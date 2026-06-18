Son yıllarda ekonomide en çok tartışılan konulardan biri, nominal gelir artışları ile enflasyon arasındaki uyumun giderek bozulmasıdır. Ücretler, maaşlar ve nominal kazançlar artarken, bu artışların satın alma gücüne yansımasının zayıf kalması hem hane halkı refahını hem de ekonomik dengeleri doğrudan etkileyen yapısal bir soruna işaret etmektedir. Özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde ortaya çıkan bu uyumsuzluk, sadece kısa vadeli fiyat dalgalanmalarının değil, aynı zamanda ekonomik yapının derinliklerinde yer alan kırılganlıkların da bir sonucudur.

NOMİNAL ARTIŞ VAR, REEL KAZANÇ YOK

Nominal gelir, bireylerin eline geçen parasal tutarı ifade ederken; reel gelir, bu paranın satın alma gücünü göstermektedir. Enflasyonun yüksek olduğu ekonomilerde nominal gelirler artsa bile, fiyatların daha hızlı yükselmesi reel gelirleri baskılar.

Örneğin bir çalışanın maaşı yüzde 50 artarken, aynı dönemde enflasyon yüzde 60 seviyesinde gerçekleştiğinde, görünürde bir iyileşme olsa da gerçekte alım gücü gerilemektedir. Bu durum, özellikle sabit ve orta gelir gruplarında yaşam standardının düşmesine yol açmaktadır.

Türkiye gibi dönemsel olarak yüksek enflasyonla karşı karşıya kalan ekonomilerde bu durum daha görünür hale gelir. Ücret ayarlamaları, genellikle geçmiş enflasyona göre yapılırken; fiyatlama davranışları beklentilere ve geleceğe yönelik risk algısına göre şekillenmektedir. Bu zamanlama farkı, yapısal uyumsuzluğun temel kaynaklarından biridir.

ENFLASYONUN BEKLENTİ YAPISI VE ÜCRET DÖNGÜSÜ

Enflasyon yalnızca geçmiş verilerin bir sonucu değil, aynı zamanda beklentilerin de bir yansımasıdır. İşletmeler gelecekteki maliyet artışlarını öngörerek fiyatlarını bugünden artırma eğilimi gösterir. Bu durum “beklenti kaynaklı enflasyon” olgusunu güçlendirir.

Buna karşılık ücret artışları çoğunlukla dönemsel toplu sözleşmeler, asgari ücret düzenlemeleri veya yıllık zamlarla belirlenir. Yani ücretler geriden gelen bir mekanizmaya sahiptir. Bu asimetri, nominal gelir artışları ile enflasyon arasındaki makasın sürekli açık kalmasına neden olur.

Ayrıca ücret artışlarının enflasyonu beslemesi de ayrı bir tartışma konusudur. Maliyet artışlarını fiyatlara yansıtan firmalar, ücret artışlarını gerekçe göstererek fiyatları yeniden yukarı çekebilir. Bu da “ücret-fiyat sarmalı” olarak bilinen döngüyü güçlendirir.

FİYAT OLUŞUM MEKANİZMASINDAKİ BOZULMA

Normal şartlarda sağlıklı işleyen bir ekonomide ücret artışları verimlilik artışlarıyla desteklenir. Ancak verimlilik artışlarının sınırlı kaldığı ekonomilerde nominal gelir artışları doğrudan enflasyon baskısına dönüşebilir.

Türkiye ekonomisinde zaman zaman görülen yüksek enflasyon dönemlerinde, fiyatlama davranışlarının da bozulduğu gözlemlenmektedir. Firmalar maliyet artışlarından bağımsız olarak “beklenen enflasyon” üzerinden fiyat belirleme eğilimine girebilir. Bu durum, enflasyonun kendi kendini besleyen bir yapıya dönüşmesine yol açar.

Böyle bir ortamda nominal gelir artışları, ekonomik refahı artırmak yerine fiyat seviyesini yukarı çeken bir unsur haline gelir. Bu da politika yapıcılar açısından son derece karmaşık bir denge problemi yaratır.

