Trump-Xi Zirvesi'nden sonra AB'nin giderek büyüyen jeopolitik krize yönelik mevcut politika tepkisinde dört ilgili eksikliğe işaret etmek mümkün. İlk olarak, AB şimdiye kadar bir askeri tasarım değişikliğinin kabul edilebilirliğini, uygunluğunu ve uygulanabilirliğini belirlemede gerekli özeni göstermenin anahtarı olan organizasyon, personel, eğitim, liderlik ve öğretim konularını tartışmaktan kaçındı. İkinci olarak, kolektif eylem için belirlenen zaman dilimi, AB'nin mevcut kurumsal yetkisinin ötesine geçememekte. Bu standart düzenleyici yaklaşımlar için yeterli , ancak kurumsal reform ve AB'nin üye devletler düzeyinde antlaşma değişikliği ve anayasa değişikliği gerektiren bölgesel savunma faaliyetlerine katılmasını zorunlu kılan düzenlemeler için yetersiz. Üçüncüsü ise, AB'nin kendi güvenliğinin on koşulu olan Ukrayna'da ileri savunma, üye devletler arasında operasyonel konuşlanma konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle engelleniyor. Bu durum, AB yapıları dışında, Birleşik Krallık ve Türkiye gibi NATO müttefiklerini de kapsayan, yetenekli ve istekli bir koalisyon arayışına yol açtı.

2030 Avrupa Savunma Hazırlığı düşüncesi, AB'nin güvenliğini artırmak için değişken geometriyle birleştirilmiş açık bir mimariyi teşvik ederken, içten dışa bir yaklaşım benimsenmektedir. Yine de, Birlik, daha geniş Avrupa güvenlik düzenine hizmet eden örgütsel gerçeklere uyum sağlamak zorunda kalabilir. Son olarak, aday ülkeler söz konusu olduğunda, AB, Rus-Ukrayna savaşında taraf seçmelerini giderek daha fazla talep etmekte: AB'nin ve dolayısıyla Ukrayna'nın yanında mı, yoksa onlara karşı mı? Bu durum yalnızca Birliğin yeni savunma kredi aracına (SAFE) bağlı koşullarda kanıtlanmıyor. Dahası, genişlemeye yönelik jeostratejik yaklaşımda ve AB'nin aday ülkelerin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası'na uyumuna giderek daha fazla önem vermesi ile daha da yaygınlaşmakta. Ortak savunmanın ortaya çıkması için, Avrupa'nın -hem üye devletler hem de aday ülkeler- er ya da geç bir karara varması gerekiyor .

AB için farklı seçenekler mevcut. Askeri planlama ve komuta için iç kapasiteyi güçlendirebilir: AB'nin 2030 yılına kadar savunma sanayii hazırlığı için bir yol haritası var, ancak giriştiği askeri tasarım değişikliklerinin değerlendirilmesinde gerekli özeni göstermek için organizasyon, personel, eğitim, liderlik ve öğretim konularını ele alması gerekiyor. Bu, stratejik planlamayı ve operasyonel etkinliği artıracaktır.

Gelecekteki üyelerin hem söz hem de eylemde yanında olun: AB, artık aday ülkelerin, Rusya'nın askeri tepkisini caydırmak için gereken güvenlik garantilerini sağlamadan, kendi tarafını seçmek için stratejik bir tercihte bulunmalarını beklemek istemiyor. Bu, AB'nin aday ülkelerle olan savunma ortaklıklarını, AB Antlaşması'nın karşılıklı savunma maddesinin eşiğine yaklaşan anlamlı askeri içerikle doldurmasını gerektiyor.

Bu konuda Avrupa Birliği aday ülkelerine katılım öncesi politikalarını güvenlik hedeflerle uyumlu hale getirme isteğinde bulunabilir. Aday ülkeler, AB'ye katılım hedeflerinin Birliğin daha geniş jeostratejik hedefleriyle uyumlu olmasını sağlayarak, Ortak Dış ve Güvenlik Politikası'na hızla ve açıkça uyum sağlayabilir. Bu, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırgan savaş konusunda birlik gerektirir. Temel ilkelerde reformun gerçek ve sürdürülebilir olması için AB'nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ile uyumu, üyeliğin "temelleri" olan demokrasiye, temel haklara ve hukukun üstünlüğüne saygı konusundaki reformla aynı kefeye koyması anlamına gelecektir. Bu da şu anlama gelmekte: aday ülkelerin, katılım öncesi süreç boyunca sürdürülebilir ve geri döndürülemez reformlar konusunda bir geçmişe sahip olmaları gerekeceği.