Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kozinoğlu’nun ölüm tarihinde cezaevinde görev yapan personel yeniden mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, 10 kişi gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.
Kozinoğlu, 12 Kasım 2011’de Odatv soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti. O dönem ölümünün kalp rahatsızlığı nedeniyle gerçekleştiği değerlendirilmiş ve dosya takipsizlikle sonuçlanmıştı.
Yıllar sonra yeniden açılan soruşturmada, Kozinoğlu’nun cezaevindeki son saatleri, görevli personelin müdahalesi ve olay günü tutulan kayıtlar yeniden inceleniyor.
Soruşturmanın, Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin daha önce gündeme gelen soru işaretlerini ve cezaevinde yaşananlara ilişkin iddiaları aydınlatmayı amaçladığı belirtiliyor.