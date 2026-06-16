Uluslararası diplomasinin kalbi, önümüzdeki günlerde Ankara’da atacak. Kritik bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanan başkent; Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve beraberindeki onlarca devlet başkanını ağırlayacak. Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek olan zirve, yalnızca küresel siyasetin yönünü tayin etmekle kalmayacak; aynı zamanda milyonlarca insanın günlük yaşamını, kamu bürokrasisini ve kentin en kılcal damarlarına kadar uzanan ulaşım ağını baştan aşağı etkileyecek.

Dünyanın en sıkı korunan liderlerinin ve heyetlerinin aynı zaman diliminde Ankara’da bulunması, Başkent’in karşılaşabileceği en büyük lojistik ve güvenlik sınavlarından biri olacak. Ankara gibi idari yapısı ve yerleşim planı doğrudan kamu binaları ile ana arterler üzerine kurulmuş bir şehirde, bu çaptaki bir organizasyon “kırmızı alarm” seviyesinde bir hazırlığı zorunlu kılacak. On binlerce güvenlik görevlisinin sahada aktif görev alacağı bu süreçte başkent sokakları da alışılmışın dışında bir görüntüye sahne olacak. Havalimanından başlayarak kentin bütün ana arterlerine uzanan hatlarda muazzam bir güvenlik çemberi oluşturulacak. Özellikle zirvenin merkez üssü Beştepe ve buraya uzanan yollar gibi kritik güzergâhlar, adeta sivil araç trafiğinden arındırılmış birer diplomatik koridora dönüştürülecek.

Bu durum, sabahın erken saatlerinde yollara dökülen binlerce Ankaralı için kentsel ulaşımın tamamen değişmesi anlamına gelecek. Kademeli ve tam zamanlı yol kapatmaları, alternatif güzergâh arayışları ve şehrin ana giriş noktalarında kurulacak sıkı kontrol istasyonları, şehir içindeki seyir sürelerini kaçınılmaz olarak uzatacak. Sadece şahsi araç kullanıcıları değil, raylı sistemleri ve toplu taşıma ağlarını kullanan vatandaşlar da bu güvenlik dalgasından doğrudan etkilenecek. Güvenlik çemberi içerisinde kalan bazı metro istasyonlarının geçici olarak kapatılması veya bu istasyonlardaki yüksek hassasiyetli kontrol noktalarında yapılacak uygulamalar, istasyon önlerinde uzun kuyrukların oluşmasına yol açacak. Benzer şekilde otobüs hatlarının güzergâh değişiklikleri ve durakların kaydırılması, Ankara halkının günlük alışkanlıklarını zirve takvimine göre yeniden ayarlamasını zorunlu kılacak.

Başkentte bu değişimin en derin hissedileceği yer ise şüphesiz bürokrasi olacak. Bilindiği gibi “memur kenti” olarak adlandırılan başkentte; bakanlıklar, genel müdürlükler ve bağımsız idari otoriteler kentsel yerleşimin merkezinde yer almaktadır. Zirvenin getireceği trafik kilitlenmesini engellemek ve sivil yoğunluğu en alt seviyeye indirmek adına, geçmişteki büyük uluslararası organizasyonlarda uygulanan yöntemlerin benzerleri hayata geçirilecek. Bu doğrultuda, zirvenin düzenleneceği kritik günlerde Ankara’daki kamu çalışanlarına yönelik idari izin veya uzaktan (evden) çalışma modeli bazı bölgelerde uygulamaya konulacak. Böyle bir karar, hem on binlerce memurun yollarda geçireceği süreyi ve yaşayacağı mağduriyeti önleyecek hem de güvenlik güçlerinin şehir üzerindeki denetimini büyük ölçüde kolaylaştıracak.

Bu süreç, tüm kamu çalışanları için bir dinlenme dönemi anlamına gelmeyecek. Aksine; organizasyonun doğrudan mutfağında yer alan Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve stratejik sağlık kurumlarında görev yapan yüz binlerce memur için bu takvim; tüm izinlerin iptal edildiği, gece ile gündüzün birbirine karıştığı çok yoğun bir fazla mesai dönemi olacak. Kamu binalarına giriş ve çıkışlarda uygulanacak en üst düzey güvenlik protokolleri, personel kartı kontrolleri ve sıkı aramalar, bürokrasi çarklarının bu süreçte olağanüstü bir disiplinle dönmesini gerektirecek.

Sonuç itibarıyla, Donald Trump’ın ve beraberindeki dünya liderlerinin Ankara’ya gelişi, sadece diplomatik masalardaki stratejik kararlarla sınırlı kalmayacak, kentin sosyal ve fiziki yapısında derin izler bırakacak. Ankara bir yandan küresel siyasetin en kritik başlıklarına ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşarken, diğer yandan ulaşımdan kamu yönetimine, güvenlikten günlük yaşama kadar her alanda devasa bir koordinasyon ve sabır sınavından geçecek. Bu birkaç günlük süreç, başkentin modern bir dünya kenti olarak kentsel esnekliğini ve kriz yönetimi becerisini test eden tarihi bir vesika olarak kayıtlara geçecek.