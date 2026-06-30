Ankara, önümüzdeki günlerde yakın tarihinin en yoğun, en hareketli ve zorlu sınavlarından birine hazırlanıyor. 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, aralarında ABD Başkanı Donald Trump’ın da bulunduğu çok sayıda dünya liderini ve binlerce temsilciyi başkentte ağırlayacak. Uluslararası açıdan tarihi bir öneme sahip olan bu dev organizasyon, dünya siyasetinin kalbini Ankara’ya taşırken, Başkentlileri de hayatı durma noktasına getirecek bir trafik ve güvenlik maratonu bekliyor.

Ankara Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından koordineli olarak yürütülen hazırlıklar kapsamında, şehir genelinde adeta “kırmızı alarm” verilmiş durumda. Zirve süresince uygulanacak olan önlemler, yalnızca protokol yollarını değil, Ankara’nın ana damarlarını, iş merkezlerini ve konaklama bölgelerini de doğrudan etkileyecek. Küresel güvenliğin konuşulacağı bu kritik iki günde, Ankara halkının günlük alışkanlıklarını bırakıp o günlerde yaşamını tamamen değiştirmesi gerekecek.

Güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde uygulanacağı yer, hiç şüphesiz zirvenin merkezi konumundaki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve çevresi olacak. 7 Temmuz Salı günü sabah saat 07.00’de başlayacak olan trafik kısıtlamaları, 8 Temmuz Çarşamba gecesi saat 23.59’a kadar aralıksız devam edecek. Bu süre zarfında Cumhurbaşkanlığı çevresindeki yollar tamamen araç trafiğine kapatılırken; Beştepe, Söğütözü civarı ile yakın bazı caddelerde de araç geçişine kesinlikle izin verilmeyecek. Benzer şekilde, Çetin Emeç Bulvarı’nı bağlayan Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ve Sakıp Sabancı Bulvarı’nın stratejik noktaları tamamen bariyerlerle kapatılacak. Bu bölgelerde ikamet eden veya çalışan vatandaşların, güvenlik çemberleri nedeniyle ciddi kimlik ve arama kontrollerine hazırlıklı olması gerekiyor.

Zirvenin etkisi sadece Beştepe ile sınırlı kalmayacak; liderlerin havalimanından şehre girişi ve otellerine transferleri esnasında Ankara’nın en işlek bulvarları adeta zamana karşı yarışan birer güvenlik koridoruna dönüşecek. Ankara Havaalanı ve zirve merkezine giden yollar ile Esenboğa güzergâhındaki Özal Bulvarı ile Ankara Çevre Yolu’nun Mamak-Yenimahalle arasındaki aksı, heyet geçişleri sırasında kademeli olarak trafiğe kapatılacak. Şehrin batı ve güney yakasını birbirine bağlayan İsmet İnönü Bulvarı, Ankara Bulvarı ve Anadolu Bulvarı’nın tamamında akış durdurulacak. Merkezde ise Sıhhiye Köprüsü ile Çankaya Caddesi arasında kalan Atatürk Bulvarı, Kepekli Kavşak ile Akköprü arasındaki Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) ve Eskişehir Yolu (Dumlupınar Bulvarı) konvoy geçiş saatlerinde tamamen boşaltılacak. Bağlantı yolları olan 1071 Malazgirt Bulvarı, Cinnah, Çankaya, Simon Bolivar, John F. Kennedy ve Türk Kızılayı caddelerinde de park yasakları uygulanacak; bu hatlar üzerinde bırakılan araçlar çekicilerle hızla uzaklaştırılacak. Liderlerin konaklayacağı Çankaya, Yıldızevler, Gaziosmanpaşa, Söğütözü, Çukurambar ve Bilkent’teki otellerin çevresindeki Yaşam Caddesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi ve İhsan Doğramacı Bulvarı gibi pek çok ara sokak ise 6 Temmuz Pazartesi sabahından itibaren fiilen abluka altına alınacak.

Tüm bu devasa lojistik operasyon Ankara’da yaşayan milyonlarca vatandaş için büyük bir sabır testi ve zorunlu bir alternatif planlama anlamına geliyor. Ankara’nın ana ulaşım aksları aynı anda veya ardışık olarak kapatılacağı için şehir içi trafikte kaçınılmaz bir domino etkisi yaratacak. Eskişehir ve Konya Yolu gibi sabah ve akşam saatlerinde zaten yoğun olan hatların kapanması, yan yolları ve alternatif rotaları da hızla kilitleyebilir. Bu süreçte trafiğe çıkmak zorunda olan sürücülerin Atatürk Bulvarı yerine Necatibey ve Mithatpaşa caddelerini; Ankara Bulvarı yerine ise Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu), Başkent Bulvarı ve Bağdat Caddesi’ni tercih etmesi tek çıkış yolu gibi görünüyor. Diğer taraftan, kapatılan yollar nedeniyle otobüs ve dolmuş hatlarında güzergâh değişiklikleri ve büyük gecikmeler yaşanması kaçınılmaz olacak. Raylı sistemler (Metro ve Ankaray) bu süreçte en güvenli ulaşım aracı olarak öne çıksa da istasyon çevrelerindeki yaya yoğunluğunun normalin çok üzerinde artacağı kaçınılmaz bir gerçek. Netice olarak; 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara, dünya siyasetinin zirvesine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşarken, şehir hayatı oldukça zorlu bir sınavdan geçecek. Bu süreçte en makul çözüm, zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkmamak, iş ve randevuları zirve sonrasına ertelemek ve Valilik ile Emniyet Müdürlüğü’nün anlık navigasyon ve yol durumu duyurularını çok dikkatli bir şekilde takip etmek olacaktır. Başkent, küresel liderleri ağırlarken sakin kalmayı ve alternatif yolları keşfetmeyi öğrenmek durumunda.

En iyisi o tarihlerin birkaç gün önü ve arkasında Ankara’yı terk etmek ve rahat bir nefes almak. Ama ben tarihe tanıklık etmek istiyorum her şeye katlanırım diyorsanız hep beraber bekleyelim ve görelim.