Abbas SATIR

Bir dönem Türkiye’de geniş aile düzeni hâkimdi. Anne, baba, büyükanne, büyükbaba ve çocuklar aynı çatı altında yaşardı. Ancak değişen ekonomik koşullar, kentleşme ve sosyal yaşam biçimleriyle birlikte aile yapısı da dönüşmeye başladı. Artık çekirdek aileler, tek ebeveynli haneler, yalnız yaşayan bireyler ve yaşlı nüfusun oluşturduğu farklı yaşam modelleri öne çıkıyor. Bu değişim, konut tercihlerini de doğrudan etkiliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan “İstatistiklerle Aile, 2025” verileri, Türkiye’de hane halkı yapısının önemli ölçüde küçüldüğünü ortaya koyuyor. 2008 yılında ortalama 4 kişi olan hane halkı büyüklüğü, 2025 yılında 3,08 kişiye kadar geriledi. Aynı dönemde tek kişilik hanelerin oranı ise yüzde 13,9’dan yüzde 20,5’e yükseldi.

Bu tablo, artık her aile yapısına aynı konut modelinin uygun olmadığını gösteriyor. İnsanların yaşam biçimleri değiştikçe, konutlardan beklentileri de farklılaşıyor.

YAŞLI NÜFUSUN ARTMASI KONUT TERCİHLERİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Özellikle yalnız yaşayan yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte erişilebilir konut ihtiyacı daha fazla önem kazandı. Asansörlü binalar, sağlık kuruluşlarına yakın bölgeler, güvenlikli siteler, düşük katlı yapılar ve merkezi ısıtma sistemleri yaşlı bireylerin öncelikli tercihleri arasında yer alıyor.

Artık bir konut satın alınırken yalnızca fiyat ve metrekare hesabı yapılmıyor. İnsanlar aynı zamanda yaşam kalitesini sürdürebilecekleri, günlük hayatlarını kolaylaştıracak özellikleri de dikkate alıyor. Özellikle bakım maliyetlerinin düşük olması, enerji verimliliği ve ulaşım kolaylığı yeni dönemin belirleyici kriterleri arasında bulunuyor.

AİLE YAPISI DEĞİŞTİ, KONUTLAR DA KÜÇÜLDÜ

Gelir ve yaşam koşulları araştırmasına göre, 2025 yılında Türkiye’de fertlerin yüzde 57,1’i oturduğu konutun sahibi olurken, yüzde 27’si kiracı olarak yaşamını sürdürüyor.

Konut sahipliği hâlâ aileler için önemli bir güvence olarak görülüyor. Ancak günümüzde insanlar yalnızca uygun fiyatlı ev aramıyor. Yalıtım kalitesi, enerji tasarrufu, çevresel koşullar, binanın bakım durumu ve uzun vadeli kullanım maliyetleri de tercihleri belirleyen önemli unsurlar haline geldi.

Geniş aileler ise daha büyük metrekareli ve ekonomik açıdan ulaşılabilir konutlara yöneliyor. Bu nedenle gayrimenkul sektöründe profesyonel danışmanlık hizmetleri de önem kazanıyor. Çünkü artık mesele sadece ev satın almak değil; bugünkü ihtiyaçlarla gelecekteki yaşam planını doğru şekilde eşleştirebilmek.

TEK KİŞİLİK HANELER HIZLA ARTIYOR

TÜİK verilerine göre tek kişilik hanelerin oranının yüzde 20,5’e ulaşması, özellikle büyükşehirlerde küçük metrekareli konutlara olan ilgiyi artırdı. 1+1 ve 2+1 daireler, merkezi konumlar ve ulaşım ağlarına yakın yaşam alanları daha fazla tercih edilmeye başladı.

Tek yaşayan bireyler için güvenlik, aidat giderleri, sosyal alanlara yakınlık, ulaşım kolaylığı ve düşük bakım maliyetleri artık en önemli kriterler arasında yer alıyor. Özellikle genç çalışanlar ve yalnız yaşayan yaşlı bireyler için “kolay yönetilebilir yaşam alanları” ön plana çıkıyor.

KONUTLAR SADECE BARINMA ALANI DEĞİL

Türkiye’de değişen aile yapısı, konut sektörünü de yeniden şekillendiriyor. Artık evler sadece barınma ihtiyacını karşılayan yapılar değil; yaşam tarzını, ekonomik gücü ve sosyal ihtiyaçları da yansıtan alanlar haline geliyor.

Önümüzdeki yıllarda küçük hanelerin artmasıyla birlikte daha kompakt, erişilebilir, enerji verimli ve yaşamı kolaylaştıran konut modellerinin yaygınlaşması kaçınılmaz görünüyor. Türkiye’de aile yapısı küçülürken, şehirlerin ve konut anlayışının da buna uyum sağlaması gerekiyor.