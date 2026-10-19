Bu Elon Musk insan değil, resmen insan üstü bir yaratık, demedi demeyin uzaylı filan olması çok muhtemel normal insanların hayal bile edemeyeceği şeyleri ne yapıyor ediyor gerçeğe dönüştürüyor...

Son olarak ne yaptı derseniz: Yeni geliştirilen Tesla Roadster'ı rampadan fırlattığı müthiş bir şovla tanıttı!

Tesla Roadster önce yatay olarak yerleştirilmiş U biçimli bir rampaya tırmandı en üstte tepe taklak durdu ve sonra sakince geri geri giderek rampadan indi. Sonrasında ise tekrar rampaya tırmandı rampanın en ucundan boşluğa fırladı ve havada taklalar attıktan sonra güvenli bir şekilde yere indi.

Tesla, insanlar bu yapılanı yapay zeka ürünü falan sanmasın diye bu tanıtıma canlı bir seyirci kitlesi davet etmişti yani her şey bir çok insanın gözü önünde, onların tanıklığında gerçekleşti.

Musk sunumunu; “Dünyanın en iyi otomobil şirketi ile dünyanın en iyi roket şirketi arasında bir işbirliği yaptığınızda neler olduğunu göreceksiniz. Bu, Tesla ve SpaceX mühendislerinin yakın bir şekilde birlikte çalışarak, herhangi bir filmde görmediğiniz bir şey yaratmak için olağanüstü bir çalışmanın doruk noktası. Herhangi bir James Bond arabasından daha iyi. Ben hayatımda buna benzer bir şey görmedim.” diyerek başlattı.

Bu manzarayı elbette kelimeler ile anlatmak pek mümkün değil Elon Musk’ın X paylaşımlarının linkini buraya bırakıyorum izleyin, teknolojinin ulaştığı noktayı görüp büyüleneceksiniz derim:

https://x.com/elonmusk/status/2110913107094606330?s=20

https://x.com/elonmusk/status/2110923689797808453?s=20

https://x.com/Tesla/status/2110926164306931860?s=20

Elon elbette ki fizik yasalarını “kırmadı”. diğerleri bunların imkansız olduğunu açıklamak için bu yasaları bahane olarak kullanırken o sadece fizik yasalarını, teknolojiyi ve yaratıcılığını sonuna kadar kullandı,

Yeni Tesla Roadster Tesla ve SpaceX arasındaki bir işbirliğinin ürünü ve doğrusunu söylemek gerekirse benim de hayatımda gördüğüm en büyüleyici şeylerden biri.

Düşünebiliyor musunuz bir araba vakum sistemini kullanarak rampada ters durmayı başarıyor. Yeni Tesla Roadster, adeta kendini yola yapıştırıyor. Tesla, aracın altındaki fanların alttan hava çekerek düşük basınçlı bir alan yarattığını ve bu sayede aracı yüzeye yapıştırdığını söylüyor; sistem, aracı ters çevirse bile tutacak kadar güçlü, 2 g'ye varan emiş gücü üretiyor. Aynı sistem, lastikleri yola daha sert bastırarak hızlanma, frenleme ve viraj alma için daha fazla tutuş sağlıyor. Hızdan downforce oluşturan geleneksel aerodinamiğin aksine, fanlar düşük hızlarda bile o ekstra tutuşu yaratabiliyor, bu, 2 g'nin ötesinde viraj alma demek…

Ayrıca yeni Roadster, hızına göre aerodinamiğini ayarlayabiliyor; değişken açılı arka kanat ve hem yüksek downforce hem de düşük sürtünme modları var. Elon Musk yaşanan hissi şöyle tarif etti: “Fizik kurallarını ihlal ediyormuş gibi viraj alabiliyorsun çünkü araba yere öyle bir yapışıyor ki… Bu araba, bir römork çekiş demirinden kromu bile emebilir.”

Daha sonra ise bir roket veya uzay aracı gibi, yüksek basınçlı sıkıştırılmış hava iticilerinden (SpaceX teknolojisi) gelen gücü kullanarak havada takla atıp süzüldü ve yere tertemiz bir iniş gerçekleştirdi. Sunumun devamında ise aynı sistemi kullanarak diğer Teslaların üzerinden atladı.

Bu sunumda gördüğüm kadarı ile Musk, teknolojinin sınırlarını yeniden çiziyor Tesla Roadster, Tesla roketleri için geliştirilen aynı itki teknolojisi (Soğuk Gaz İticileri) ile yerçekimini zorlayan ilk araç haline geliyor.

Yeni Tesla Roadster sunumda 0'dan 60 mph'ye (neredeyse 100 km/sa) sadece 0.81 saniyede ulaştı. Ve bu yetmezmiş gibi, onu birkaç arabanın ve bir Tesla Semi'nin üzerinden atlattılar.

Sonuç olarak gelecek geliyor ve geleceğe yeterince hazırlanmayan tarihten silinip gidecek