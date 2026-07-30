Modern çağın insanı artık yalnızca ekonomik enflasyonla değil, görünmeyen başka bir enflasyon türüyle de mücadele ediyor: karar enflasyonu. Üstelik bu enflasyonun merkezinde çoğu zaman hayati tercihler değil, “önemsiz” gibi görünen küçük kararlar yer alıyor. Sabah hangi kıyafetin giyileceğinden hangi kahvenin alınacağına, hangi uygulamadan yemek sipariş edileceğinden hangi dizinin izleneceğine kadar gün içinde yüzlerce mikro tercih yapmak zorunda kalıyoruz. Bu durum ilk bakışta özgürlük gibi görünse de aslında zihinsel enerjiyi sessizce tüketen büyük bir yük oluşturuyor.

Geçmiş kuşakların hayatında seçenekler daha sınırlıydı. Bir mahallede birkaç mağaza, birkaç gazete, birkaç televizyon kanalı vardı. Bugün ise dijital dünya her saniye yeni seçenekler üretiyor. Sürekli artan alternatifler, insan zihnini yoruyor. Çünkü beyin yalnızca büyük kararlar alırken değil, küçük tercihler sırasında da enerji harcıyor. Gün sonunda insanlar çoğu zaman fiziksel olarak değil, zihinsel olarak tükenmiş hissediyor. Bunun önemli nedenlerinden biri, gün boyunca maruz kalınan önemsiz karar yoğunluğu.

Eskiden “karar verme özgürlüğü” ilerleme olarak görülürdü. Şimdi ise aşırı seçenek, birçok insan için bir tür baskıya dönüşmüş durumda. Market raflarında onlarca marka, dijital platformlarda binlerce içerik, alışveriş sitelerinde yüzbinlerce ürün bulunuyor. İnsanların önemli bir bölümü artık ihtiyaç duyduğu şeyi seçmekten çok, seçenekler arasında kayboluyor. Çünkü seçenek arttıkça karar vermek kolaylaşmıyor; çoğu zaman zorlaşıyor.

Bu durumun ekonomide de önemli etkileri var. Şirketler artık yalnızca ürün satmıyor; dikkatimizi de satın almaya çalışıyor. İnsanların daha fazla karar vermesi, daha fazla platformda daha fazla zaman geçirmesi anlamına geliyor. Her bildirim, her kampanya, her reklam aslında yeni bir mikro karar talep ediyor. “Tıkla mı?”, “İzle mi?”, “Satın al mı?”, “Kaydet mi?”, “Yanıt ver mi?” … Günümüz insanı farkında olmadan sürekli bir karar bombardımanı altında yaşıyor.

Sorunun en dikkat çekici yönlerinden biri ise, zihinsel enerjinin sınırlı olması. İnsan beyni sonsuz karar kapasitesine sahip değil. Gün içinde alınan küçük kararlar arttıkça, büyük kararlar için gereken dikkat ve muhakeme gücü azalıyor. Bu nedenle insanlar akşam saatlerinde daha dürtüsel davranabiliyor, daha kolay öfkelenebiliyor ya da daha kötü tercihler yapabiliyor. Çünkü zihinsel pil gün boyunca küçük seçimlerle tükenmiş oluyor.

Bugün birçok insanın “kararsızlık yorgunluğu” yaşamasının temel nedenlerinden biri de budur. Özellikle dijital çağda insanlar, önemli olanla önemsiz olan arasındaki ayrımı yapmakta zorlanıyor. Sabah kahvesinin boyutunu seçmek için harcanan zihinsel enerji ile kariyer planlaması için gereken enerji aynı havuzdan çıkıyor. Beyin, kararların önem derecesine göre değil, karar alma sürecinin yoğunluğuna göre yoruluyor.

