

Dünya ekonomisinde son yıllarda sessiz fakat son derece önemli bir değişim yaşanıyor: Merkez bankaları, rezervlerindeki altını yalnızca artırmakla kalmıyor, aynı zamanda başka ülkelerde, özellikle ABD ve İngiltere gibi finans merkezlerinde saklanan altınlarını kendi ülkelerine geri getiriyor. Hollanda’nın ABD ve Kanada’daki altınlarının bir bölümünü ülkesine taşıması bu eğilimin son örneklerinden biri oldu.

İlk bakışta bu gelişme yalnızca “altının yer değiştirmesi” gibi görülebilir. Oysa konu bundan çok daha büyük. Altının fiziki olarak hangi ülkede tutulduğu, merkez bankalarının güven anlayışını, rezerv politikasını ve küresel finans sistemine ilişkin beklentilerini de yansıtıyor.

ALTIN NEDEN ABD’DEN ÇEKİLİYOR?

Merkez bankalarının altınlarını ülkelerine geri taşımasının tek bir nedeni yok. Jeopolitik risklerdeki artış, yaptırımlar, uluslararası rezervlerin dondurulabilmesi ihtimali ve küresel finans sistemindeki belirsizlikler ülkeleri rezervlerini daha fazla çeşitlendirmeye yöneltiyor.

Özellikle son yıllarda bazı ülkelerin döviz rezervlerine uygulanan finansal yaptırımlar, merkez bankalarına önemli bir mesaj verdi: “Rezervin nerede ve hangi hukuki düzen altında tutulduğu da en az rezervin miktarı kadar önemli.”

Bu nedenle altın, herhangi bir ülkenin borcu olmayan ve karşı taraf riskini sınırlayan bir varlık olarak yeniden öne çıkıyor. Dünya Altın Konseyi’nin 2026 araştırmasına göre merkez bankalarının yüzde 89’u önümüzdeki 12 ayda küresel resmi altın rezervlerinin artacağını düşünüyor. Kendi altın rezervlerini artırmayı planlayanların oranı ise rekor düzeyde yüzde 45’e ulaşmış durumda.

Daha da dikkat çekici olan, ankete katılan merkez bankalarının yüzde 74’ünün önümüzdeki beş yılda küresel rezervlerde ABD dolarının payının azalmasını beklemesi. Buna karşılık altının payının artacağı düşünülüyor.

ABD AÇISINDAN NE ANLAMA GELİYOR?

Ülkelerin altınlarını ABD’den çekmesi, doğrudan ABD ekonomisinin veya doların çökeceği anlamına gelmez. Ancak uzun vadede önemli bir güven göstergesidir.

Çünkü doların uluslararası rezerv para olmasının arkasında yalnızca ABD ekonomisinin büyüklüğü değil, aynı zamanda finansal sistemine duyulan güven bulunuyor. Merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmesi, doların alternatifsiz olmadığı mesajını güçlendiriyor.

Burada önemli bir ayrım yapmak gerekiyor: Altının New York’taki bir kasadan başka bir ülkeye taşınması, ABD piyasasında aynı miktarda altının satıldığı anlamına gelmez. Fiziki altının yeri değişirken mülkiyeti de aynı merkez bankasında kalabilir. Dolayısıyla kısa vadede piyasadaki arzı dramatik biçimde değiştiren bir işlem değildir.

Fakat davranışın kendisi önemlidir. Çok sayıda ülke aynı anda “altınımı kendi kontrolüm altında tutmak istiyorum” düşüncesine yönelirse, bu durum küresel finans sisteminde güven ve çeşitlendirme eğiliminin güçlendiğini gösterir.

ALTIN FİYATLARI BUNDAN NASIL ETKİLENİR?

Altın fiyatları açısından asıl önemli gelişme, ülkelerin altınlarını geri getirmesinden çok, altın talebinin yapısal biçimde artmasıdır.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankalarının altın alımları 2026’nın ikinci çeyreğinde 289 tona yükseldi. Bu rakam bir önceki çeyreğin yaklaşık beş katı. Polonya ve Çin başta olmak üzere birçok merkez bankası altın rezervlerini artırdı.

Bu nedenle altın fiyatında artık yalnızca enflasyon, faiz ve dolar hareketlerini değil, merkez bankalarının rezerv politikalarını da izlemek gerekiyor.

Nitekim Goldman Sachs Research, 28 Ağustos 2026 tarihli değerlendirmesinde merkez bankalarının devam eden çeşitlendirme talebini altındaki yükselişin önemli unsurlarından biri olarak göstererek yıl sonu için ons başına 4.900 dolar seviyesini öngördü.

Ancak altının yükselişi düz bir çizgi halinde gerçekleşmeyecektir. Nitekim 7 Eylül’de güçlü ABD istihdam verilerinin faiz artışı beklentilerini yükseltmesiyle spot altın yaklaşık yüzde 0,4 gerileyerek 4.407,98 dolara indi.

Bu tablo bize önemli bir gerçeği gösteriyor: Merkez bankalarının altın talebi uzun vadeli destek sağlarken, ABD faizleri ve dolar kısa vadeli fiyat hareketlerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

TÜRKİYE AÇISINDAN TABLO DAHA KARMAŞIK

Türkiye bu gelişmeden hem fırsat hem de risk açısından etkilenebilir.

Türkiye’nin altın rezervleri zaten oldukça önemli bir seviyede bulunuyor. Ancak 2026’nın ilk yarısında Türkiye, merkez bankaları arasında altın satan ülkelerden biri oldu. Dünya Altın Konseyi verilerine göre Türkiye’nin ilk yarıdaki net satışı 83 ton olarak gerçekleşti; satışların büyük bölümü ilk çeyrekte yapıldı. İkinci çeyrekte ise satış yalnızca 4 ton düzeyinde kaldı.

Bu durum, Türkiye’nin altını yalnızca bir rezerv varlığı olarak değil, gerektiğinde likidite sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullanılabilecek stratejik bir araç olarak gördüğünü de gösteriyor.

Türkiye açısından altın fiyatlarının yükselmesinin bir başka sonucu ise vatandaşın birikim tercihleri olacaktır. Ons altının yükselmesi, dolar/TL kuruyla birleştiğinde gram altın fiyatını daha da yukarı taşıyabilir. Bu durum altın yatırımcısı açısından kazanç anlamına gelirken, altın ithalatı yapan Türkiye ekonomisi açısından cari denge üzerinde baskı oluşturabilir.

YENİ DÖNEMİN MESAJI

Dünyanın farklı ülkelerinin altınlarını ABD’den ve diğer finans merkezlerinden ülkelerine taşıması, aslında küresel ekonomide yeni bir dönemin işareti olarak okunmalı.

Bu dönem “dolar bitti, altın başladı” dönemi değildir. Daha doğru ifade şudur: Merkez bankaları artık tek bir rezerv varlığına veya tek bir finansal merkeze eskisinden daha az bağımlı olmak istiyor.

Altın bu stratejinin merkezinde yer alıyor.

Türkiye açısından ise ders açık: Altın rezervlerinin güçlü olması önemli olmakla birlikte, rezerv yönetiminde altın, döviz, faiz ve likidite arasında dengeli bir strateji kurulması gerekiyor.

Önümüzdeki yıllarda jeopolitik riskler, merkez bankalarının altın alımları ve doların küresel rezervlerdeki payı birlikte izlenmeli. Çünkü altının hikâyesi artık yalnızca kuyumcuların, yatırımcıların veya finans piyasalarının hikâyesi değil; ülkelerin ekonomik bağımsızlık ve finansal güvenlik stratejisinin de önemli bir parçası.