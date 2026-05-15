Krizlere karşı dayanıklılığın temeli olarak kapsamlı bir güvenlik modeli oluşturmak için dünyadaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi gerekmektedir. Avrupa’dan bakıldığında ulusal savunma, NATO'nun bir parçası olarak geliştirilmelidir ve Avrupa güvenlik ve savunma iş birliği yoluyla stratejik esneklik korunmalıdır. Uluslararası hukukun ihlali durumunda ne tür yaptırımların uygulanacağı ve bunların nasıl denetleneceği konusunda çözümlere ihtiyaç şartken uzun vadede tedarik güvenliğinin sağlanması da ehemmiyetini korumaktadır.

Gelişmiş ülkeler sürdürülebilir kalkınmaya güçlü bir şekilde bağlı kalmalı ve diğer ülkeleri de bu konuda aktif olarak dahil etmeli; ayrıca AB ve ikili anlaşmalarda ortaklarını da bunu yapmaya teşvik etmelidir. Üye ülkeler AB düzeyinde çözümlere, AB düzeyinde savunuculuğa, AB oyun kurallarına ve Birlik içindeki ortak arayışına yatırım yapmalıdır. Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik iş birliğini desteklemeyi ve teşvik etmeyi de unutmamak gerekir.

Ülkelerin rekabet güçlerini sağlama ve kamu maliyelerini güvence altına alması, iş birliği dünyasında kilit faktörlerdir. Büyüme, yeterli sermaye ve sağlıklı bir ekonomi gerektirir bundan dolayı kamu borcu ve ulusal ekonomi güçlendirilmelidir. Hem ulusal düzeyde hem de AB'de, ölçeklendirme finansmanına yatırım yapılmalı ve şirketlerin büyümesi için sermaye sağlanmalıdır.

Uluslararası anlaşmalar ve AB düzenlemelerine dayalı olarak kurumsal sosyal sorumluluk yükümlülüklerindeki artışa hazırlanılmalı ve ortak finansman ve risk yönetimi modelleri geliştirilmelidir.

Yeni teknolojiler ve veri birlikte çalışabilirliği için uluslararası düzenlemelerin ve standartların geliştirilmesine aktif olarak katılma ve güçlü bir dijital tek pazar ve AB düzenlemelerinin etkin uygulanması önem arz etmektedir. Dijital ve veri altyapısına yatırım yapılmalı ve bunların toplum için kritik ve kırılgan bir altyapı olarak öneminin dikkate alınması şarttır.

Teknolojilerin yönü, çok sesli ve çok disiplinli bir tartışmayı gerektirirken teknolojilerin ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri de geniş bir şekilde dikkate alınmalıdır. Yenilikçi teknolojilerin stratejik hedefleri tanımlanılmalı ve gelişmelerle güncel tutulmalıdır. Teknoloji konularına ilişkin sahiplenme duygusunun tüm idari sektörler tarafından daha da güçlendirilmesi gerekmektedir.

Gençler ve küçükler, dijital hizmetlerin zararlı etkilerinden korunmalıdır. Çocukların yaşlarına uygun hizmetleri güvenli bir şekilde kullanmaları için onlara rehberlik etmeye yatırım yapılmalıdır. Dijital ortamda sunulan hizmetlerin zararlı etkilerine karşı koruma sağlayan işlevsel ve teknik çözümler geliştirmeye yatırım yapılması çocukların ve gençlerin geleceğine yapılan bir yatırım olduğu unutulmamalıdır.

İklim değişikliği, yaşam alanı kaybı, çevre kirliliği ve doğal kaynakların sürdürülemez kullanımı gibi toplumsal sorunların çözümü için teknolojiden yararlanılırken iklim değişikliğini önlemek için sera gazı emisyonlarının fiyatlandırılması genişletilmeli ve artırılmalıdır. Biyoçeşitliliği teşvik etmek için, ekonomik araçlar da dahil olmak üzere çevre yönetimi güçlendirilmelidir. Daha iyi karar alma süreçlerini desteklemek için, örneğin ekosistem muhasebesi yoluyla, doğa ve refah hakkındaki bilgilerin kalitesi geliştirilmelidir.

Bu senaryonun desteklenmesi için de başka bir şarkı sözlerine atıf yapmak şart. Yine 1970’lere dönüyoruz ve Ali Kocatepe’nin ‘Yeni Bir Dünya İstiyorum’ parçası tüm insanlığa umut verip adeta ışık tutuyor:

Tüm insanları hoşnut/Hep özgürlük şarkıları söyleyen/

Karanlık ormanlarında/Bülbülleri korkmadan ötebilen/

Kötülüklerden arınmış bir dünya/Yeni bir dünya istiyorum...