Eskiden insanlar hayatlarıyla ilgili kararları daha sakin koşullarda verebiliyordu. Bugün ise durum oldukça farklı. Sabah gözümüzü açtığımız andan gece uyuyana kadar yüzlerce bilgiye, reklama, habere, sosyal medya paylaşımına ve ekonomik kaygıya maruz kalıyoruz. Bu yoğunluk yalnızca zihnimizi yormuyor; aynı zamanda doğru karar verme kapasitemizi de daraltıyor.

Uzmanlar, bireyin karar alma kapasitesinin sınırsız olmadığını söylüyor. İnsan beyni gün içinde belirli bir enerjiyle çalışıyor ve her karar bu enerjiden biraz daha tüketiyor. Bu nedenle gün boyunca çok fazla seçim yapmak zorunda kalan kişiler, ilerleyen saatlerde daha sağlıksız ve daha hatalı kararlar verebiliyor.

Bugün markete gitmek bile başlı başına bir karar sınavına dönüşmüş durumda. Aynı ürünün onlarca markası, farklı fiyatları ve çeşitli kampanyaları arasında seçim yapmaya çalışan vatandaş, farkında olmadan zihinsel yorgunluk yaşıyor. Bu durum yalnızca alışverişte değil; eğitimden kariyere, yatırımdan aile hayatına kadar her alanda etkisini gösteriyor.

Ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde karar alma kapasitesindeki daralma daha belirgin hale geliyor. Çünkü insanlar öncelikle temel ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamayacaklarını düşünmeye başlıyor. Geçim sıkıntısı yaşayan bir kişinin uzun vadeli planlar yapması zorlaşıyor. Beyin, geleceği düşünmek yerine mevcut sorunları çözmeye odaklanıyor.

Örneğin kira, elektrik, doğalgaz ve gıda fiyatlarındaki sürekli artışlarla mücadele eden bir vatandaş için tasarruf planı yapmak ya da yeni bir iş kurma kararı almak çok daha güç hale geliyor. Sürekli ekonomik baskı altında yaşayan bireylerin zihinsel kaynakları önemli ölçüde tükeniyor. Bu nedenle psikologlar ve davranış bilimciler, yoksulluğun yalnızca gelir eksikliği değil, aynı zamanda bir “karar verme yükü” oluşturduğunu ifade ediyor.

Teknolojinin gelişmesi de karar yükünü artıran unsurlardan biri haline geldi. Sosyal medya platformlarında her gün binlerce seçenek, öneri ve görüş karşımıza çıkıyor. İnsanlar ne izleyeceklerine ne satın alacaklarına, hangi habere inanacaklarına ve hatta nasıl yaşamaları gerektiğine dair sürekli mesaj bombardımanına tutuluyor.

Bu kadar fazla seçenek ilk bakışta özgürlük gibi görünse de çoğu zaman tam tersine yol açıyor. Araştırmalar, seçenek sayısı arttıkça insanların karar vermekte zorlandığını ve kararlarından daha az memnun kaldığını ortaya koyuyor. Buna “seçim felci” deniliyor. Kişi önündeki alternatiflerin çokluğu nedeniyle karar vermeyi erteleyebiliyor veya hiç karar veremeyebiliyor.

Karar alma kapasitesini daraltan bir başka unsur da stres. Stres altında çalışan beyin, ayrıntılı düşünmek yerine hızlı ve kolay çözümlere yöneliyor. Bu nedenle yoğun stres yaşayan kişiler, uzun vadeli sonuçları değerlendirmek yerine kısa vadeli rahatlama sağlayan tercihler yapabiliyor.

Örneğin aşırı borç yükü altındaki bir kişi, ileride daha büyük sorunlar yaratabilecek yüksek faizli bir kredi kullanmayı tercih edebiliyor. Çünkü o anda zihinsel öncelik, geleceği planlamak değil mevcut baskıyı azaltmak oluyor.

Toplumsal kutuplaşma ve bilgi kirliliği de bireylerin sağlıklı karar vermesini zorlaştırıyor. Günümüzde insanlar çoğu zaman doğrulanmış bilgilere değil, kendi düşüncelerini destekleyen içeriklere yöneliyor. Bu durum eleştirel düşünme becerisini zayıflatırken karar alma sürecini de olumsuz etkiliyor.

Peki bu durumun önüne geçmek mümkün mü?

Uzmanlara göre öncelikle karar yorgunluğunu azaltmak gerekiyor. Günlük yaşamda rutinler oluşturmak, gereksiz seçimleri azaltmak ve önemli kararları zihnin daha dinç olduğu saatlerde almak faydalı olabiliyor. Ayrıca sosyal medya ve bilgi akışına belirli sınırlar koymak da zihinsel yükü hafifletiyor.

Bunun yanında ekonomik istikrarın güçlenmesi, gelir güvencesinin artması ve bireylerin gelecek konusunda daha öngörülebilir bir ortamda yaşaması da karar alma kapasitesini olumlu etkiliyor. Çünkü insan beyni sürekli hayatta kalma mücadelesi vermediğinde, daha uzun vadeli ve daha sağlıklı kararlar alabiliyor.

Sonuç olarak bireyin karar alma kapasitesinin daralması yalnızca kişisel bir sorun değildir. Ekonomik koşullardan teknolojik gelişmelere, sosyal çevreden bilgi akışına kadar pek çok faktör bu süreci etkiler. Günümüz dünyasında insanlar her zamankinden daha fazla seçeneğe sahip görünse de aslında her zamankinden daha fazla zihinsel baskı altında yaşamaktadır. Sağlıklı bireyler ve sağlıklı bir toplum için yalnızca seçenekleri artırmak değil, insanların bu seçenekler arasında bilinçli karar verebileceği koşulları oluşturmak da büyük önem taşımaktadır.

Çünkü doğru kararlar, yalnızca bilgiyle değil; aynı zamanda sakin, güvenli ve dengeli bir zihinle alınabilir.