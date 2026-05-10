Bu senaryoda toplumdaki tüm aktörlerin krizlere karşı dayanıklılığı sağlanmalıdır. Tedarik güvenliği, kritik sektörlerde ve gıda üretiminde kendi kendine yeterlilik, çevrenin durumu ve ilaçların zorunlu olarak stoklanması da korunmalı ve geliştirilmelidir.

Eğitim, hizmetler, yardımlar, beceriler ve kültürü güçlendirerek halkın zihinsel dayanıklılığını ve ülkeyi savunma iradesini korumak önemlidir. Aşamalı hazırlık yaparak ve sürekli olarak tırmanma risklerini belirleyerek, proaktif durumsal farkındalık güçlendirilir.

Hibrit etkiye karşı güçlü bir şekilde hazırlanılmalı ve demokrasinin işleyişini sağlamak için çeşitli önlemler alınmalıdır.

Temel haklar ve insan hakları, işleyen bir hukuk devleti ve hukuki koruma, istisnai durumlarda bile güvence altına alınmalı ve toplumsal barış korunmalıdır.

Hukukun üstünlüğü ve demokrasinin çöküş tehditleri belirlenmeli ve bunlara yanıt verilmelidir. Demokrasinin geliştirilmesine ve güvene dayalı bir toplum için gerekli koşulların oluşturulmasına yatırım yapılmalı ve temel insan haklarından eşit şekilde yararlanılması sağlanmalıdır. Kamu yönetimi, vatandaşların ve farklı nüfus gruplarının ve bölgelerin değişen ihtiyaçlarına yanıt verebilmeli, böylece kurumlara olan güven korunmalı ve bölgesel veya nüfusa özgü farklılıklar derinleşmemelidir.

Bilgi güvenliği, veri kullanılabilirliği ve erişilebilirliği de dahil olmak üzere, tedarik güvenliğinin kritik alanlarında bilgi ve uzmanlık edinmek önemli olup kapalı bilgi ortamlarında faaliyet gösterme yeteneğini ve siber becerilerini güçlendirmek gerekecektir.

Ülkelerin kitle iletişim kanalları tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğuna güvenebilmelerini sağlamak gerekecektir. Sahte haberlerin etkisini azaltmak ve iyi yönetişimi, kamu görevlisi etiğini ve bilgiye dayalı yönetimi güçlendirmek için medya okuryazarlığına yatırım yapmak önem kazanacaktır.

Kamu kaynakları ve önlemleriyle yalnızca en kritik altyapıların korunabileceği ve işler durumda tutulabileceği gerçeğine hazırlıklı olmak, diğer altyapılar özel sektöre bırakılmak zorunda kalacaktır.

Kaynaklar ve öncelikler, ekosistem ve iklim değişikliği açısından kritik eşik noktalarının oluşmasını önlemeye yönlendirilmelidir. Kritik eşik noktalarının yol açabileceği potansiyel çevresel çöküş ve sosyoekonomik risklerin boyutu, proaktif bir ihtiyat ilkesini gerektirmektedir. İklim değişikliğinden kaynaklanan refah, sağlık ve çevreye yönelik tehditler önceden tahmin edilmelidir.

Maliyetlerin katlanarak artmasını önlemek için, iklim değişikliği ve çevre kirliliğiyle mücadeleye, doğa kaybını durdurmaya ve biyoçeşitliliğin toparlanmasına odaklanarak, mümkün olan tüm çevresel, doğa ve iklim riski önleme tedbirleri alınmalıdır. Çevre konularında, gönüllülük esasından daha sıkı düzenlemelere geçilmelidir. Alanların kullanımı, iklim değişikliğinin neden olduğu risklere karşı hazırlıklı olmalıdır.

Toplumun tüm kesimlerinde büyük ölçekli göçmenliğe hazırlık yapılmalı ve ülkeye giren nüfusun entegrasyonunu ve çalışma kapasitesini destekleyecek hizmetler, yardımlar ve altyapı sağlanmalıdır. Yetkililerle iş birliği ve hazırlık önlemleri yoluyla ülkelerdeki büyük ölçekli yasadışı göç ve yasadışı ikametle mücadele edilmeli ve bu durum yönetilmelidir. İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların tespit edilip desteklenmesine odaklanmalıdır.

İşgücüyle ilgili göç ve entegrasyonun geliştirilmesi ve sürdürülmesine yatırım yapılmalıdır. Sosyal eşitsizliğin gelişmesi durdurulmalı ve ırkçılığı önleme ve iyi halk ilişkilerini sürdürme tedbirleri güçlendirilmelidir.

Nüfusun istihdamını ve işini korumasını destekleyici önlemlere yatırım yapılmalı, sosyal içerme ve beceri geliştirmeye yönelmelidir. İstihdamı güvence altına alan yollarla kutuplaşmanın önlenmesi önemlidir. Becerilerin ve eğitimin geliştirilmesine ve yeteneklerin güçlendirilmesine özen gösterilirken nüfusun çalışma ve işlev görme yeteneğine de özen gösterilmeli, ruh sağlığı desteklenmeli ve yaşam döngüsü boyunca fiziksel bir yaşam tarzı da teşvik edilmelidir. Ortak bir değerler sisteminin, bilimsel bir dünya görüşünün ve bireyin kendi refahına özen gösterme yeteneğinin desteklenmesi şarttır.

Son olarak da herkesin yüksek kaliteli erken çocukluk eğitimine ve ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretime eşit erişim fırsatlarına sahip olmasını sağlarken eğitim hizmetleri sunmak ve nüfusun yükseköğretim seviyesini korumak da devletlerin temel görevi olmalıdır.