1970’li, 1980’li ve 1990’lı yıllarda Türk pop müziğimizin önemli sanatçılarından biri olan ve şarkıları ile ülkeyi kasıp kavuran Nilüfer’in o yıllarda çok popüler olan bir şarkısında da dediği gibi “Yine Yeni Yeniden”…

Gazetecilik mesleğine başladığım yıllarda bu sektörün önde gelen isimleri ve duayen olarak tabir ettiğimiz meslek büyüklerimiz, genelde köşelerinde yazdıkları yazılar ile ülkeyi değerlendirir, hatta bazen gündemi bir belirlerdi.

Onlardan gördüklerim, meslekte yaşadığım deneyimler ve tecrübeler ile çok fazla olaya şahit oldum. Gazetecilik mesleğinin ilk ve en önemli merdivenlerinden olan “muhabirlik” hayatıma 1995 yılının sıcak bir Ağustos ayında başladım. Ekonomi muhabirliği ve ihale haberciliği yıllarımda tabiri caizse ‘toy’ ve ‘tecrübesiz’ bir gazeteci iken teknolojinin ‘sıfır’ denebilecek kadar az olduğu dönemlerden şuan ‘yapay zeka ve dijitalleşme’ ile ‘zirve’ yaptığı zamanlara gelene kadar uzun yıllar her aşamada dirsek çürüttüm bu meslekte.

Yaşadıklarım, gördüklerim, yanlışlarım, doğrularım, hatalarım, ödüllerim ile dile kolay bir 31 yılı arkada bırakırken Ankara’nın en eski ve köklü yerel gazetelerinden biri olan SONSÖZ ile ‘başkentin nabzını’ tutmak için, ‘objektif’ olarak olaylara bakıp kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirmek için kolları sıvadım.

Hemen hemen her gazetecinin ve siyasetçinin söylediği gibi ülkemizin gündemi o kadar çok hızlı bir şekilde değişiyor ve o kadar yoğun bir konu/kişi ile meşgul oluyor ki, adeta bu gündeme yetişmek imkansız hale geliyor.

Gözden kaçanları, eksik veya hatalı yapılanları görüp uyarırken halka ve vatandaşa dokunan önemli ve doğru işleri de takdirle karşılayıp tarafsız bir gözle görerek kalemle almaya gayret edeceğim.

KAĞIT ÜZERİNDE FARKLI VATANDAŞINDA MUTFAĞINDA FARKLI

Geçtiğimiz haftaya kısa bir şekilde baktığımızda; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK’e göre Ağustos’ta aylık enflasyon yüzde 1,84, yıllık enflasyonu yüzde 31,51 oldu. Bağımsız akademisyenlerin oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise enflasyonun aylık yüzde 2,24, yıllık yüzde 49,03 olduğunu duyurdu. Tabi bu rakamlar maalesef kağıt üzerinde kalıyor, halka ve mutfağa yansıması hiç bu şekilde olmuyor. Bence TÜİK enflasyonu hesaplarken sadece kira, temel besin maddeleri (ekmek, su, peynir, zeytin, et, tavuk vb.), gıda, ulaşım, giyim, akaryakıt gibi belli başlı unsurları baz alarak çalışma yapar ise çok daha sağlıklı olur.

MOTORİN 90 LİRA, BENZİN 78 LİRA…

ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim ve Ukrayna’nın Rusya’daki petrol rafinerilerini hedef alan saldırıları, küresel petrol piyasalarındaki endişelerini artırdı. Pompa fiyatlarına yansıyan bu artışın ardından özellikle motorin fiyatları büyükşehirlerde rekor seviyelere ulaştı. Ankara ve İzmir'de motorinin litre fiyatı 90 TL bandını yakalarken, İstanbul'da da 90 lira sınırına dayandı. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 76,92 TL'ye, motorin ise 88,88 TL'ye yükselirken; Anadolu Yakası'nda benzin 76,77 TL'den, motorin ise 88,76 TL'den satılmaya başladı. Ankara'da benzinin litresi 77,87 TL, motorin ise 90,00 TL olurken; İzmir'de benzin 78,15 TL'ye, motorin ise 90,27 TL'ye ulaştı.

MELİH GÖKÇEK VE AİLESİ

Cumhurbaşkanı’nın 32 yıllık “yol ve dava arkadaşım” dediği Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek hakkında, Almanya’da 18 daireli bir apartman aldığı iddiası nedeniyle soruşturma başlatıldı. Gazeteci Murat Ağırel’in konuya ilişkin yazısı ve televizyon programında yaptığı açıklamaları ihbar kabul eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökçek hakkında inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında Ağırel’in de tanık olarak bilgisine başvuruldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Melih Gökçek geçtiğimiz Cuma günü şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesi'ne gelerek ifade verdi. İfade sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Melih Gökçek, "İnşallah, savcılığın araştırması soruşturması bitecek. Neticeyi alacağız." dedi. Gökçek’in yaptığı açıklamalar arasında en çok “Daha önceki iktidarlarda 500 tane soruşturma geçirdim. Bir laf vardır. Çekirge bir sıçrar falan diye. Ben hepsinde sıçradım.” sözleri tartışma yarattı. Soruşturma kapsamında Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek de şüpheli sıfatıyla bugün (7 Eylül 2026 Pazartesi günü) ifadeye çağrıldı.

SANDIĞA İNANÇSIZLIK

Son olarak genel siyaset iklimimizi de birkaç kelime ile analiz etmem gerekirse özellikle son dönemde Özgür Özel’in Yeni Parti’yi kurmasının ardından CHP’nin Kemal Kılıçdaroğlu ile yol yürümesi ile parlamentoda ana muhalefet yeniden şekillenmiş ve Türki siyasetinin mihenk taşlarından 100 yılı aşkın bir partide büyük bir kırılma ve yol ayrımı oluşmuştu. İktidar cephesinde ise uzun bir süredir çalışmalarına başlanılan kısaca halk arasında "Terörsüz Türkiye" süreci olarak nitelendirilen “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanunu” ve bu kanunun yürürlüğe girme süreci var. Tabi vatandaşın gündeminde ise “geçim sıkıntısı” var. Siyasetimiz yoğun ve çalkantılı süreci, milletvekillerinin ve belediye başkanlarının “parti transferleri” (bu konuyu ayrıntılı bir şekilde önümüzdeki günlerde irdeleyeceğim) vatandaşın sandığa güvenini ve inancını büyük bir oranda sarstı.

Yine yoğun bir haftaya başlıyoruz, herkese sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hafta dilerim…