Bir futbol insanının gerçek büyüklüğü, yalnızca başardıklarıyla mı ölçülür? Kazanılan kupalar, kırılan rekorlar ve geliştirilen oyun anlayışları elbette önemlidir. Ancak bütün bunların yanına insanlık adına sergilenen bir duruş da ekleniyorsa, ortaya çok daha farklı bir portre çıkar. Pep Guardiola’yı benim için özel kılan, tam da bu noktada başlıyor.

Dünyanın en başarılı teknik direktörleri arasında gösterilen İspanyol futbol adamı, Gazze’de yaşanan dram karşısında sessiz kalmayı tercih etmiyor. Filistinli mültecilere yardım eden Birleşmiş Milletler Ajansı UNRWA için yaptığı son açıklama, bunun yeni bir örneği. Guardiola, hayatını kaybeden çocukların birer istatistikten ibaret görülmesine karşı çıkıyor. İsimleri, yüzleri, aileleri, hayalleri ve hatıraları olan insanlardan söz ediyor. Enkaz altında anne babasını arayan, açlıkla ve yalnızlıkla mücadele eden çocukların yaşadıklarını anlatırken, kullanılan dilin bile insanlığımızı belirlediğine dikkat çekiyor.

Çünkü acıyı birkaç rakama sığdırmak, yaşananları anlamamızı kolaylaştırmıyor. Aksine, başkalarının felaketine alışmamıza yol açabiliyor. Bir çocuğun nerede doğduğu, hangi kimliğe sahip olduğu, onun yaşam hakkını daha az değerli hâle getiremez. Guardiola’nın itirazı da tam olarak buna: Sivillerin, özellikle çocukların yaşadıkları karşısında insanlığımızı kaybetmemek.

Üstelik bu tavır, gündeme uyum sağlamak için verilmiş anlık bir mesaj da değil. Haziran 2025’te Manchester Üniversitesi’nden fahri doktora aldığı törende de Gazze’deki görüntülerin kendisini derinden etkilediğini dile getirmişti. Bombardımanlarda ve hastanelerde yaşamını yitiren çocukları anarken, dört-beş yaşındaki bir sonraki çocuğun bizim çocuğumuz olabileceğini hatırlatmıştı. Barcelona’daki Filistin dayanışma etkinliğinde de aynı duyarlılıkla konuştu. UNRWA’ya yönelik son çağrısı, bu çizgiden sapmadığını gösteriyor.

Elbette bir teknik direktörün omuzlarında dünyadaki bütün sorunları çözme sorumluluğu yok. Ancak milyonlarca insana ulaşabilen bir ismin, kendi alanının dışındaki acılara da dikkat çekmesi önemli. Guardiola, Filistin’le dayanışmanın kesintiye uğramaması gerektiğini söylerken, yalnızca destek çağrısı yapmıyor; insan olmanın getirdiği sorumluluğu da hatırlatıyor.

Futbolun içinde taktikler, planlar, galibiyetler ve mağlubiyetler var. Guardiola bu dünyanın en başarılı isimlerinden biri. Fakat onu yalnızca saha kenarındaki dehasıyla değerlendirmek, ortaya koyduğu tablonun bir bölümünü eksik bırakır. Asıl mesele, alkış ve kupaların ötesinde hangi değerlerin yanında durduğudur.

Benim gözümde büyüklük biraz da burada başlıyor. Başarı insanı zirveye taşıyabilir; ama insanlık adına gösterilen duyarlılık, o zirvede nasıl durduğunu anlatır. Kupalar vitrinde yerini alır, rekorlar bir gün kırılabilir. Vicdan ise insanın ömrü boyunca onunla birlikte yürür. Tıpkı İspanyol hocada olduğu gibi.

Kalın sağlıcakla…