Bu durum toplumsal ilişkileri de etkiliyor. İnsanlar artık daha tahammülsüz, daha sabırsız ve daha çabuk tükenen bir ruh hali içinde yaşıyor. Çünkü sürekli karar almak, zihni sürekli açık tutmak anlamına geliyor. Dijital platformların “kişiselleştirilmiş deneyim” adı altında sunduğu sonsuz seçenekler, aslında bireyleri sürekli aktif tüketiciye dönüştürüyor. Dinlenme anları bile bir tercih maratonuna dönüşüyor. İnsanlar artık yalnızca çalışırken değil, eğlenirken de yoruluyor.

Önemsiz karar enflasyonu özellikle genç kuşaklarda daha belirgin görülüyor. Çünkü gençler çok daha yoğun dijital uyaran altında büyüyor. Bir içerik izlerken bile birkaç saniyede bir “devam et”, “geç”, “beğen”, “yorum yap”, “paylaş” gibi seçimler yapmak gerekiyor. Bu durum dikkat süresini azaltırken derin düşünme kapasitesini de zayıflatıyor. İnsan zihni sürekli küçük uyarıcılara alıştıkça, uzun süreli odaklanma giderek zorlaşıyor.

İş dünyasında da benzer bir tablo var. Çalışanlar artık yalnızca iş üretmiyor; aynı zamanda sürekli platformlar arasında geçiş yapıyor, mesajlara cevap veriyor, toplantılar arasında seçim yapıyor, bildirim yönetiyor. Bu nedenle modern çalışanların önemli bir kısmı fiziksel emekten çok “karar yorgunluğu” yaşıyor. Gün sonunda yapılan işten çok, yönetilen dikkat miktarı insanı tüketiyor.

Aslında birçok büyük şirket bu psikolojik mekanizmayı çok iyi biliyor. Bu yüzden dijital platformlar kullanıcıların daha fazla karar vermesini sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Sonsuz kaydırma sistemi, otomatik öneriler, kişisel bildirimler ve anlık kampanyalar tamamen dikkat ekonomisinin parçaları. Çünkü insan ne kadar uzun süre platformda kalırsa, o kadar fazla tüketim potansiyeli ortaya çıkıyor.

Ancak burada önemli bir paradoks var. İnsanlar daha fazla seçenekle daha özgür olacaklarını düşünürken, çoğu zaman tam tersini yaşıyor. Çünkü aşırı seçenek, zihinsel yükü artırıyor. Bu nedenle son yıllarda sade yaşam, minimalizm ve dijital detoks gibi kavramların yaygınlaşması tesadüf değil. İnsanlar artık yalnızca fiziksel alanlarını değil, zihinsel alanlarını da sadeleştirmeye çalışıyor.

Bazı başarılı insanların günlük hayatlarında benzer kıyafetler tercih etmesi ya da rutinlerini standartlaştırması da bu nedenle dikkat çekiyor. Amaç yalnızca zaman kazanmak değil; önemsiz kararları azaltarak zihinsel enerjiyi daha önemli konular için korumak. Çünkü insanın asıl üretkenliği, her şeye karar vermekten değil, gerçekten önemli olan konulara yoğunlaşabilmesinden geliyor.

Toplum olarak belki de yeniden şu soruyu sormamız gerekiyor: Gerçekten bu kadar fazla seçeneğe ihtiyacımız var mı? Her tercihin kişiselleştirildiği bir dünya gerçekten daha mı iyi, yoksa yalnızca daha yorucu mu? Çünkü bazen özgürlüğün fazlası da yük haline gelebiliyor.

Önümüzdeki yıllarda zihinsel sağlık tartışmalarında “önemsiz karar enflasyonu” çok daha fazla konuşulacak gibi görünüyor. Çünkü çağımızın yorgunluğu yalnızca ekonomik baskılardan değil, aynı zamanda sürekli seçim yapma zorunluluğundan besleniyor. İnsan zihni artık yalnızca bilgiyle değil, tercihlerle de aşırı yük altında.

Belki de modern insanın en büyük ihtiyacı, daha fazla seçenek değil; daha fazla zihinsel sakinliktir. Çünkü bazen hayatı kolaylaştıran şey, seçeneklerin çoğalması değil, gerçekten önemli olanların sadeleşmesidir.