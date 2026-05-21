Türk siyasetinde liderlerin görevden ayrıldıktan sonra da gündemde kalma çabaları sıkça tartışılır. Özellikle seçim yenilgileri sonrasında yapılan açıklamalar hem parti tabanında hem de kamuoyunda ciddi sorgulamalara neden olur.

Son günlerde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaşanan tartışmalar da bunun yeni bir örneği oldu.

Kılıçdaroğlu’nun, CHP’ye yönelik operasyonların ve siyasi baskıların konuşulduğu bir dönemde yayımladığı “arınma” ve “iç muhasebe” temalı video mesajı, sosyal medyada beklenenden çok daha sert tepkilerle karşılandı. Özellikle X platformundaki etkileşim rakamları, siyasi iletişim açısından dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

Paylaşım yaklaşık 1 milyon görüntülenmeye ulaşmasına rağmen yalnızca 4 bin civarında beğeni aldı. Buna karşılık 9 binden fazla yorum yapılması, kamuoyundaki tepkinin destekten daha güçlü olduğunu gösterdi. Dijital çağda bazen rakamlar, siyasi atmosferin en net göstergesi olabiliyor. Bu olayda da “beğeni az, tepki çok” yorumu öne çıktı.

“KING BABY SENDROMU” NEDİR ?

Kılıçdaroğlu’na yönelik en dikkat çekici eleştirilerden biri CHP Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu tarafından dile getirildi. Solakoğlu, Kılıçdaroğlu’nun gündemde kalma çabasını “King Baby Sendromu” olarak tanımladı.

Bu ifade sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok kişi “King Baby Sendromu nedir?” sorusunu araştırmaya başladı.

Tıp dilinde “Sarsılmış bebek sendromu veya sallanmış bebek sendromu,” olarak ifade getiriliyor. Genelde iki yaşından küçük çocukların, sevmek ya da cezalandırmak için omuzlarından ya da kollarından tutularak sallanması sonucu, beyinde ya da boyun bölgesinde oluşan yaralanmalar meydan gelmesi.

King Sendromu'nun nedenleri arasında aşırı övgü, aşırı şımartma, sürekli özel hissettirilme, ego tatmini gibi faktörler bulunuyor. Ayrıca çocukluk döneminde yaşanan travmatik olaylar da bu sendromun belirtileri.

Psikoloji literatüründe bu kavram, kişinin sürekli ilgi görmek istemesi, eleştiriyi kabul etmekte zorlanması, kendisini merkeze koyması ve güç kaybını kabullenememesi gibi davranış biçimleriyle ilişkilendiriliyor. Aşırı övgüyle büyütülme, sürekli özel hissettirilme ya da güçlü bir ego yapısı bu davranışların temel nedenleri arasında gösteriliyor.

Elbette bu tür kavramların siyasi polemiklerde kullanılması çoğu zaman bilimsel bir değerlendirmeden çok siyasi bir benzetme niteliği taşır. Ancak kamuoyunda tartışmanın büyümesi, seçmenin artık lider davranışlarını psikolojik yönleriyle de değerlendirmeye başladığını gösteriyor.

SİYASETTE KOLTUK VE GÜÇ MÜCADELESİ

Sencer Solakoğlu’nun açıklamaları oldukça sertti. Kılıçdaroğlu’nun 13 seçim kaybettiğini vurgulayan Solakoğlu, buna rağmen siyasetin merkezinde kalma isteğini “güç ve koltuk bağımlılığı” olarak değerlendirdi.

Bu tür açıklamalar CHP içindeki gerilimin hâlâ sona ermediğini ortaya koyuyor. Çünkü seçim yenilgilerinden sonra partilerde genellikle iki farklı yaklaşım ortaya çıkar:

Geçmiş yönetimi savunanlar

Değişim isteyenler

CHP’de de uzun süredir bu ayrışmanın yaşandığı görülüyor. Özellikle Özgür Özel yönetiminin ardından partide yeni bir dönemin başladığını düşünen kesimler, eski liderlerin yeniden tartışmaların merkezine dönmesini istemiyor.

Buna karşılık Kılıçdaroğlu’na hâlâ destek veren bir taban da bulunuyor. Bu nedenle her açıklaması yeni bir iç tartışmayı beraberinde getiriyor.

SOSYAL MEDYANIN YENİ SİYASİ GÜCÜ

Eskiden siyasi liderlerin toplumdaki karşılığı daha çok meydanlar ve mitinglerle ölçülürdü. Günümüzde ise sosyal medya etkileşimleri önemli bir gösterge haline geldi.

Artık vatandaş sadece alkışlamıyor; yorum yapıyor, eleştiriyor, tepki gösteriyor. Özellikle genç seçmenler, siyasi figürleri çok daha sorgulayıcı bir bakış açısıyla değerlendiriyor.

Kılıçdaroğlu’nun videosuna gelen yoğun eleştiriler de bu değişimin işareti olarak okunabilir. Çünkü seçmen artık yalnızca siyasi mesajı değil, mesajın zamanlamasını, samimiyetini ve geçmişle olan ilişkisini de değerlendiriyor.

CHP’DE “ARINMA” SÖZÜ DEĞRU MU ?

Kılıçdaroğlu’nun videoda kullandığı “arınma” vurgusu, parti içinde farklı şekillerde yorumlandı. Bazı milletvekilleri bunu desteklerken, bazı isimler ise geçmiş yönetimin bugün yaşanan sorunlarda pay sahibi olduğunu savundu.

Bu durum CHP’deki hesaplaşmanın henüz tamamlanmadığını gösteriyor. Türkiye’de siyasi partilerde lider değişse bile eski liderlerin etkisi uzun süre devam ediyor. Bu da parti içi dengelerin kolay kolay sakinleşmemesine neden oluyor.

TOPLUMUN VERDİĞİ MESAJ

Ortaya çıkan tablo aslında sadece bir siyasetçinin videosuna verilen tepki değil; aynı zamanda toplumun siyasete bakışındaki değişimin de göstergesi.

Seçmen artık daha fazla sorumluluk, daha fazla özeleştiri ve daha fazla yenilenme talep ediyor. Özellikle uzun yıllar siyaset sahnesinde kalan isimlerin geçmiş performansları daha sert biçimde sorgulanıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun nasıl bir ruh hali içinde olduğu bilinmez. Ancak görünen o ki, siyasette artık sadece konuşmak yetmiyor; toplumun verdiği mesajı doğru okumak da gerekiyor.