Dijital çağ, insan yaşamının tüm alanlarını yeniden şekillendiren bir dönüşüm süreci yaratmıştır. Özellikle genç nüfus, bu dönüşümün hem en aktif kullanıcısı hem de en kırılgan grubunu oluşturmaktadır. Sosyal medya ve çevrim içi platformlar, gençler için kimlik gelişimi ve sosyalleşme alanı sunarken; aynı zamanda psikolojik dayanıklılık, dikkat süreçleri ve değer sistemleri üzerinde önemli etkiler oluşturmaktadır.

Bu bağlamda temel sorun, dijital teknolojilerin varlığı değil; bu teknolojilerin hangi bilinç düzeyi, hangi sosyal yapı ve hangi koruyucu mekanizmalarla kullanıldığıdır.

Kavramsal Çerçeve

Dijital dünya; sosyal medya platformları, çevrim içi oyun ekosistemleri ve dijital iletişim araçlarını kapsayan geniş bir sosyoteknik sistemdir. Bu sistem, bireylerin yalnızca iletişim biçimlerini değil, aynı zamanda öğrenme, algılama ve davranış geliştirme süreçlerini de etkilemektedir.

Bu ekosistem, fırsat üretmenin yanında; şiddet içerikleri, siber zorbalık, sanal kumar ve davranışsal bağımlılık gibi riskleri de içinde barındırmaktadır.

Nedenler

Gençlerin dijital risklere açık hâle gelmesinde çok boyutlu faktörler etkili olmaktadır:

•⁠ ⁠Ergenlik dönemine özgü kimlik arayışı ve sosyal onay ihtiyacı

•⁠ ⁠Sosyal medya temelli karşılaştırma kültürü

•⁠ ⁠Dijital oyunlarda ödül-temelli bağımlılık mekanizmaları

•⁠ ⁠Aile içi dijital rehberlik eksikliği

•⁠ ⁠Yetersiz dijital okuryazarlık eğitimi

•⁠ ⁠Anonim çevrim içi etkileşimlerin kontrolsüzlüğü

•⁠ ⁠Sanal kumar ve riskli oyun sistemlerine kolay erişim

•⁠ ⁠Şiddet içeriklerinin dijital ortamda normalleşmesi

Etkiler

Bu faktörlerin birleşimi, gençlerde çok boyutlu sonuçlar doğurmaktadır:

•⁠ ⁠Benlik algısında bozulma ve özgüven kaybı

•⁠ ⁠Dikkat süresinde azalma ve akademik performans düşüşü

•⁠ ⁠Dijital bağımlılık davranışlarının gelişmesi

•⁠ ⁠Siber zorbalığa maruz kalma veya zorbalık davranışı

•⁠ ⁠Sosyal izolasyon ve yüz yüze iletişim becerilerinde zayıflama

•⁠ ⁠Şiddet içeriklerine karşı duyarsızlaşma

•⁠ ⁠Sanal kumar ve riskli davranışlara yönelim

Dijital Şiddet ve Davranışsal Modelleme

Dijital oyunlar ve çevrim içi platformlarda yer alan şiddet içerikleri, zaman zaman gençlerin davranış gelişimi üzerindeki etkileri açısından tartışılmaktadır. Ancak bu ilişki doğrudan nedensel bir bağdan ziyade çok faktörlü bir etkileşim süreci olarak değerlendirilmelidir.

Sosyal Öğrenme Kuramı, bireylerin gözlem yoluyla davranış öğrenebileceğini ileri sürmektedir. Bu çerçevede dijital ortamlarda gözlenen şiddet içerikleri, bazı bireylerde davranışsal örüntülerin zihinsel temsilini etkileyebilir. Ancak bu durum, tek başına suç davranışının oluşumu için yeterli değildir.

Şiddet davranışı; bireysel yatkınlık, aile içi etkileşim, sosyoekonomik koşullar ve psikolojik dayanıklılık gibi birçok değişkenin etkileşimiyle ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle dijital içerikler yalnızca dolaylı risk faktörleri arasında değerlendirilmektedir.

Koruyucu Yaklaşımlar

Dijital risklerin azaltılmasında çok katmanlı bir yaklaşım gereklidir:

Eğitim Temelli Yaklaşım

•⁠ ⁠Zorunlu dijital okuryazarlık eğitimi

•⁠ ⁠Şiddet içerikleri ve siber risklere yönelik bilinçlendirme

•⁠ ⁠Eleştirel medya okuryazarlığı becerileri

Aile ve Okul Temelli Yaklaşım

•⁠ ⁠Ailelere dijital rehberlik eğitimi

•⁠ ⁠Okullarda psikososyal destek sistemlerinin güçlendirilmesi

•⁠ ⁠Erken uyarı ve müdahale mekanizmaları

Politik ve Kurumsal Düzenlemeler

•⁠ ⁠Yaşa uygun içerik filtreleme sistemleri

•⁠ ⁠Sanal kumar ve riskli içeriklerin denetlenmesi

•⁠ ⁠Teknoloji şirketlerine çocuk güvenliği yükümlülükleri

Tek ve Bütüncül Çözüm Önerisi

“Ulusal Dijital Dayanıklılık ve Gençlik Güvenliği Entegre Programı”

Bu model, dijital riskleri azaltmak için üç bileşenli bütüncül bir sistem önermektedir:

1.⁠ ⁠Eğitim Boyutu: Dijital okuryazarlık, medya farkındalığı ve duygusal dayanıklılık eğitimlerinin tüm eğitim kademelerine entegre edilmesi

2.⁠ ⁠Aile ve Psikososyal Boyut: Aile eğitim programları ve okul temelli psikolojik danışmanlık sistemlerinin güçlendirilmesi

3.⁠ ⁠Dijital Ekosistem Düzenlemesi: Platformların algoritmik sorumluluk, içerik denetimi ve yaşa uygun erişim politikalarıyla yeniden yapılandırılması

Bu yaklaşım, yalnızca bireysel davranışı değil; aynı zamanda dijital çevrenin yapısal risklerini de hedeflemektedir.

Sonuç

Dijital dünya, gençler için hem fırsatlar hem de riskler barındıran karmaşık bir ekosistemdir. Bu nedenle çözüm, yasaklayıcı ya da tek boyutlu yaklaşımlar yerine; eğitim, aile, okul ve dijital platformların birlikte çalıştığı entegre bir model olmalıdır. Çok paydaşlı bu yapı, dijital ortamı risk üreten bir alan olmaktan çıkararak, güvenli ve üretken bir gelişim alanına dönüştürebilir.

“Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta eğitim camiamıza yönelik yaşanan üzücü olayları derin bir üzüntüyle takip ediyoruz.

Eğitim; güven, huzur ve gelecek demektir. Bu değerlere yönelen her türlü şiddet, yalnızca bireyleri değil toplumun tamamını hedef alır. Bu nedenle sessiz kalmıyor, sosyal medyanın gücünü kullanarak ortak bir vicdan oluşturuyoruz.

Bugün her paylaşım, her yorum ve her ses; şiddete karşı duran bir iradenin parçasıdır. Eğitimde şiddeti normalleştiren değil, onu reddeden bir dilde birleşiyoruz.

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; yakınlarına ve tüm eğitim camiasına başsağlığı diliyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.

Sessiz kalma, ses ver.

Çünkü farkındalık büyürse, şiddet küçülür.”

#EğitimdeŞiddeteHayır