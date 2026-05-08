Enerjiye erişim zorlaştığında ve gıda üretimi aksadığında, toplumsal barış çökecektir. Yetkililere olan güven de ortadan kalkarsa, iç güvenliğin çeşitli unsurlarının bozulacağı bir döngüye girilecek; burada gıda ve yeterli gıda temini merkezi bir öneme sahip olacaktır.

Gıda üretimi tehlikeye girerse, gıda sahteciliği ve dolandırıcılığı için bir pazar oluşacak ve karaborsa ticareti de artacaktır. Sahtecilik gibi gıda ile ilgili diğer olumsuz etkiler de artabilir; örneğin, üretim artışı için çiftlik hayvanlarına aşırı ilaç kullanımı ve/veya aşırı gübre kullanımı artabilecektir. Yeni bulaşıcı hastalıklar, hayvan ve bitki sağlığı sorunları, tedarik zinciri zorlukları ve gıda sistemindeki bağımlılıklar hem ekonomik hem de sosyal etkilere sahip olacaktır. Ekonomik bir girdi olarak su, gelecekte yalnızca varlıklı aktörlerin elinde yoğunlaşabilir.

Örneğin, arazi ve gayrimenkullerin birkaç aktörün veya yabancı kuruluşun elinde bulunması, bölgesel kalkınmayı engelleyebilir veya ulusal karar alma gücünü zayıflatabilir.

Çalışma çağındaki insanların işgücüne katılım oranı düşerken ücretli çalışanların sayısı da büyük ölçüde azalabilir. Azalan işgücü, robotlaşma ve kayıt dışı üretim tesislerinin yükselişiyle dengelenecektir.

Avrupa, iklim değişikliğinin yol açtığı büyük ölçekli göçle başa çıkamayacak ve ortak göç ve iltica politikası başarısız olacaktır. Uluslararası mülteci anlaşmalarının çöküşü, ülkede yasa dışı göçün ve ikametin artmasına neden olurken sosyal ve iç istikrarsızlık, şiddetli çatışmalara ve güven toplumunun aşınmasına yol açabilir. Vatandaşların birbirlerine ve yetkililere olan güveni ile yetkililer arasındaki karşılıklı güven sarsılacaktır.

Gelir ve servetin dengesiz dağılımı, eşitsizliğin ve dezavantajın artması refah toplumunun çöküşüne yol açacaktır.

Sosyal ve sağlık hizmetleri artan ihtiyaçları karşılayamayınca, bunun sonucunda tedavi edilmeyen hastalıklar artacak ve aşı kapsamı düşecektir. Antibiyotiklere dirençli bakteriler artacaktır. Aşılar ve sağlık çözümleri, örneğin bir pandemi yaşandığında, güç uygulama aracı haline gelip ulusal sınırlar arasında paylaşılmayacaktır.

Sosyal yardım sistemi kısmen hayırseverliğe dayandırılacak ve çeşitli yerel ve bölgesel toplulukların destek ve bakım sağlayıcısı olarak rolü vurgulanacaktır.

Eğitim hakları gerçekleştirilemeyecek ve bilgi tabanı çökecektir. Parçalanmış eğitim, birçok aktörün elinde olup toplumdaki farklı çıkarlar paralel sistemlere yol açacaktır. Eğitimdeki eşitsizlik, topluma katılım fırsatlarını etkilerken bilginin güvenilirliği bir meta haline gelmiştir.

İklim değişikliği, Kuzey Atlantik Okyanus akıntılarını zayıflatarak öngörülemeyen ve ani iklim değişiklikleri riskini artırmaktadır. Seller, özellikle kıyı selleri, topluluk yapılarında önemli aksamalara neden olabilir.

Bitki zararlıları, hastalıklar ve istilacı türlerin riskleri artarken, doğal ve ekolojik sistemlere yönelik riskler de artmaktadır. Ormanların sağlığı da risk altındadır ve aşırı yüksek seviyede ağaç kesimi, karbon yutaklarının çökmesine veya yok olmasına neden olmaktadır. Ekonominin kıt kaynakları, doğal kaynakları ve uzmanlığı destekleyecek şekilde dağıtılamayacak ve kullanılamayacak. Gıda, su ve yaşam koşullarıyla ilgili çatışmalar ve mülteciler artacaktır.

Milyarlarca dolarlık çevresel hasar mümkündür. Eriyen buzullar deniz seviyesini yükseltip dünyanın dört bir yanındaki kıyı kentlerini sular altında bırakmış, küçük ada devletleri de yok olmuştur.

Doğanın tahribi, gezegendeki yaşamı daha az yaşanabilir hale getirirken su krizi, süregelen çatışmalara neden olmaktadır. Yaşam alanlarının kaybı ve iklim değişikliği, gıda üretimi ve temiz suya erişim de dahil olmak üzere ekosistem hizmetlerinde büyük ölçekli bir çöküşe yol açmaktadır.