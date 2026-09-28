Başladığımız yeni hafta bir öncesinden ne kadar yoğun ve ne kadar sarsıtıcı olabilir diye düşünemeden edemiyor insan. Lakin her hafta sonu o haftaya baktığımda görüyorum ki, bir haftaya neler sığdırmışız.

Geçtiğimiz hafta da krizlerin, ölümlerin, istifaların yaşandığı ve her bir olayı duyduğumuzda tabiri caize ise ‘ağzımızın açıktan kaldığı’ anlar yaşadık.

5 GÜNDE 7 POLİSİMİZİ KAYBETTİK

Maalesef geçtiğimiz hafta 5 günde 7 polisimizi kaybettik. 25 Eylül’de seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde eylem yapan emeklilerin protestosunda emekli polis memuru Ali Şekeroğlu intihar ederek hayatını kaybetti. Bu yaşanan elim olayın ardından Emniyet Teşkilatı Sendikası, artan polis intiharları, ekonomik ve sosyal sorunlar ile mobing iddialarına dikkati çekmek amacıyla bugün (28 Eylül Pazartesi günü) öğleden sonra Türkiye genelinde iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu. Hayatını kaybeden tüm şehit polislerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum.

MANSUR YAVAŞ VE 8 BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Siyasette gözlerin üzerinde toplandığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’den istifa etti. Yavaş, CHP’den istifasını sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yaptı. 19 Mart sonrası yaşanan tartışmalara ve "mutlak butlan" sürecine işaret ederek bunların CHP'de derin bir ayrışmaya yol açabileceğini söyledi. Yavaş, bağımsız olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüreceğini belirtti. Yavaş’ın istifa etmesinin ardından Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliklerinden ayrıldıklarını ve siyasi yollarına bağımsız olarak devam edeceklerini duyurdular.

FON KRİZİ BÜYÜYOR, ESKİ BAKAN AFFINI İSTEDİ

Borsa İstanbul'da günlerdir süren düşüşün ardından hükümet piyasada krizi önlemek için sert önlemler açıkladı. 16 Eylül'de Pusula Portföy ve Tera Portföy şirketlerinin bazı yatırım fonlarının temerrüde düşmesi ile fon piyasasındaki çalkantı iyice derinleşmişti. Değer kaybının artmasının ardından kamu kurumları ve denetleyiciler devreye girdi. Bu kapsamda birçok kişi gözaltına alındı. Bu kapsamda eski bir bakanın da bu fonlardan alarak fahiş bir kar sağladığı iddiaları ortaya atıldı. Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin Bahçelievler 1. İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya ile ilgili ortaya attığı iddialarda, eski bakanın borsada nisan ayında Özata Denizcilik'ten aldığı 63 milyon TL'lik hisseyi fon krizi patlak vermeden kısa süre önce 1,3 milyar TL'ye sattığını iddia etti. Bu iddianın ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, hakkında çıkan fon iddiaları nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu. X hesabında bir paylaşım yapan Kaya, "ortaya atılan iddiaların hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını son derece önemsediğini" söyledi. Sayan Kaya, aldığı siyasi sorumluluk gereğince Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "affını istediğini" yazdı. Sayan Kaya, 2016-2018 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev yapmıştı. Fon krizine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Dolmabahçe’de ekonomi bürokrasisinin bir araya geldiğini ve 29 Eylül 2026 Salı günü bir toplantı daha yapılmasının planlandığı konuşuluyor.

KATİL NETANYAHU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında bir çağrı cihazını salona gösterdi. "Çağrı cihazlarını hatırlıyor musunuz? Hizbullah kesinlikle hatırlıyor" diyen Netanyahu, 2024 yılının Eylül ayında Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamaların meydana geldiği saldırıyı kastederek tüm dünyayı tehdit etti. Netanyahu’nun BM kürsüsüne çıkıp konuşmasını başladığı anlarda birçok ülke temsilcisi salona terk ederek tepkisini gösterdi.

Yeni haftanın sağlık ve mutluluklar getirmesi ümidiyle esen kalın…