Süper Lig’de altıncı haftayı geride bıraktık. Sezonun henüz başındayız ve önümüzde upuzun bir yol var. Ancak şu ana kadar yaşananlar, bu sezonun geçmiş yıllardan çok daha farklı, yani sıra dışı bir hikâye yazabileceğinin işaretlerini veriyor. Özellikle altıncı haftada ortaya çıkan sonuçlar, futbolun sürprizlere ne kadar açık olduğunu bir kez daha gösterdi.

Son dört sezonun şampiyonu Galatasaray’ın Trabzonspor karşısında 4-0 gibi farklı bir yenilgi alması, Fenerbahçe’nin Eyüpspor’u 8-0 mağlup etmesi ve hafta arasında UEFA Avrupa Ligi’nde Marsilya’yı sahada sürklase eden Beşiktaş’ın, ligin yeni takımı Amedspor’a 3-2 kaybetmesi haftanın öne çıkan sonuçları oldu. Üstelik bütün bu gelişmeler, zirve yarışındaki dengeleri de bir hayli değiştirdi.

Bu noktada Amedspor’a ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Diyarbakır temsilcisinin milli maç arasına lider girmesi yalnızca Beşiktaş galibiyetiyle açıklanabilecek bir başarı öyküsü değil. O Amedspor, Galatasaray’ı mağlup eden Trabzonspor’u ve de güçlü Başakşehir’i de yenerek altı haftalık periyotta önemli sonuçlara imza attı. Dolayısıyla 13 puanla zirvede bulunmasına burun kıvırmak yerine, ortaya koyduğu mücadeleyi takdir etmek gerekiyor.

Elbette Amedspor’un sezon sonuna kadar lider kalacağını söylemek için henüz çok erken. Önümüzde büyük takımların toparlanacağı, kadro kalitelerini ve tecrübelerini daha fazla hissettirecekleri uzun bir maraton var. Fakat yeni yükseldiği Süper Lig’de ilk altı haftada gösterdiği performans, Amedspor’un bu lige yalnızca renk katmak için değil, ciddi biçimde mücadele etmek için geldiğini ortaya koyuyor.

Fenerbahçe’nin Eyüpspor karşısındaki 8-0’lık galibiyeti de Sarı Lacivertliler açısından dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı. Sekiz gol hem takımın moralini yükseltti hem de hücum gücünü gösterdi. Ancak böyle farklı bir galibiyetin gerçek anlamı, bundan sonraki haftalarda aynı istikrarın sürdürülebilmesiyle ortaya çıkacak. Çünkü şampiyonluk yarışı tek bir maçta kazanılmıyor.

Galatasaray’ın Trabzon’da ağır bir yenilgi alması, Beşiktaş’ın Amedspor karşısında puansız kalması da futbolun en önemli gerçeklerinden birini hatırlatıyor. Büyük takım olmak, her maçın kazanılacağı demek değil. Mücadele etmeden, rakibe üstünlük kurmadan hiçbir forma size üç puanı garanti etmiyor.

Milli maç arasına Amedspor’un lider girmesi de zaten bunun en güzel örneği. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un zirve yarışının içinde bulunduğu düşünüldüğünde, önümüzdeki haftalarda çok daha farklı tablolarla karşılaşmamız şaşırtıcı olmayacak.

Kısacası, altıncı hafta sonunda kesin hükümler vermek yerine gelişmeleri biraz daha izlemekte fayda var. Ancak bir gerçek şimdiden ortada: Bu sezon Süper Lig’de alışılmışın dışında sonuçlara daha çok tanık olacağız.

Zaten futbolu bu kadar popüler ve vazgeçilmez yapan da biraz bu değil mi? Sonucu önceden belli olan bir oyun kimseyi bu denli heyecanlandırmaz. Futbol, bizi şaşırttığı, beklenmedik sonuçlar ve hikâyeler ürettiği zaman güzel.

Sözün özü; daha çok erken, ancak Süper Lig’de bu sezonun hikâyesi şimdiden oldukça ilginç yazılmaya başladı. Burası kesin.

Kalın sağlıcakla…