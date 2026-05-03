AB'nin ticaret ve sanayi politikası büyük ülkelerin çıkarları doğrultusunda şekillendiğinde, küçük ülkeler her şeyin dışında kalma riskiyle karşı karşıya kalına bilir; teknoloji devleriyle iş birliği ilişkileri kurmayı veya operasyonlarını geliştirmelerine yardımcı olabilecek fırsat ve hizmetlerden yararlanmayı bilemeyebilirler. Avrupa'nın teknoloji girişimleri başarılı olmazsa, teknoloji devlerinin dünyasında geride kalırlar. Dolayısıyla parçalanmış bir AB'de küçük bir ülkenin etki gücü zayıflayacaktır.

Teknoloji devlerinin egemen olduğu bir dünyada, dijital ekonominin değişikliklere yanıt verememe veya uyum sağlayamama riski vardır; bu da vergi gelirlerinde önemli bir düşüşe yol açabilir. Teknoloji devleri, bilgi, bilgiye dayalı çalışma ve bilgi yönetimi, kontrolü ve yönlendirmesini sağlayan temel yönetim mimarisi gibi kilit dijital kaynaklar üzerinde mülkiyet haklarına ve bunlar için ücret talep etme hakkına sahiptir.

Teknoloji devlerinin yarattığı ürün ve hizmetler iş verimliliğini önemli ölçüde artırıyor, ancak faydalar yoğunlaşıyor ve nüfusun büyük bir kısmı gelişme hızının gerisinde kalıyor. Toplumda marjinalleşmiş, sosyal etkilere karşı özellikle savunmasız olan ve boş zamanlarını çoğunlukla çevrimiçi geçiren gençler, aşırılıkçı grupların eleman devşirme girişimlerinin giderek daha fazla hedefi haline geliyor.

İşgücü piyasası hızla değişiyor ve mevzuat işçileri yeterince koruyamıyor. Geçici işlerin ve kısa süreli istihdam ilişkilerinin yaygınlaşması gibi çalışma biçimlerindeki parçalanma, iş güvenliği sorumluluğunun paylaşımını belirsizleştiriyor. Küresel platformlar, kültür ve yaratıcı endüstrilerin değer zincirlerine hakim durumda ve bu endüstrilerin getirdiği katma değer küçük ülkelerden uzaklaşıyor.

Bu ülkeler teknoloji yarışına ayak uyduramazsa, bilgi edinme konusunda bir platform ülke haline gelebilirler. Yer altı metallerinin edinimini artırma baskısı, operasyonel olmayan durumlar yaratacaktır.

Platform ekonomisi ve eğitim sistemindeki değişim hem bölgesel hem de küresel olarak eşitsizliği önemli ölçüde artırıyor. Risk, eğitim sisteminin farklılaşmış yetkinlikler üretmeye başlamasıdır. Eğitim sisteminin içerik hedefleri, giderek eğitim hedeflerinden ziyade başka kaynaklardan gelecektir. Bu senaryo, gelecekte çeşitli ülkelerin teknolojilerin temelini oluşturan doğa bilimleri alanındaki yetkinliğine sahip olmaması ve geliştiriciden çok tüketici haline gelmesi riskini de içerebilir.

Gizliliğin giderek azaldığını görebiliyoruz. Düzenlemeler zayıfladıkça veri koruması da zarar görüyor: Gizliliğin yalnızca para ödeyebilen vatandaşlar için geçerli olması, diğerlerinin ise hizmet karşılığında gizliliklerini satması mümkün.

İnsanlar, örneğin işe alım ve sigorta kararları alınırken sağlık verilerine göre profillendiriliyor. Sağlık teknolojisinin gelişmesi, odağı özel sektöre kaydırıyor. Uzak bölgeler bu gelişmeye dahil edilmezse (örneğin kırsal alanlara fiber optik kablo döşenmesi, diğer sosyal kalkınma çalışmaları), dijital ağın dışında kalan, sözde çevrimdışı topluluklar ortaya çıkabilir. Güç devletlerden şirketlere kayacak ve devletlerin gücü zayıflayacaktır. Dünya dijital olarak güvenli değilse, AB düzenlemeleri bir engel teşkil edecektir.