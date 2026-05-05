Ulusal güvenlik, teknolojik öngörü de dahil olmak üzere proaktif bir şekilde geliştirilmeli ve ulusal savunma, NATO ve uluslararası savunma iş birliğinin bir parçası olarak güçlendirilmelidir.

AB güçlendirilmeli, transatlantik ilişkiler mümkün olduğunca geliştirilmeli ve bölgesel iş birlikleri örneğin İskandinav, Akdeniz, Kafkas güçlendirilmelidir. AB hangi teknoloji devleriyle çalışılacağına dair stratejik tercihler yapmalı ve güvene dayalı geniş uluslararası ortaklıklar kurmalıdır. Dijital devlerin gücüne karşı bir denge unsuru olarak devletler arası işbirliğini güçlendirilmelidir. Teknoloji devlerinin dünyasında istikrar ve iş birliğini sağlayabilecek uluslararası adalet ve norm sisteminin türünü yeniden tanımlamalıdır.

Tüm ülkeler mümkünse kuantum, yapay zekâ ve bağlantı uzmanlığı da dahil olmak üzere çığır açan teknolojilere yatırım yapmalıdır. Kendi teknoloji politikalarının rolü ve tercihleri vurgulanmalıdır. Teknolojik gelişimde öz yeterlilik, AB düzeyinde de güçlendirilmelidir. Ülkeler ham maddeleri daha yüksek katma değerli ürünlere dönüştürmeyi bilmelidir.

Enerji ihtiyacı giderek arttığı için enerji arzının güvence altına alınması kritik önem taşımaktadır. Gelecekteki enerji ihtiyaçlarına yönelik planlama ve hesaplamalar, gerekli yatırımların başlatılması için yeterli zeminin oluşması amacıyla bugün yapılmalıdır.

Teknoloji düzenlemeleri, geleceğe yönelik bir yaklaşımla geliştirilmeli ve teknoloji öngörüsüne yatırım yapılmalıdır. Mevzuat, herkesin temel haklarını korurken aynı zamanda proaktif ve yol gösterici olmalıdır. Yapay zekanın geliştirilmesi, demokrasiyi güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Eşitsizliği azaltmak için hem ulusal hem de uluslararası düzeyde düzenlemeler şarttır. Aynı zamanda, artan eşitsizliğe de hazırlıklı olmak çok önemli.

İşbirliğine dayalı ilişkiler kurmaya gayret edilirken teknoloji devlerine zararlı bağımlılıklar geliştirmemeye özen göstermeli ve alternatif uygulama yöntemlerini ve küçük ölçekli gelişmeler aktif olarak izlenmelidir. Bilgi akışının güvenliğini sağlanmalı ve teknoloji arızası durumunda sürekliliği garanti altına almaya çaba gösterilmelidir.

Ülkeler istihdam ve Ar-Ge faaliyetleri yaratan eğitim ve beceri geliştirme alanlarında rekabet avantajına daha fazla yatırım yapmalıdır. Vatandaşların çalışma yeteneği, istihdam ve iş yerindeki uyum becerileri, çok meslekli ekipler ve çok disiplinli hizmetlerle aktif önlemler yoluyla desteklenmelidir.

Şehirler, teknoloji devlerinin etrafında oluşan ağları sistematik olarak etkilemelerini ve kentsel ortamı ve hizmetleri bölgelerinin yararına geliştirmelerini sağlayacak uzun vadeli bir teknoloji stratejisine sahip olmalıdır.

Dijital merkez bankası parasını kullanıma sokarak, suçluların zarar vermesini zorlaştırmak ve suçla mücadelede daha fazla teknolojik uzmanlık, uluslararası iş birliği ve etik denetim gerektirmektedir.

Bilgi alışverişi ve tehdit tespiti için uluslararası ağlar kurulmalı ve güvenlik otoritelerinin teknolojik uzmanlığına yatırım yapılmalıdır.

Rekabet gücünü artırmak için Ar-Ge faaliyetlerine, çığır açan teknolojilerin üretimine ve kullanımına, ayrıca her ölçekteki şirketlerde üretim süreçlerinin iyileştirilmesine yatırım yapılırken üniversiteler ve şirketler arasındaki iş birliği de artırılmalıdır.

Sosyal ve sağlık hizmetlerinin otomasyonuna ve bakım/ev/arkadaş robotlarının kullanımına hazırlık yapılmalıdır. Kamu sektörü, sağlık teknolojisinin geliştirilmesinde güçlü bir şekilde yer almalıdır. Hassas verilerin işlenmesi için yerli teknoloji geliştirilmelidir. Günlük yaşamda etik düşünce ve davranış güçlendirilmelidir.

Vatandaşların geniş kapsamlı genel eğitim ve aktif vatandaşlıklarını destekleyen dijital okuryazarlığa sahip olmalarını sağlarken eğitim herkese eşit şekilde güvence altına alınmalıdır. Çocuklar ve gençler, gelişim düzeylerine uygun olarak algoritmaların zararlı etkilerinden korunmalıdır. Zararlı etkilerden korunmak veya etkilerini azaltmak için çözümler geliştirilmelidir.