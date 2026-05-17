Ülkelerdeki anayasalar, kurumların konumunu güçlendirmenin yanı sıra mahkemelerin ve insan hakları savunucularının bağımsızlığını güvence altına almalıdır. Demokratik yeniliklere ve kapsayıcılığın güçlendirilmesine yatırım yapılmalıdır. Şeffaflığa ve iyi uygulamaların paylaşımına yatırım yapılmalı ve yüksek kaliteli ve rekabetçi hukuk eğitimini sağlanmalıdır. Yetkililere olan azalan güven sağlanmalı ve teknolojiye aşina olmayanlar için - özellikle yaşlılara - hizmetlere erişim kamu tarafından güvence altına alınmalıdır.

Cinsiyet eşitliği ve sosyal güvenlik hakkındaki düşüncelere farklı kültürlerin ve dinlerin etkisi dikkate alınmalıdır. Geniş ve çok sesli bir fikir alışverişinden sonra nihai sonuç olarak belirlenen hedef, her durumda demokratik, açık ve eşit bir toplumu ve katılım için eşit fırsatları gözetmelidir.

Geçiş süreçlerini uygulamak, yeni teknolojileri geliştirmek ve uygulamaya koymak için ülkelerde yeterli uzman ve beceriye sahip kişilerin bulunması, eğitim seviyesinin yükseltilmesi ve yetkinlik sonuçlarının iyileştirilmesi için gerekli özen gösterilirken eğitim sisteminin teknik alanlarda uzman yetiştirme kapasitesi güvence altına alınmalıdır. Eğitim sistemi ve sürekli öğrenme, değişen faaliyet ortamının ihtiyaçlarını karşılamalıdır.

Ar-Ge yatırımları ekosistemlere ve kamu-özel sektör iş birliğine önem vermelidir. Ar-Ge fonlarının acilen, gerçekten sürdürülebilir bir yeşil dönüşümü teşvik eden ve toplumsal zorlukları ele alan faaliyetlere yönlendirilmesi gerekmektedir.

Demografik değişime hazırlanmalı ve işgücü arzını sağlarken göç sorununa çözüm gerekmektedir. İş gücü sorunlarına çözüm bulmak ve tüm nüfus gruplarının toplumda ve karar alma süreçlerinde yer almasını sağlamak önemli iken iş birliğinin ön planda olduğu bir dünyada, farklı geçmişlere sahip insanlarla çalışma yeteneği gereklidir. Ülkelerin demografik gelişimi ve çalışma yaşam kalitesinin geliştirilmesiyle ilgili sorunların çözümünde başarılı olmak için bu yetenek büyük önem taşımaktadır.

Bölgesel, kentsel ve kırsal farklılaşmayı ele almak için özel ve politika önlemlerine ciddi ihtiyaç varken genel olarak, nüfusun çalışma yeteneğine ve daha da önemlisi, işlev görme, aktif olma ve ruh sağlığı yeteneklerine dikkat edilmelidir.

Ülkelerin kalkınma yönü ve toplumsal sürdürülebilirlik dönüşümü konusunda ortak bir siyasi iradeye ihtiyacı var. Kamu sektörü, yeşil geçişi ve sürdürülebilirlik dönüşümünü teşvik etmede liderliğini güçlendirmelidir. Kamu sektörü yetkililerinin sürdürülebilirlik dönüşümünü adil bir şekilde teşvik etme sorumluluğu güçlendirilmelidir.

Farklı bakanlıklar, sektörler ve programlar arasındaki politika entegrasyonu ve köprüler güçlendirilmeli ve mevcut yapılar gerektiğinde yenilenmelidir. Uygulama sürtüşmeleri, net hedefler ve zaman çizelgeleri belirlenerek, somut ortak faydalar aranarak ve hatta çelişkili hedeflere cesurca yaklaşılarak azaltılmalıdır. Kamu yönetimi operasyonun güvenliği sağlanmalıdır.