PARA POLİTİKASI VE TALEP YÖNETİMİ

Merkez bankalarının temel hedeflerinden biri fiyat istikrarını sağlamaktır. Ancak nominal gelir artışlarının enflasyonla uyumsuz olduğu ekonomilerde para politikası daha zor hale gelir.

Faiz artırımları yoluyla talebi baskılamak, enflasyonu düşürmede klasik bir yöntemdir. Fakat nominal gelir artışlarının yüksek olduğu bir ortamda, hane halkı harcamaları güçlü kalmaya devam edebilir. Bu da para politikasının etkinliğini sınırlayabilir.

Öte yandan düşük gelir gruplarında enflasyonun yarattığı refah kaybı, sosyal politikaların önemini artırır. Gelir dağılımındaki bozulma, sadece ekonomik değil aynı zamanda toplumsal bir meseleye dönüşür.

YAPISAL UYUMSUZLUĞUN TEMEL NEDENLERİ

Nominal gelir artışları ile enflasyon arasındaki uyumsuzluğun birkaç temel yapısal nedeni bulunmaktadır:

İlk olarak, verimlilik artışlarının sınırlı olması gelir artışlarını gerçek ekonomik büyümeye dayandırmaz. Bu durumda artışlar sürdürülebilir olmaktan çıkar.

İkinci olarak, fiyatlama davranışlarının beklenti temelli hale gelmesi, enflasyonu kalıcılaştırır.

Üçüncü olarak, ücret belirleme mekanizmalarının gecikmeli çalışması, gelirlerin enflasyona uyumunu zorlaştırır.

Son olarak, ekonomik birimlerin geleceğe yönelik güven eksikliği, kısa vadeli fiyatlama davranışlarını teşvik eder. Bu da uzun vadeli dengeyi bozar.

SOSYAL ETKİLER VE GELİR DAĞILIMI BOZULMASI

Bu uyumsuzluk yalnızca makroekonomik bir sorun değildir; aynı zamanda ciddi sosyal sonuçlar doğurur. Reel gelir kaybı yaşayan hane halkları tasarruflarını azaltır, borçlanma eğilimi artar ve tüketim kalitesi düşer.

Orta sınıfın erimesi, ekonomik yapının dengesi açısından kritik bir sorundur. Çünkü orta sınıf hem tüketim talebinin hem de sosyal istikrarın temel taşıdır. Nominal gelir artışlarının enflasyona yenik düştüğü dönemlerde bu sınıfın zayıflaması, ekonomik kırılganlığı artırır.

Ayrıca gelir dağılımındaki adaletsizlik algısı güçlenir. Sabit gelirli kesimler enflasyondan daha fazla etkilenirken, varlık sahipleri enflasyona karşı daha korunaklı hale gelir.

SONUÇ: UYUMSUZLUKTAN DENGEYE GEÇİŞ ZORUNLULUĞU

Nominal gelir artışları ile enflasyon arasındaki yapısal uyumsuzluk, kısa vadeli bir dalgalanma değil, ekonomik sistemin işleyişine dair temel bir sorundur. Bu sorunun çözümü yalnızca para politikasıyla değil; aynı zamanda verimlilik artışı, kurumsal güvenin güçlendirilmesi ve fiyatlama davranışlarının rasyonelleştirilmesiyle mümkündür.

Kalıcı bir fiyat istikrarı sağlanmadan nominal gelir artışları, refah artışı üretmek yerine enflasyonist baskıyı besleyen bir unsur olmaya devam edecektir. Bu nedenle ekonomik politikaların temel hedefi, nominal artışları gerçek değer artışına dönüştürecek yapısal dönüşümü sağlamak olmalıdır.

Aksi halde ekonomi, sürekli artan rakamların arkasında eriyen bir refah gerçeğiyle karşı karşıya kalmaya devam edecektir.