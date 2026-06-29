Siyasette başarı yalnızca söylemle ya da hitabet gücüyle ölçülmez. Liderlerin kullandıkları dil kadar, toplumun hafızasında yer eden görsel unsurlar da zamanla güçlü sembollere dönüşebilir. Giyilen bir gömleğin rengi, kullanılan bir aksesuar ya da sürekli tekrar edilen bir görsel tercih, siyasi kimliğin ayrılmaz bir parçası haline gelebilir.

Türk siyasetinde bunun en dikkat çekici örneklerinden biri, kuşkusuz Bülent Ecevit'in mavi gömleğidir. Aradan geçen yarım asra yakın süre sonra ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mitinglerde ve kritik siyasi süreçlerde tercih ettiği beyaz gömlek benzer bir sembolik anlam taşımaya başlamıştır.

MAVİ GÖMLEK TESADÜF DEĞİLDİ

1973 genel seçimlerinde CHP'yi uzun yıllar sonra birinci parti yapan Bülent Ecevit, yalnızca siyasi söylemleriyle değil, kamuoyunda oluşturduğu sade ve güven veren imajıyla da dikkat çekmişti. Bu imajın en belirgin parçalarından biri ise mavi gömleğiydi.

Mavi rengi zamanla Ecevit'in siyasi kimliğiyle özdeşleşti. Güveni, özgürlüğü, huzuru ve umudu çağrıştıran bu renk, seçmen nezdinde güçlü bir karşılık buldu. Türk kültüründe mavinin gökyüzüyle, denizle ve çinilerle kurduğu tarihsel bağ da bu sembolizmi daha da güçlendirdi.

Psikoloji açısından bakıldığında da mavi; sakinlik, güven, istikrar ve sağduyunun rengi olarak kabul edilir. İnsanların stresini azaltan, iletişimi kolaylaştıran ve düşünsel üretkenliği destekleyen etkileri nedeniyle birçok alanda tercih edilen renklerden biridir.

MAVİ GÖMLEĞİ HİKAYESİ

Rahşan Ecevit'in yıllar sonra anlattığı anı, bu sembolün nasıl doğduğunu ortaya koymaktadır.

O yıllarda bugünkü gibi seçim otobüsleri bulunmuyordu. Bülent Ecevit, mitinglerde bir kamyon kasasının üzerine çıkarak konuşmalarını yapıyordu. Kalabalığın arasından seçilebilmesi ise çoğu zaman mümkün olmuyordu.

Rahşan Ecevit'in anlattığına göre mitinge gelen vatandaşlar sürekli "Hangisi Ecevit?" diye soruyordu. O gün üzerinde mavi gömlek bulunan Ecevit'i gösterebilmek için "İşte o mavi gömlekli" cevabı verilince, bu ifade zamanla siyasi bir simgeye dönüştü. Sonrasında Ecevit'in neredeyse bütün mitinglerde mavi gömlek tercih etmesi de bu sembolü kalıcı hale getirdi.

Rahşan Ecevit'in ifadesiyle mavi gökyüzünü, gökyüzü özgürlüğü, özgürlük ise barışı simgeleyen güvercini temsil ediyordu. Böylece renk ile siyasal söylem arasında güçlü bir bağ kurulmuş oldu.

Ayrıca, 1990'lı yılların başında Türkiye'yi ziyaret eden dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Hugh Grant'ın da Ecevit'in sürekli mavi gömlek giymesini ilgiyle takip ettiği anlatılır.

Rahşan Ecevit'in Grant'a birkaç mavi gömlek hediye ettiği, ünlü oyuncunun daha sonraki yıllarda bazı yapımlarında mavi gömlek tercih ettiği yönünde anlatımlar kamuoyunda yer almıştır. Bu hikâye, "Ecevit mavisi" kavramının yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası düzeyde de ilgi çekici bir siyasi sembol olarak anılmasına katkı sağlamıştır.

ÖZGÜR ÖZEL’İN BEYAZ GÖMLEĞİ

Yaklaşık elli yıl sonra CHP'nin yeniden Türkiye'nin birinci partisi olduğu süreçte bu kez farklı bir renk öne çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hemen her mitingde beyaz gömlek giymesi dikkatlerden kaçmadı.

Özgür Özel’in beyaz gömleği tercih etmesi belki Eczacı olmasından kaynaklamış olabilir.

Bunun bilinçli bir tercih mi yoksa kişisel bir alışkanlık mı olduğu kesin olarak bilinmese de, zaman içerisinde beyaz gömlek de liderle özdeşleşmeye başladı.

Beyaz renk; saflığın, temizliğin, dürüstlüğün ve yeni başlangıçların simgesi olarak kabul edilir. "Beyaz bir sayfa açmak" deyimi de geçmişi geride bırakıp yeni bir döneme başlanmasını ifade eder.

Renk psikolojisinde beyaz; umut, kararlılık, vazgeçmeme ve yeniden inşa etme isteğiyle ilişkilendirilir. Aynı zamanda huzur, açıklık ve şeffaflık duygusunu çağrıştırır.

Belki de Özgür Özel'in tercih ettiği beyaz gömlek, CHP'nin uzun yıllar sonra değişim iddiasını temsil eden sessiz ama güçlü bir sembole dönüşmektedir.

YAĞMUR ALTINDA YÜRÜYÜŞ

Siyasi semboller bazen yalnızca seçim meydanlarında değil, kriz anlarında da anlam kazanır.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verilen "mutlak butlan" kararının ardından yaşanan siyasi gerilim ve parti genel merkezi çevresindeki olaylar, yakın siyasi tarihin tartışmalı başlıkları arasında yerini aldı.

Bu süreçte Özgür Özel'in beyaz gömleğiyle sağanak yağmur altında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyüşü, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

O yürüyüşü yalnızca bir parti genel başkanının yürüyüşü olarak değerlendirmek eksik kalabilir. Destekleyenler açısından o görüntü; demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, parlamenter denetimin ve adalet talebinin sembolik bir ifadesi olarak yorumlandı. Eleştirenler ise bunu siyasi bir mesaj ve kamuoyu oluşturma stratejisi olarak değerlendirdi.

Ancak hangi siyasi görüş benimsenirse benimsensin, yağmur altında beyaz gömlekle verilen o görüntünün Türkiye siyasetinin hafızasında yer edinen karelerden biri olduğu söylenebilir.

Siyasette renkler tek başına seçim kazandırmaz. Başarıyı belirleyen temel unsur, liderlerin ortaya koyduğu siyaset, toplumun beklentilerine verdikleri karşılık ve güven duygusudur. Ancak tarih gösteriyor ki, doğru zamanda doğru semboller kullanıldığında renkler de siyasi hafızanın güçlü parçaları haline gelebiliyor.

Bülent Ecevit'in mavi gömleği nasıl bir dönemin simgesi olduysa, Özgür Özel'in beyaz gömleği de CHP'nin yeni dönemini temsil eden görsel unsurlardan biri olarak hafızalarda yerini almaya aday görünüyor.

Siyasi tarihin ilerleyen yıllarda bu sembolizme nasıl bir anlam yükleyeceğini ise zaman gösterecek.