Üniversite sınavına sayılı saatler kala öğrencilerimiz büyük bir heyecanın, beklentinin ve yoğun bir hazırlık sürecinin tam ortasındadır. Ancak bu süreç yalnızca bir yarış ya da sonuç odaklı bir değerlendirme değildir. Asıl önemli olan, her öğrencinin kendi potansiyelini keşfetmesi, emeklerinin farkına varması ve hayat yolculuğunda kendine özgü bir başarı hikâyesi yazmasıdır. Çünkü eğitim, tek tip başarıların değil; farklı yeteneklerin, farklı alanlardaki üretimlerin ve kişisel gelişimin bir bütünüdür.

Oysa eğitim; sadece sınav kazandıran değil, insanı keşfeden ve geliştiren bir süreçtir.

Yusuf Has Hacip, “İnsan bilgi ile yükselir.” der. Ancak bilgi kadar önemli olan bir başka husus da insanın kendi kabiliyetlerini tanımasıdır. Çünkü hiçbir öğrenci başarısız değildir; her öğrencinin farklı bir başarı hikâyesi vardır.



Bir öğrenci matematikte başarılı olabilir, bir diğeri spor sahalarında kendini gösterebilir. Kimi resim yapar, kimi tiyatro sahnesinde alkış toplar. Kimi yazılım geliştirir, kimi elektrik-elektronik alanında üretir. Kimi müzikle, kimi edebiyatla, kimi bilimle hayatına yön verir. Eğitimin görevi bu farklılıkları görmek ve geliştirmektir.



Büyük Türk düşünürü Farabi, “Eğitim, insanı mutluluğa ulaştıran en önemli araçtır.” diyerek eğitimin sadece akademik başarıdan ibaret olmadığını vurgulamıştır. Gerçek eğitim, çocuğun içindeki cevheri ortaya çıkarabilmektir.



Bu süreç aslında okul sıralarında değil, çok daha önce başlar. Okul öncesi dönem, çocuğun karakterinin, ilgi alanlarının ve yeteneklerinin şekillendiği en önemli yıllardır. Merak eden, sorgulayan ve keşfetmeye teşvik edilen çocuklar geleceğe daha güçlü hazırlanırlar.



İşte bu noktada öğretmenin rolü hayati önem taşır. İyi bir öğretmen, öğrencisini tanıdığı gün onun hayatına dokunmaya başlar. Bazen bir öğrencinin hayatını değiştiren şey, öğretmeninin ona duyduğu güvendir.

Çünkü öğretmen sadece bilgi aktaran kişi değil; yol gösteren, ilham veren ve ufuk açan kişidir.

Eğitim tarihine yön veren düşünürlerden Albert Einstein, “Herkes dâhidir. Ancak bir balığı ağaca tırmanma yeteneğine göre yargılarsanız, o balık bütün hayatını kendini yetersiz sanarak geçirir.” der. Bu söz, eğitim anlayışımızın temelini oluşturmalıdır.

Çünkü her öğrencinin öğrenme biçimi, ilgi alanı ve yeteneği farklıdır.

Üniversite sınavına sayılı saatler kala gençlerimizin şunu bilmesini isterim: Bu sınav sizin geleceğiniz için önemli bir adımdır; ancak kişiliğinizi, karakterinizi ve gerçek değerinizi belirleyen bir ölçü değildir.

Sizler sadece sınava hazırlanan öğrenciler değil; hayal kuran, üreten, araştıran ve ülkemizin geleceğini şekillendirecek gençlersiniz.



Sevgili gençler;

Kendinize güvenin. Bu sınava hazırlanırken gösterdiğiniz çaba, kurduğunuz hayaller ve ortaya koyduğunuz emek en büyük kazanımınızdır. Sınav anında sadece elinizden gelenin en iyisini yapmaya odaklanın.

Sakin kalın, bildiklerinize güvenin ve yolunuza devam edin.

Bugüne kadar gösterdiğiniz emek boşa gitmedi. Çözdüğünüz her soru, okuduğunuz her sayfa, vazgeçmeyerek çalıştığınız her gün sizi hedeflerinize biraz daha yaklaştırdı.

Unutmayın; başarı bazen istediğiniz üniversiteyi kazanmak, bazen de zorluklara rağmen mücadele etmeye devam etmektir.

Gerçek başarı, düştüğünde yeniden ayağa kalkabilmek ve öğrenmeye devam edebilmektir.

Sonuç ne olursa olsun, sizin değerinizi belirleyen tek şey sınav puanınız değildir.

Her birinizin farklı yetenekleri, farklı hayalleri ve farklı başarı hikâyeleri vardır.

Çünkü eğitim bir sonuç değil, bir yolculuktur. Bu yolculukta her öğrencinin kendine özgü bir rotası ve ulaşacağı farklı zirveler vardır.

Yeter ki kendinizi keşfetmekten, öğrenmekten ve hayal kurmaktan vazgeçmeyin.



Yolunuz açık, umudunuz güçlü, geleceğiniz aydınlık olsun.