek performans belirleyici oluyor.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde iki maç sonunda puan alamaması ve 36 takımlı tabloda 35’inci sıraya düşmesi, işlerin yolunda gitmediğinin kanıtı. Barcelona gibi güçlü bir rakibe yenilmek anlaşılabilir; ancak savunmadaki kırılganlık ve oyunun kontrolünü rakibe bırakmak üzerinde durulması gereken başlıklar. Sarı Kırmızılılar şimdi Lille deplasmanında hem puan hem de moral arayacak. Bu maç, Avrupa’daki hedeflerini canlı tutabilmek açısından büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe de Roma beraberliğinin ardından Aston Villa karşısında ağır bir yara aldı. Bir puanla 28’inci basamakta bulunan Sarı Lacivertlilerin altı gol yemesi, yalnızca kötü bir sonuç olarak değerlendirilmemeli. Savunma organizasyonundan takımın mücadele gücüne kadar pek çok konu masaya yatırılmalı. Kadıköy’deki Slavia Prag karşılaşması, bu tablonun değişmesi için ilk fırsat olacak. Fenerbahçe’nin artık puan kayıplarını azaltması gerekiyor.

Bu hafta yüzümüzü güldüren takımlardan biri Beşiktaş oldu. Marsilya galibiyetinin ardından Hoffenheim’ı da Almanya’da devirip, altı puana ulaşan Siyah Beyazlılar, geriye düştüğü mücadelede kazanmayı bildi. Bu sonuç, takımın özgüvenini artırırken Avrupa Ligi’ndeki iddiasını da hayli güçlendirdi. Sıradaki Crystal Palace maçında alınacak sonuç, bu başarının sürdürebilirliği adına çok önemli.

Trabzonspor da Finlandiya’dan üç puanla dönerek Konferans Ligi’ne iyi bir start verdi. KuPS karşısında dört gol bulması sevindirici; buna karşılık kalesinde iki gol görmesi ise, savunmada dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor. Bordo Mavililer, Hearts karşısında da kazanarak ilk maçın değerini artırmak isteyecek.

Bilindiği üzere, Avrupa kupalarında lig aşaması sonucunda ilk sekiz doğrudan son 16 turuna çıkıyor, 9-24’üncü sıradaki takımlar play-off oynuyor. Son 12 basamakta kalanlar ise eleniyor. Bu sistemde puan kadar averajın da önemi var.

Evet sonuç ortada: Beşiktaş ile Trabzonspor umut verdi, Galatasaray ile Fenerbahçe ise ciddi bir sınavla karşı karşıya kaldı. Ancak hiçbir şey bitmiş değil. Avrupa’da iddia, yalnızca iyi günlerde değil, kötü sonuçların ardından ayağa kalkabilmekle ölçülür. Şimdi dört takımımızın da bu gerçeğe uygun bir cevap vermesini bekliyoruz.

Kalın sağlıcakla…