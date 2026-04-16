Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı salonuna saat 12.10’da geldi.

Toplantı öncesi gazeteciler Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e Şanlıurfa’daki okul baskınıyla ilgili sorular yöneltiyor, Bakan Tekin, İçişleri Bakanıyla okullarımızda sağlanan güvenlik tedbirlerini anlatıyordu. Ancak yeni olaydan habersizdi.

Grup toplantısında aslında farklı bir gündem de vardı. CHP’den iki, Yeniden Refah Partisi’nden bir ve Saadet Partisi’nden bir belediye başkanının AK Parti’ye katılması ve rozet takma töreni planlanıyordu. Ancak Şanlıurfa’daki saldırı nedeniyle bu programın iptal edildiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı konuşmasına başladı. Her zamanki gibi güçlü bir hitapla konuşuyordu. Salonda bulunan AKP’liler sloganlara Erdoğan’ın konuşmasını kesiliyor, zaman zaman ne dediği anlaşılmıyordu. Erdoğan, önce Şanlıurfa’da bir liseye yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya değinerek yaşanan acıyı paylaştı. Olayda ihmali ve kusuru bulunanların mutlaka hesap vereceğini vurguladı.

Aynı dakikalarda, bu kez Kahramanmaraş’tan çok daha ağır bir haber geldi. Henüz 15 yaşındaki bir çocuk, polis olan babasına ait silahları alarak eğitim gördüğü okulda dehşet saçtı. Saldırıda biri öğretmen olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti, 20 öğrenci ise yaralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını, önceki toplantılara kıyasla daha kısa tuttu. Toplantı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının haberini büroya geçtikten sonra Meclis koridorunda Cumhurbaşkanı’nı beklemeye başladım.

Bu arada Muhalefet kulisinin hemen yanında bulunan Meclis Başkanı’na sunulan hediyelerin sergilendiği oda bir hareketlilik dikkatimi çekti. Küçük odanın karşısındaki kapı Büyük Grup toplantı salonuna açılıyordu.

Oraya ulaştığımda, AK Partili bazı katılımcıların Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin etrafını sardığını gördüm. Çeşitli talepler iletiliyor, yoğunluk giderek artıyordu. İki bakan partililerden kurtulmaya çalışıyordu. Ancak bir türlü kurtulamıyordu.

Daha sonra öğrendiğimize göre iki bakan da Kahramanmaraş’taki acı haberi toplantı sırasında almış ve salondan hızlıca ayrılmak istemişti. Ancak kalabalık nedeniyle ilerlemekte zorlanıyorlardı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle basın bölümünün yanındaki alandan güçlükle çıkarılan bakanlar hızla uzaklaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı koridorda bekleyen gazeteciler de vardı. Ancak Erdoğan yaklaşık bir saat boyunca salondan çıkmadı. Bu süre zarfında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştüğü bilgisi paylaşıldı. Kulislerde, görüşmenin CHP’nin ara seçim tartışmalarıyla ilgili olduğu ileri sürüldü.

Oysa gündemin asıl ağırlığını Kahramanmaraş’tan gelen acı haber oluşturuyordu.

Cumhurbaşkanı koridorda göründüğünde gazeteciler her zamanki gibi sorularını yöneltti. Ne var ki, olayın büyüklüğüne rağmen soruların odağında Kahramanmaraş’taki saldırı değil; seçim takvimi ve Fenerbahçe’nin Rizespor ile oynayacağı maç vardı. Bu durum, basının refleksleri açısından düşündürücüydü. O an biz gazeteciler de yaşanan trajedinin ağırlığını yeterince kavrayamamış, doğru soruları sorma konusunda yetersiz kalmıştık.

Tüm bu yaşananların ardından siyasi partilerin bir konuda önlem alması gerekir. Siyasi Partilerin grup toplantılarını takip eden gazeteci olarak bir öneri sunuyorum.

Siyasi partilerin grup toplantılarında izleyici sayısına belirli sınırlamalar getirilmeli. Bu konuda en disiplinli örnekleri MHP, DEM ve YENİ YOL Grubu sergiliyor. İzleyici sayısı kontrollü tutulduğu için hem düzen sağlanıyor hem de kritik anlarda hareket kabiliyeti korunuyor.

Nitekim AK Parti grup toplantısında izleyici sayısının artması, basın ve diğer bölümlerin de dolmasına yol açıyor.

Eğer bu alanlara kontrolsüz girişler olmasaydı, iki bakanın yaşadığı sıkışıklık ve gecikme büyük ölçüde önlenebilirdi.

Böylesi kritik ve hassas anlarda organizasyon disiplini yalnızca bir detay değil, doğrudan kriz yönetiminin bir parçasıdır. Bu sorumluluk ise en başta siyasi parti yöneticilerine düşmektedir.