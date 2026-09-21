Sonbaharın kendisini hafiften hissettirmeye başladığı şu günlerde ülke gündemimizde de ‘rüzgarlı’ ve ‘çalkantılı’ bir haftayı geride bıraktık.

BORSA’DA FON KİRİZİ

Geçtiğimiz hafta ortasında Borsa İstanbul'da çok sert düşüşler ve satışların ardından büyük bir likidite krizi yaşandı. Yatırımcıların para çekme taleplerini karşılayamayan fonlar nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşandı. Perşembe günü Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS elektronik fon platformunda işlem gören tüm yatırım fonlarını alım ve satıma kapattı. Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy isimli bu şirketlere ait toplam 130 fonun SPK tarafından belirlenecek yöntemle tasfiye edilmesine karar verildi., yaş sebze-meyve SPK tasfiye edilmesine karar verilen bazı yatırım fonlarının tasfiye esas ve usulleri belirlendi. Fon varlıkları yatırımcı menfaati ve piyasa koşulları gözeterek elde edilen tutarlar nakde çevrilip yatırımcının payı kadar ödenecek. Süreç kapsamında fonların tasfiyesi için İş Bankası ve Ziraat Bankası görevlendirildi.

HALK OTOBÜSÇİLERİN AKARYAKIT VE ÜCRETİZ TAŞIMA İSYANI

Özel halk otobüsü esnafı, artan akaryakıt ve işletme maliyetleri nedeniyle gelir-gider dengesinin bozulduğunu belirterek destek talep etti. Gazetemiz SONSÖZ’e konuşan TÖHOB Genel Başkanı Kurtuluş Kara, akaryakıtın ÖTV’siz ve indirimli verilmesini isterken, sorunların çözülmemesi halinde 1 Ekim’de Türkiye genelinde kontak kapatma eylemi yapılacağını açıkladı. Kurtuluş Kara, hükümet ve belediyelerden destek istedi. Başkan Kara, “Eğer ki sorun çözülemezse, 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor ya, Türkiye geneli bizim yöneticilerimizle, her ildeki başkanlar ve yöneticilerimizle beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gideceğiz. Bir çözüm bulamazsa, Türkiye genelinde kontak o zaman kapatacağız” şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

YAŞ SEBZE-MEYVE OPERSYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “yaş sebze-meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına” yönelik yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan 40 büyük dağıtıcı firma yöneticisinin tamamı tutuklandı. “Tarladan Markete Fiyat Yolculuğu” adı verilen soruşturma kapsamında Rekabet Kurulu, Ticaret Bakanlığı ile İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Antalya büyükşehir belediyelerinin hal müdürlüklerinden şüphelilerin yaş sebze-meyve ticaretindeki işlem hacimlerine ilişkin raporlar talep etti. Vergi Denetim Kurulu’nun çalışması kapsamında 1029 çiftçinin beyanına başvuruldu. Savcılık, tedarikçi konumundaki 41 büyük toptancı-tedarikçi firma yöneticisinin “fahiş fiyat uygulamasına sebebiyet verdiğinin” tespit edildiğini açıkladı. 22 ilde 109 iş yerinde ve konutta arama yapıldı.

İMRALI’YA 250 METREKARELİK VİLLA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazeteci Nagehan Alçı’ya verdiği demeçte Abdullah Öcalan için İmralı Adası’nda 250 metrekarelik yeni bir villa/konut inşa edildiği yönündeki açıklamasının ardından siyasette ‘bahçeli villa’ polemiği başladı. Başta Adalet Bakanı Akın Gürlek olmak üzere ilgili kişilerden böyle bir villanın yapılmadığı açıklaması geldi. Bahçeli ise yaptığı Nagehan Alçı’ya yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını belirterek bu kez gazeteci Ceyhun Bozkurt’a konuşarak, söz konusu yapının villa olmadığını söyledi. Bahçeli, “Villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı. Zaten bu konut cezaevi yerleşkesi içerisindedir” diyerek villa polemiğine bu şekilde son noktayı koydu.

Geçtiğimiz hafta bu yaşanan belli başlı olayların gölgesinde yeni ve beklentilerin gölgesinde bir hafta daha bizi bekliyor.

Sağlıcakla kalın…