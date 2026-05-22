Türk siyasetinde bugüne kadar benzeri görülmemiş bir süreç yaşanıyor. Mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararıyla, CHP’nin seçilmiş yönetiminin görevden uzaklaştırılması siyasette adeta deprem etkisi yarattı.

Kararın ardından parti içinde yalnızca hukuki değil, aynı zamanda siyasi ve psikolojik bir kırılma da ortaya çıktı

Mahkemenin kararı sonrası kamuoyunda en çok konuşulan soru şu oldu: “CHP’de şimdi ne olacak?”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, düzenlediği basın toplantısında sert bir tavır ortaya koydu. Kararı siyasi bir müdahale olarak değerlendiren Özel, “Darbecilere karşı direneceğiz, genel merkezi terk etmeyeceğiz” diyerek mücadele mesajı verdi.

Özel’in açıklamalarında en dikkat çeken bölüm ise eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı göndermeler oldu. Özel, Türkiye’nin uzun yıllar muhalefette kalmayı kabullenen bir anlayıştan çıkması gerektiğini savunarak, partisinin iktidar hedefi doğrultusunda mücadele edeceğini vurguladı.

Bu sözler, CHP içerisindeki liderlik kavgasının artık örtülü değil, açık bir siyasi hesaplaşmaya dönüştüğünü gösteriyor.

Kılıçdaroğlu Cephesinde sessizlik hakim

Kararın ardından gözler Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrildi. Ancak Kılıçdaroğlu cephesinden şu ana kadar net bir siyasi yol haritası ortaya konmuş değil.

Ankara kulislerinde konuşulanlara göre Kılıçdaroğlu, gelişmeleri bir süre genel merkez dışında takip etmeyi tercih ediyor. Buna rağmen eski yönetim kanadı, yaşanan sürecin sorumluluğunu mevcut yönetime yüklüyor.

Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, “Bu partiyi mahkemeye biz taşımadık. Aylar önce parti içindeki sorunlara dikkat çektik ancak gerekli adımlar atılmadı” görüşünü savunuyor.

Bu açıklamalar, CHP içindeki ayrışmanın yalnızca hukuki değil, aynı zamanda derin bir siyasi hesaplaşma olduğunu ortaya koyuyor.

TBMM Grup Toplantısını kim yapacak ?

Şimdi en kritik sorulardan biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılacak grup toplantılarının akıbeti.

Parti yönetimindeki belirsizlik nedeniyle CHP’nin Meclis çalışmalarını nasıl sürdüreceği merak konusu haline geldi. Özellikle hangi yönetimin meşru kabul edileceği sorusu, siyasi tansiyonu daha da yükseltiyor.

Toplumdaki kutuplaşmanın büyümesiyle birlikte, parti içi gerilimin Meclis’e de taşınabileceği değerlendiriliyor.

Bana göre, Kemal Kılıçdaroğlu, bırakın CHP Genel Merkezine gitmeyi Meclis’in kapısına bile giremez.

Hukukçular da kararı tartışıyor

Siyasi partiler hukukunda bugüne kadar benzerine rastlanmayan bu karar, hukuk çevrelerinde de ciddi tartışmalara yol açtı.

Özellikle “mutlak butlan” kararıyla birlikte verilen tedbir kararının kapsamı ve uygulanma biçimi konusunda farklı görüşler dile getiriliyor. Hukukçuların önemli bir bölümü, kararın siyasi partiler hukukunda yeni ve tartışmalı bir alan açtığını düşünüyor.

Tedbir kararının uygulanması halinde eski yönetimin yeniden göreve dönmesi ihtimali güçleniyor. Ancak burada başka bir sorun ortaya çıkıyor:

Seçimli kurultay sonrası yapılan tüm parti organları seçimleri, daha önce hem seçim kurulları hem de ilgili resmi makamlar tarafından tescil edilmişti. Şimdi bu kararların hukuki statüsünün ne olacağı belirsizliğini koruyor.

Bu durum, CHP içerisinde tam anlamıyla bir yönetim karmaşasına neden olmuş durumda.

Yeni Kurultay kaçınılmaz

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler yeniden kurultay sürecine çevrildi.

Siyasi Partiler Kanunu çerçevesinde parti meclisinin yeniden bir kurultay kararı alması gerekebilir. Ancak burada da kritik bir soru ortaya çıkıyor:

Yeni yönetim hızlı şekilde olağanüstü kurultaya mı gidecek, yoksa önce parti içinde kapsamlı bir tasfiye ve yeniden yapılanma mı yaşanacak?

Ankara kulislerinde, eski parti yönetiminin göreve dönmesi halinde bazı belediye başkanları ve parti yöneticileri hakkında disiplin süreçlerinin gündeme gelebileceği konuşuluyor.

Bu ihtimaller, CHP içerisindeki krizin daha da büyüyebileceğine işaret ediyor.

Bugün yaşananlar, yalnızca bir parti içi tartışma değil; Türk siyasetinin geleceğini etkileyebilecek tarihi bir kırılma noktasıdır.

Bir yanda hukuki tartışmalar, diğer yanda liderlik mücadelesi ve parti içi hesaplaşmalar… Tüm bunlar CHP’yi ciddi bir belirsizlik ortamının içine sürüklemiş durumda.

Önümüzdeki süreçte verilecek siyasi kararlar, yalnızca CHP’nin değil, Türkiye’de muhalefetin geleceğini de doğrudan belirleyecek gibi görünüyor.