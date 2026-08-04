Kadim takvimlerde “Eyyam-ı Bahur” olarak adlandırılan, halk arasında ise “Basra sıcakları” ya da “çöl sıcakları” biçiminde anılan bu özel dönem, havadaki nemin ve sıcaklığın insan bedenini sonuna kadar zorladığı bir zaman dilimidir. Sıcakların tavan yaptığı bu günlerde atılacak her bilinçli adım, sağlığımızı korumanın temel şartıdır. İnsan bedeni, dış ortam sıcaklığındaki keskin artışlara karşı oldukça hassas bir sisteme sahiptir. Özellikle gün ortasında, güneş ışınlarının dik açıyla yeryüzüne ulaştığı saatlerde dışarıda bulunmak, vücut ısısının tehlikeli seviyelere yükselmesine ve güneş çarpmalarına yol açabilir. Bu nedenle Ağustos ayında yaşam ritmini günün erken saatlerine veya akşamın serinliğine kaydırmak bir lüks değil, biyolojik bir zorunluluktur. Ağustos ayının getirdiği yüksek sıcaklık ve düşük nem oranı, sadece insan sağlığını değil, toprağı ve yeşil dokuyu da doğrudan etkiler. Bahçe bakımıyla ve tarımla ilgilenenler için bu dönem hassas bir yönetim gerektirir. Gün ortasında yapılan sulama, suyun henüz köklere ulaşmadan buharlaşmasına neden olduğu gibi, yapraklar üzerinde kalan su damlacıklarının mercek görevi görerek bitkiyi yakmasına yol açar. Bu sebeple sulamanın sabahın ilk ışıklarında veya güneş battıktan sonra yapılması, toprağın nem dengesini koruması açısından hayati önem taşır. Toprak yüzeyinin organik veya inorganik malzemelerle kaplanarak korunması, neminin muhafaza edilmesi ve yabancı ot kontrolünün sağlanması toprağın verimini artırmak ve bakımını kolaylaştırmak için uygulanacak en etkili yöntemlerden birisi olacaktır.

Ağustos ayı geldiğinde emeğin olgunlaştığı, sabrın meyve verdiği bir döneme girilir. Yaz mevsiminin zirvesi olarak kabul edilen Ağustos, kavurucu sıcakların ötesinde, insanın doğayla kurduğu ilişkinin en güçlü ayıdır.

Toprağı tanıyan insanlar bilir ki hiçbir ürün tesadüfen yetişmez. Bir tarımsal ürünün sofralarımıza ulaşması için aylarca süren emek, alın teri ve sabır gerekir. İşte Ağustos ayı bu emeğin karşılığının görüldüğü aydır. Bağ bozumu hazırlıkları, meyve bahçelerindeki telaş ve tarlalardaki hareketlilik Anadolu’nun değişmeyen bereket hikâyesidir.

Ne var ki günümüz dünyasında bereketi yalnızca hasatla ölçmek yeterli değildir. İklim değişikliği, kuraklık, orman yangınları ve giderek azalan su kaynakları, Ağustos’a farklı bir anlam yüklemektedir. Bu ay, yalnızca yazın en sıcak günlerini değil; bağımsızlık uğruna verilen büyük mücadeleleri, millet olma şuurunu ve ortak kader bilincini de hatırlatır. Tarihin dönüm noktalarına bakıldığında, Ağustos’un cesaretin ve kararlılığın sembolü olarak hafızalara kazındığı açıkça görülür. Geçmişten alınan ilham, geleceğe güvenle yürüyebilmenin en sağlam dayanağıdır.

Bir damla suyun, bir gölge ağacın, sağlıklı bir bedenin, huzurlu bir yuvanın ve paylaşılabilen bir lokma ekmeğin değeri, çoğu zaman ancak yokluğunda anlaşılır. Oysa hayat, sahip olduklarımızın farkına vardığımız ölçüde güzelleşir.

Ağustos, yalnızca yazın son ayı değil, aynı zamanda sonbaharın bilgeliğine açılan kapıdır. Bu yüzden bugün yapılacak en doğru şey, geçmişin tecrübelerinden ders almak, bugünün nimetlerine şükretmek ve yarınlara umutla bakmaktır.

Temennimiz odur ki bu Ağustos; ülkemize huzur, üreticimize bereket, gençlerimize umut, çocuklarımıza güvenli bir gelecek, doğamıza yağmur ve serinlik getirsin. Güneş tarlaları olgunlaştırırken gönüllerimizi de aydınlatsın. Çünkü güçlü toplumlar, yalnızca büyük şehirler kuranlar değil; toprağına, suyuna, tarihine ve birbirine sahip çıkan insanlardan oluşur. Ağustos da bize bunu yeniden ve güçlü bir şekilde hatırlatmaktadır.

Ağustos sıcağının zorlayıcı etkilerini en derinden hisseden gruplardan biri de şüphesiz sokak hayvanları ve yaban hayatıdır. Betonlaşan şehirlerde temiz suya ulaşmakta zorlanan sevimli dostlarımız için kapı önlerine, gölge alanlara bir kap temiz su ve mama bırakmak küçük ama hayat kurtarıcı bir dokunuştur. Benzer şekilde, evcil hayvan sahiplerinin de yürüyüş saatlerini asfaltın soğuduğu saatlere denk getirmesi, pati sağlığı açısından büyük önem taşır.

Ağustos ayı; doğanın gücünü ve hassasiyetini bizlere aynı anda hatırlatan özel bir zaman dilimidir. Sıcakların getirdiği rehavete kapılmadan, hem kendi sağlığımıza dikkat etmek hem de etrafımızdaki canlıların ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmak, bu yaz ayını huzurla ve sağlıkla geçirmemizin anahtarıdır. Tedbiri elden bırakmadan, doğanın ritmine ayak uydurduğumuz sağlıklı ve serin günler dileğiyle.