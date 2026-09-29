

Futbolun güzelliği, sahadaki mücadelenin yalnızca yetenek ve güçle değil, belirlenmiş kurallar çerçevesinde yapılmasından gelir. Oyunun adil olabilmesi için formanın, kasadaki paranın ya da kazanılmış kupaların kurallar karşısında bir ayrıcalık yaratmaması gerekir.

İngiltere’nin ve dünya futbolunun en önemli markalarından Manchester City hakkında yıllardır devam eden finansal soruşturmanın geldiği nokta, işte bu nedenle futbol dünyasının çok daha geniş bir tartışmanın içine girmesine yol açtı. Kulübün 115 suçlamanın 114’ünden sorumlu bulunduğuna ilişkin haberler gündemin ilk sıralarına yerleşirken, kararın henüz resmen açıklanmadığı ve City’nin itiraz sürecinin de bulunduğu unutulmamalı.

Dosyanın kapsamı da oldukça geniş. Finansal bildirimlerden oyuncu ve teknik direktör ödemelerine, UEFA kurallarından sürdürülebilirlik düzenlemelerine ve soruşturma sürecindeki iş birliğine kadar uzanan bir dizi iddia söz konusu.

Tam da burada futbolun en temel meselelerinden biri karşımıza çıkıyor.

Bir kulübün büyüklüğü, onu kuralların dışına çıkaramaz. Maddi gücü yüksek, kadrosu yıldızlarla dolu ve müzesinde sayısız kupa bulunan bir kulüp de aynı yarışın içindeki diğer takımlar gibi belirlenen kurallara uymak zorunda. Aksi bir durum, sadece ilgili kulübü değil, bütün rekabet ortamını tartışmalı hale getirir.

Manchester City, son yıllarda sahada olağanüstü bir başarı grafiği ortaya koydu. İngiltere’de ve Avrupa’da önemli kupalar kazandı, birçok rekora imza attı ve dünyanın en değerli futbolcularını kadrosunda bulundurdu. Bunların tamamı sportif başarı olarak kayda geçti. Ancak futbolun ekonomik dengeleri de işte tam bu noktada devreye girdi. Çünkü, aslolan başarıyı engellemek değil, başarının hangi koşullarda elde edildiğini belirli bir çerçevede tutmak.

Evet, şimdi herkesin gözü, bu uzun sürecin sonunda ortaya çıkacak yaptırımda. Para cezasından puan silmeye, hatta Premier Lig’den ihraca kadar varan en ağır seçeneklere kadar çeşitli ihtimallerin konuşuluyor olması, bize dosyanın ne kadar ciddi bir boyuta ulaştığını gösteriyor.

Fakat burada aceleyle hüküm vermek yerine sürecin tamamlanmasını beklemek gerekiyor tabi ki. Zira, henüz nihai ceza açıklanmış değil ve City’nin itiraz hakkı bulunuyor. Verilecek karar kadar, uygulanacak yaptırımın gerekçesi ve bundan sonra benzer durumlar için oluşturacağı emsal de önem taşıyor.

Aslında mesele yalnızca Manchester City de değil. Bu dosya, Premier Lig gibi dünyanın en fazla izlenen futbol organizasyonlarından birinde kuralların nasıl uygulandığına ilişkin önemli bir sınav niteliğinde. Çünkü futbolseverin görmek istediği şey, kulübün adına ya da büyüklüğüne göre değişmeyen bir adalet duygusu.

Hayatın hangi alanında olursa olsun, kuralları kendisine engel olarak gören anlayışın bir gün mutlaka bir bedeli olur. Para, güç, şöhret ve başarı; kuralları yok saymanın gerekçesi haline gelemez. Hatta tam tersine, sahip olunan güç arttıkça sorumluluğun da artması gerekir.

Manchester City dosyasının futbola bırakacağı en önemli ders belki de burada yatıyor:

Başarı büyüklük göstergesi olabilir ama büyüklük, kuralların üzerinde olma hakkı vermez. Çünkü futbolun gerçek adaleti, aynı kuralın herkese uygulanabildiği gün başlar.

Kalın sağlıcakla