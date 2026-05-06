Üçüncü senaryo başlığını 2000’lı yılların başına damga vuran Müslüm Gürses’in seslendirdiği şarkıdan almakta. Geleceğin dünyasında ABD gibi geleneksel büyük güçlerin küresel etkisi azalmış ve ülke içe kapanmıştır. Dış politika tepkisel olup politikada ani ve hızlı değişiklikler yapılmaktadır. Amerika siyasi kamplara keskin bir şekilde bölünmüş, federal devletin birliği zayıflamış ve konfederasyonun gelişimi güçlenmiştir. Güvenlik kurumları ve silahlı kuvvetler de dahil olmak üzere yetkililer devlet düzeyinde bölünmüştür. Çin, ekonomisi durgunlaşırken ve merkezi hükümeti zayıflarken, parçalanma ve karışıklık içindedir. Ülke kendini kapatmış ve bölünmüş merkezi hükümet, sert yöntemlerle, çoğu zaman başarısız olarak, kalan gücü elinde tutmaya çalışmaktadır. Geriye kalan tek yol, anlaşmazlık yaratmak ve çatışmayı körüklemektir. Hem Çin hem de Amerika uluslararası arenada siyasi güç kullanmak istememekte ve kullanamamaktadır. Rusya gibi kuralları hiçe sayan devletlerin emperyalist ve saldırgan devlet ideolojileri güçlenmektedir. Rusya, güçlü hibrit eylemler kullanmakta ve kendi çıkar alanı olarak gördüğü bölgelere saldırılar düzenleyip işgal etmektedir.

AB'nin uluslararası konumu zayıflarken, kendini işlevsiz durumda bulmuştur ve bazı üye devletler AB'den ayrılacaktır. Üye devletler tek başlarına veya daha küçük gruplar halinde faaliyet gösterirken, AB'nin iç pazar yapısı kısmen dağıtılıp çeşitli ikili ticaret anlaşmalarıyla değiştirilmiştir. İklim değişikliği, uzun süredir devam eden çatışmalar ve artan bölgesel eşitsizlikler nedeniyle AB bölgesindeki göç baskısı son derece yüksek ve kısmen kontrol edilemez durumdadır.

Üye devletler sınırlarını ulusal düzeyde güvence altına almaya giderek daha fazla önem vermektedir. Uluslararası koruma ile ilgili yükümlülükler büyük ölçüde terk edilmiş ve geri itme taktikleri aktif olarak kullanılmaktadır. İklim ve çevre değişiklikleri de insanları Avrupa içinde, özellikle güneyden kuzeye doğru hareket etmeye itmektedir.

Teknolojik gelişme, özellikle veri kalitesi ve siber güvenlik açısından gerilerken altyapı ve düzenleyici boşluklar, öngörülemeyen veya kontrol edilemeyen riskler yaratmaktadır. Kuantum teknolojisi, 6G, uzay teknolojileri ve çeşitli bileşik yeniliklerdeki araştırma ve geliştirme yavaşlarken, kısa vadeli fonlar ve kaynaklar, sistemik zorluklara odaklanan uzun vadeli, çok disiplinli araştırma programları pahasına dar alanlara yönlendirildiğinden dolayı bilimsel ilerleme de yavaşlamaktadır.

Bilgi ve teknoloji, farklı ülkeler, bölgeler ve gruplar arasındaki rekabette stratejik olarak silah olarak kullanılırken yapay zekâ, hakları kısıtlamak ve yanlış bilgi ile dezenformasyon üretmek için kullanılmaktadır. Diğer suçlara ek olarak, siber suçlar da yaygın ve akıl hastalığı gibi olumsuz etkileri artırmakta. İnsanlar bilgi baloncuklarında yaşamakta, bu da gerçekliğe dair ortak bir anlayış oluşturmayı ve sosyal uyumu korumayı ciddi anlamda zorlaştırıyor. İnsanlar bağımlılık yapan ancak giderek daha az doğru ve yeni içerik üreten platformlar kullanıyor. Farklı gruplar, kendi çıkarlarını ve dünya görüşlerini desteklemek için kendi anlatılarını ve gerçek versiyonlarını yaratmaktadırlar.

Parçalanmış bir dünyada, bilgiye yatırım yapan ve bu bilgiyi askeri yeteneklerini geliştirmek, stratejik çıkarlarını ve kaynaklarını güvence altına almak için kullanabilenler direnmekte ve hatta geçici olarak başarılı olmaktalar. Diğer devletler ise stratejik yolsuzluğun etkisiyle mücadele etmekteler.

Oligarşi, küçük yönetici grupların çıkarlarının peşinde koşulmasına yol açarken, küresel güvenlik önemli ölçüde zayıflamış, hibrit etki, çatışmalar ve savaşlar yaygınlaşmıştır. Büyük ve nükleer savaş tehdidi de artmıştır. Askeri provokasyonlar ve gerilimler uzaya ve Arktik bölgesine yayılmıştır. Her yerdeki durum öngörülemez ve gergindir.

Bu senaryoda değerler ve tutumlar şüpheciliği, bencilliği ve izolasyonu vurgulamakta. İnsanlar ilişkilerinde kendi çıkarlarını ve başkalarını sömürmeyi hedeflemekte. Zenginler, özel erişime sahip kapalı yaşam ortamları gibi kendi çözümlerini ararken, toplumsal düzen güvene değil, dar yerel, etnik, dini veya diğer bağlılıklara ve diğer yandan devletin veya daha geniş bir kuruluşun kontrolüne, baskısına ve diktesine dayanmaktadır. Birçok ülkede kadınların hakları, gücü ve örneğin eğitim, oy kullanma, çalışma veya sağlık hizmeti alma hakları da kısıtlanmıştır.