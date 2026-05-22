Günümüzde siyasete ve devlet kurumlarına fazla güven gösterilmiyor. Bu gelişme de çağdaş demokrasilerin karşı karşıya kaldığı en önemli zorluklardan biridir. Bu endişenin büyük bir kısmı, demokrasinin gelişmesi için güvenin gerekli olduğu varsayımına dayanmaktadır. Güvenin azalmasının demokratik bozulmaya yol açacağı öngörülürken, Covid-19 pandemisi sırasında, halkın sağlık önlemlerine uyumu için güvenin hayatı önem taşıdığı kanıtlandığında, bu konuya olan ilgi arttı.

Siyasi güvendeki değişiklikleri genellikle aynı yönde olmak üzere demokratik kalitedeki değişiklikler takip eder. Ancak bu ilişki iki önemli uyarıyı da beraberinde getirir. Güven, farklı siyasi rejimlerde farklılık gösterir.

Son araştırmalar, siyasi güven ile demokrasi arasındaki olumlu bağlantının yalnızca zaten güçlü liberal demokrasiler olan ülkelerde geçerli olduğunu ortaya koyuyor. Daha zayıf demokrasilerde veya otoriter sistemlerde benzer bir durum söz konusu değil.

Çünkü siyasi güven tarafsız değildir, aksine mevcut siyasi sisteme verilen desteği yansıtır. İliberal demokrasiler olarak tanımlanan ülkelerde ve seçimsel otokrasilerde, sisteme güvenmek genellikle iktidardakilere güvenmek anlamına gelir. Bu ortamlardaki hükümetler demokratik kurumları zayıflattığında, yüksek güven bunu yapmalarını kolaylaştırabilir. Güven, demokrasiyi korumak yerine, onu aşındırabilir.

Demokratik gerilemenin son örnekleri, bunun pratikte nasıl işlediğini göstermekte. Polonya'da 2015'te sağcı popülist Hukuk ve Adalet Partisi'nin parlamento seçimlerini kazanmasının ve Macaristan'da 2010'da milliyetçi Fidesz'in seçilmesinin ardından demokratik standartlar düşerken, genel siyasi güven arttı. Bu artış büyük ölçüde iktidardaki illiberal partilerin destekçileri tarafından yönlendirildi. Benzer bir modeli Rusya'da da görüyoruz; burada artan siyasi güven, artan otoriterlikle birlikte ilerledi.

Aslında güven eksikliği demokratik gerilemenin öncüsüdür, tersi değil. İkinci uyarı demokrasilerle ilgilidir. Burada, siyasi güvenin azalması genellikle demokratik kalitedeki düşüşlerden önce gelir, ancak demokratik kalitedeki artışlar siyasi güven artışlarını takip etmez. Başka bir deyişle, azalan güven, demokratik kırılganlığın erken bir uyarı işareti olarak işlev görebilir.

Macaristan bunun açık bir örneğini sunmaktadır. 21. Yüzyılın ilk on yılında güven belirgin bir şekilde azaldı. Bu durum, mevcut siyasi yapıdan kopmayı vaat eden siyasi rakipler için verimli bir zemin yarattı. 2010 yılında Viktor Orbán'ın Fidesz partisi ezici bir seçim zaferi kazandı ve kurumsal denge ve denetim mekanizmalarını zayıflatmaya başladı; bu da demokratik kalitede önemli bir düşüşe yol açtı.

Güvenin azalması, demokratik kırılganlığın bir göstergesi olabilir. Macaristan ve Brezilya'da güven seviyeleri keskin bir şekilde düştükten sonra, her iki ülkede de demokratik kalite geriledi. Brezilya da benzer bir yol izledi. Dilma Rousseff'in 2010'da seçilmesinin ardından Brezilya'da siyasi güven hızla azalmaya başladı. 2015-2016 civarında, şiddetli bir ekonomik ve siyasi krizin ve Rousseff'in görevden alınmasının ortasında, demokratik kalite göstergeleri de kötüleşmeye başladı.

Buradan çıkarabilecek derse gelince, siyasi güvenin özünde demokrasi yanlısı bir yanı yoktur. İliberal veya otoriter ülkelerde, yüksek siyasi güven veya memnuniyet, demokrasinin kendisinden ziyade mevcut rejime verilen desteği yansıtır. Bu tür bağlamlarda, artan siyasi güvenin, ülkeyi demokrasiye doğru götürmekten ziyade, demokratik olmayan yönetimi güçlendirme olasılığı daha yüksektir.

Demokrasilerde, hükümete ve devlet kurumlarına olan güvenin azalması, statükoyu sorgulayan partiler için fırsatlar yaratabilir. Güvensiz ve memnuniyetsiz vatandaşlar, başarısız siyasi elitlerin yerini almayı vaat eden partileri destekleme olasılığı daha yüksektir. İktidara geldikten sonra, bu partiler demokratik kurumları ve denge-denge sistemlerini zayıflatabilir ve bu da demokratik gerilemeye yol açabilir.

Önemli olan, azalan güvenin demokrasi için bir ölüm fermanı olmamasıdır. Bazı ülkeler etkileyici bir demokratik direnç göstermektedir. Örneğin, İspanya, 2008 küresel finans krizinden sonra siyasi güvende dramatik bir düşüş yaşadı. Bu düşüşe ve ülkenin tam olarak toparlanmamasına rağmen, demokratik kurumlar istikrarlı kaldı. Öte yandan Yunanistan, mali krizden sonra güvenin daha uzun süreli düşüşünü yaşadı ve bu durum ülkenin demokratik sağlığı konusunda endişelere yol açtı. İspanya ve Yunanistan örnekleri, demokratik direncin kurumlara, sivil kültüre ve politika tepkilerine bağlı olduğunu vurgulamaktadır.

Unutmamak gerekir ki sosyal ve siyasi olaylar her zaman simetrik değildir. Güvenin azalmasının bir sonucu demokratik gerileme olabilir, ancak güvenin artması mutlaka demokratik canlanmayı işaret etmez. Aksine, özellikle seçim kazananlar arasında yoğunlaşan siyasi güven artışı, bunun yerine demokratik durumun daha da kötüleşmesine işaret edebilir.