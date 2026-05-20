Turhal Afet Koordinasyon Kurulu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan güncel veriler doğrultusunda acil gündemle toplanmış; Almus Barajı’nda su seviyesinin kritik doluluk aşamasına ulaştığı ve 19.05.2026 Salı gecesi veya 20.05.2026 Çarşamba sabahı dolusavaklardan kontrollü taşkın gerçekleşebileceği değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, Turhal ilçesinde oluşması muhtemel taşkın riskine karşı gerekli tedbirlerin önceden planlanmış ve ilgili kurumlar arasında koordinasyonun sağlanmış olması, afet yönetimi açısından son derece önemli ve takdire şayan bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir.

Belirtilen günlerde yaşanması muhtemel Almus Barajı taşkını, yalnızca teknik ve fiziksel boyutları olan bir afet riski değil; aynı zamanda toplumların dayanışma kapasitesini, kamu kurumlarının hazırlık düzeyini ve insanlığın ortak sorumluluk bilincini ortaya koyan önemli bir süreçtir. Bilimsel veriler ışığında yürütülen saha çalışmaları, kriz yönetimi planlamaları ve önleyici tedbirler büyük bir titizlikle sürdürülürken; insanın tabiat karşısındaki sınırlılığını ve ilahi kudret karşısındaki teslimiyetini de derinden hissetmekteyiz.

Zira bazı dönemlerde, bütün teknik hesaplamaların ötesinde, kaderin görünmez çizgileri hayatın akışında belirleyici olabilmektedir.

Bu süreçte başta Turhal Belediye Başkanı Sayın Erdem Ural olmak üzere Turhal Afet Koordinasyon Kurulu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve devletimizin ilgili tüm kurumlarının; sağlık çalışanlarının, belediye ekiplerinin ve gönüllü vatandaşlarımızın ortaya koyduğu özverili yaklaşım, toplumsal dayanışmanın güçlü bir örneği olarak hafızalarda yer alacaktır. Afet yönetiminin yalnızca fiziksel müdahalelerden ibaret olmadığı; halk sağlığı, hijyen, psikososyal destek, altyapı güvenliği ve hızlı iyileşme süreçlerinin de aynı kararlılıkla yürütülmesi gerektiği açıktır. Bu nedenle bugün gösterilen hazırlık ve kurumsal koordinasyon, yarının muhtemel yaralarını sarabilmenin en güçlü güvencesidir. Geleceğe örnek olmalıdır.

Temennimiz; beklenen taşkının en hafif şekilde atlatılması, hiçbir vatandaşımızın zarar görmemesi ve milletimizin bu süreci birlik, sağduyu ve dayanışma ruhu içerisinde tamamlamasıdır. Rabbim; suyun rahmetini afete dönüştürmesin, ülkemizi ve milletimizi her türlü felaket ve musibetten muhafaza etsin.

İnancımız odur ki; bilimsel aklı, kurumsal disiplini, toplumsal vicdanı ve manevi dayanışmayı birlikte taşıyabilen toplumlar, en zor imtihanlardan dahi güçlenerek çıkmayı başaracaktır.